La casa prefabricada de Amazon por 17.869 euros tiene terraza y estructura de acero, pero no puede colocarse en cualquier terreno

El modelo de la marca Generic combina estructura de acero, distribución personalizable y una cubierta utilizable como terraza. El precio anunciado no sustituye los trámites urbanísticos ni acredita el coste final de una vivienda instalada en España.

La información facilitada sitúa en 17.869 euros el precio anunciado de una casa prefabricada de la marca Generic disponible en Amazon. El modelo tiene dos plantas, estructura de acero y una cubierta superior utilizable como terraza. También admite cambios de diseño, color y distribución interior. Sin embargo, comprar el módulo no basta para convertirlo en vivienda en cualquier parcela. La legislación estatal exige control urbanístico para ubicar casas prefabricadas, aunque sean provisionales.

Qué incluye la casa prefabricada de 17.869 euros y qué puede personalizarse

La vivienda se presenta como una construcción modular pensada para uso residencial, oficina o alojamiento vacacional. Su estructura se apoya en un marco de acero diseñado para aportar estabilidad. La configuración interior puede incorporar dormitorios, cocina y baño, según las necesidades del comprador. La cubierta superior añade espacio exterior y puede funcionar como terraza. El vendedor también permite modificar el color, el diseño y parte de la distribución.

La instalación se anuncia como rápida, pero la información disponible no permite tratar los 17.869 euros como un precio final de vivienda terminada. La personalización puede elevar el presupuesto y el terreno puede requerir trabajos adicionales antes del montaje. Existen otras casas prefabricadas de Amazon con precios y configuraciones distintas. Esa comparación muestra por qué dos módulos parecidos no deben equipararse sin revisar dimensiones, equipamiento, aislamiento y condiciones de entrega.

El precio equivale a unas 16 mensualidades del alquiler medio de 80 m², pero no son costes comparables

Fotocasa situó el alquiler medio ofertado en España en 14,36 euros por metro cuadrado durante agosto de 2026. Un piso de 80 metros cuadrados costaba así unos 1.148 euros mensuales. El precio de 17.869 euros del módulo equivale numéricamente a unas 15,6 mensualidades de ese alquiler. La comparación sirve para dimensionar el importe anunciado, no para equiparar ambos costes. Una casa modular requiere terreno y puede sumar proyecto, licencias, preparación de parcela, montaje y conexiones.

El atractivo del precio también se entiende por el esfuerzo necesario para comprar vivienda. El Banco de España calcula que, en 2024, un hogar no propietario necesitaba 6,8 años de renta neta media para adquirir vivienda en su municipio. La cifra alcanzaba 9,7 años en Madrid y 9 años en Barcelona. El indicador relaciona el precio medio de compra con la renta neta media y no representa la cuota hipotecaria mensual.

Una casa prefabricada no puede colocarse en cualquier parcela sin autorización

El artículo 11.4.c de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana exige autorización administrativa expresa para ubicar casas prefabricadas e instalaciones similares. La regla incluye instalaciones provisionales y permanentes. Además, el Tribunal Supremo estableció en 2024 que las mobile homes pueden asimilarse a casas prefabricadas a efectos urbanísticos. Su posible movilidad no elimina por sí sola la exigencia de autorización del uso del suelo.

Cuando la construcción es permanente y residencial, la normativa de edificación fija exigencias de seguridad y habitabilidad. El CTE se aplica a edificaciones permanentes cuyos proyectos o memorias necesitan la autorización legal correspondiente. El detalle depende también de la normativa autonómica, el planeamiento municipal y las características de cada parcela. Además debes saber cuáles son los permisos para casas prefabricadas y los problemas que puede generar una instalación sin autorización.

Qué revisar antes de pagar los 17.869 euros

Antes de comprar, interesa pedir una descripción cerrada del producto y del precio. Deben quedar claros el modelo exacto, las dimensiones, el equipamiento incluido, el aislamiento, las instalaciones y las opciones de personalización. También hay que confirmar quién asume transporte, descarga, montaje y garantía. Si una partida no aparece expresamente en la oferta, no debería darse por incluida. Otro modelo de cuatro habitaciones analizado muestra cuánto pueden cambiar las especificaciones entre anuncios similares.

La comprobación urbanística debe hacerse antes del pago, especialmente cuando el módulo vaya a utilizarse como vivienda. El ayuntamiento puede informar sobre la clasificación del suelo, el uso residencial permitido y el procedimiento exigible. También debe verificarse si hacen falta proyecto técnico, acometidas o actuaciones sobre el terreno. La base estatal puede consultarse en el texto refundido de la Ley de Suelo, el Código Técnico de la Edificación y la doctrina del Tribunal Supremo.