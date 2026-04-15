La UE refuerza el control de emisiones con nuevas reglas para la ITV: a qué vehículos afecta y cuándo entra en vigor

Seguro que más de una vez has apurado la ITV en el último minuto, contando los días para no rascar de más el bolsillo. Ahora, con la llegada de la normativa Euro 7, ese run‑run vuelve a colarse en las conversaciones del café. ¿Tendremos que sudar tinta para superar la prueba de emisiones? ¿Se disparará la factura del taller? De momento, la Comisión Europea ha puesto la directa para vigilar no solo los gases del escape, sino también las partículas que sueltan frenos y neumáticos. Y sí, esto incluye a los coches eléctricos, esos que parecían intocables. Vamos al lío y veamos, punto por punto, qué cambia de verdad y qué no para el conductor de a pie.

¿Qué es exactamente la Euro 7 y cuándo empieza a aplicarse?

La Euro 7 es el nuevo paraguas normativo de Bruselas para que los vehículos sean más limpios durante más tiempo. A diferencia de la Euro 6, esta versión amplía el control a las partículas que se generan al frenar o al desgastar los neumáticos, un detalle que afecta incluso a los eléctricos.

La cuenta atrás arranca el 29 de noviembre de 2026 para turismos y furgonetas recién fabricados. A partir de esa fecha deberán demostrar, durante 10 años o 200.000 kilómetros, que sus emisiones se mantienen a raya; el doble de lo exigido hasta ahora. Autobuses y camiones grandes respirarán un poco más: tendrán hasta 2028 y 2029, respectivamente, para ponerse al día.

¿Afectará la ITV de tu coche actual? Spoiler: casi nada

Guarda la calma: los vehículos que ya ruedan no tendrán que cumplir requisitos más duros que los que se les aplicaban al matricularse. Como resume Guillermo Magaz, director gerente de AECA‑ITV, “Cada vehículo ha de cumplir con los estándares de matriculación, nunca unos más exigentes”.

Antes de que te líes con calendarios, aquí va un resumen con las fechas clave que sitúan la primera inspección real bajo Euro 7:

29/11/2026 → Entrada en vigor para coches y furgonetas nuevos.

Finales de 2027 → Todas las matriculaciones deberán cumplir Euro 7.

2031‑2032 → Primera ITV para esos vehículos (al cuarto año de vida).

2028‑2029 → Inicio para autobuses y vehículos pesados.

En otras palabras: si tu coche ya tiene matrícula, seguirá pasando la ITV con las reglas de siempre. “Los automovilistas no notarán grandes diferencias en la inspección de sus coches”, insiste Magaz. El examen seguirá centrado en confirmar que los sistemas de seguridad y anticontaminación funcionan como el primer día.

Entonces, ¿dónde notarás el golpe al bolsillo?

La sacudida llegará en el precio de los coches nuevos. Los fabricantes deben adaptar motores, frenos y, en los eléctricos, baterías que aguanten el tipo. ¿Resultado? Más ingeniería, más costes y, por consiguiente, etiquetas de precio algo más infladas en el concesionario.

Además, los eléctricos e híbridos enchufables se enfrentan a un listón extra: su batería tendrá que conservar al menos el 80 % de capacidad tras cinco años o 100.000 km, y el 67 % tras ocho años o 160.000 km. Si pensamos que la batería es la pieza más cara del vehículo, el riesgo de aflojar la cartera sube enteros. A modo de guía rápida, la norma fija estos mínimos de capacidad residual:

Tiempo/Kilómetros Capacidad mínima de la batería 5 años o 100.000 km 80 % 8 años o 160.000 km 67 %

En resumidas cuentas, quien compre un eléctrico Euro 7 pagará algo más por adelantado, pero tendrá la garantía legal de no quedarse sin autonomía a las primeras de cambio.

Pasos para que el cambio no te pille a contrapié

Primero, si tu coche es anterior a 2026, respira: seguirá pasando la ITV con el mismo protocolo de siempre. Segundo, si estás pensando en cambiar de vehículo, compara precios antes y después de la entrada en vigor; quizá te convenga adelantar (o retrasar) la compra unos meses.

Por último, guarda bien los informes de mantenimiento y revisa los frenos con la frecuencia que marca el fabricante: con la lupa puesta en las partículas, un desgaste excesivo podría traducirse en facturas inesperadas. “El propietario no va a tener que invertir más tiempo o esfuerzo”, recuerda Magaz, pero un poco de previsión nunca viene mal.