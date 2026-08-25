El sueldo que necesitas para comprar una casa en España cambia por completo según la ciudad donde vivas

Un estudio de Accumin Intelligence sitúa la media en 1.999 euros netos mensuales, aunque Madrid, Barcelona y San Sebastián superan ampliamente los 4.000 euros.

Una persona o familia necesita ingresar una media de 1.999 euros netos mensuales para comprar una vivienda en España sin superar un esfuerzo hipotecario del 35%. El cálculo procede de un estudio de Accumin Intelligence publicado el 16 de junio de 2026. El análisis cobra actualidad tras los últimos datos del INE. En junio se registraron 59.288 compraventas de viviendas, un 1,6% más que un año antes.

Madrid y Barcelona exigen más del doble que la media española

Las diferencias entre ciudades son especialmente amplias. San Sebastián encabeza la clasificación con 5.074 euros netos mensuales, seguida de Madrid, con 4.574 euros, y Barcelona, con 4.485 euros. Son las únicas tres ciudades analizadas donde el nivel calculado supera los 4.000 euros mensuales.

El contraste resulta notable frente a los 1.999 euros de media española, equivalentes a unos 35.000 euros brutos anuales. El acceso depende también del ahorro disponible, como muestra el caso de un joven que compró vivienda tras reunir 50.000 euros durante varios años. El salario calculado por Accumin, por tanto, no representa todo el dinero necesario para cerrar una operación.

El problema para comprar vivienda se extiende fuera de las grandes capitales

La presión sobre los compradores tampoco termina en los límites municipales de Madrid y Barcelona. En Getafe, el estudio calcula que hacen falta 2.950 euros netos mensuales. L’Hospitalet de Llobregat alcanza 2.896 euros y Badalona llega a 2.705 euros.

Otras ciudades presentan cifras similares. Marbella exige 3.532 euros, Palma de Mallorca alcanza los 3.477 euros y Bilbao se sitúa en 3.185 euros. Valencia requiere 2.675 euros y Sevilla, 2.566 euros. En total, 14 de las 60 ciudades estudiadas superan los 2.500 euros netos mensuales. Este esfuerzo coincide con un escenario donde acceder a una hipoteca continúa dependiendo tanto del precio como de las condiciones financieras.

Zamora necesita casi cuatro veces menos ingresos que San Sebastián

En el extremo contrario aparece Zamora, donde bastan 1.279 euros netos mensuales según el modelo utilizado. Después aparecen Lugo, con 1.322 euros, Ciudad Real, con 1.323 euros, y Palencia, con 1.339 euros. Accumin agrupa estos mercados dentro de la denominada «España descomprimida».

La costa también muestra diferencias importantes. Benidorm necesita 2.813 euros mensuales, mientras Castellón baja hasta 1.338 euros. Murcia se sitúa en 1.526 euros y Almería en 1.727 euros. Buscar fuera de las grandes ciudades puede cambiar notablemente el presupuesto, como refleja el caso de un joven que compró por 40.000 euros una casa en un municipio de Albacete.

El cálculo no incluye la entrada, los impuestos ni los gastos de compra

Los importes del estudio necesitan una precisión importante. Accumin utiliza como referencia una vivienda media construida de 100 metros cuadrados en cada ciudad. Supone una hipoteca que financia el 80% del precio y emplea un sistema de amortización francés. Después calcula los ingresos necesarios para que la cuota represente como máximo el 35% de la renta neta.

Ese porcentaje coincide con la referencia habitual utilizada por las entidades financieras. El Banco de España señala que la tasa de endeudamiento suele situarse como máximo entre el 30% y el 35%. También explica que las entidades normalmente no financian más del 80% del valor de tasación. Por ello, el comprador necesita ahorro previo para cubrir la parte restante y afrontar los gastos de adquisición.

Los datos más recientes del INE ayudan a dimensionar ese esfuerzo. En mayo de 2026 se constituyeron 42.213 hipotecas sobre viviendas. Su importe medio alcanzó los 174.866 euros, un 9,7% más interanual. El tipo de interés medio de las nuevas operaciones se situó en el 2,98%.

Por tanto, los 1.999 euros mensuales no deben interpretarse como un salario que garantice automáticamente una hipoteca. La entidad financiera estudia ingresos, otras deudas, estabilidad laboral, ahorros y capacidad de devolución. El umbral de Accumin permite comparar ciudades utilizando las mismas hipótesis y muestra cuánto cambia la accesibilidad según el lugar elegido.