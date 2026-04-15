BOE confirma subida de estos cigarrillos, cigarros y tabaco de liar este abril de 2026

La Resolución de 10 de abril de 2026 actualiza los precios de venta al público de cigarrillos, cigarros, cigarritos, picadura de liar y de pipa. Los cambios ya se aplican en todos los estancos de la Península y Baleares.

Los fumadores en España se han encontrado con una nueva subida al acudir al estanco. El BOE ha publicado una actualización de precios que afecta a marcas conocidas como Allure, Bullbrand y Manitou en cigarrillos; Alec Bradley y Don Tomás en cigarros y cigarritos; y también a Pueblo Pink, Baroudeur y Kaja en otras labores de tabaco. Por tanto, quienes compren estas referencias ya pagan las nuevas tarifas.

Qué marcas de cigarrillos y tabaco de liar suben de precio según el BOE

La resolución incluye cambios en varias categorías. En cigarrillos, por ejemplo, Allure Glacier, Lilac, Tabac y White pasan a costar 9,60 euros por cajetilla. También figuran Bullbrand Negro 100, Negro Clásico, Negro Duro y Rubio 20, todas a 4,80 euros, mientras que JPS Deep Red se sitúa en 5,80 euros.

En la gama Manitou, los precios quedan entre 5,00 y 5,20 euros, según la variedad. En tabaco de liar, la referencia afectada es Pueblo Pink (30 g), que fija su precio en 7,10 euros. ¿Qué cambia realmente para el consumidor? Que estas nuevas cuantías ya están en vigor y se aplican desde este momento. Ojo, porque no hay periodo de espera.

Los nuevos precios del tabaco en estancos de Península y Baleares más destacados

Para hacerse una idea rápida del alcance de la actualización, estos es la lista publicada en el BOE:

1. Cigarrillos

Allure Glacier (40) — 9,60 euros

Allure Lilac (40) — 9,60 euros

Allure Tabac (40) — 9,60 euros

Allure White (40) — 9,60 euros

Bullbrand Negro 100 (20) — 4,80 euros

Bullbrand Negro Clásico 20 — 4,80 euros

Bullbrand Negro Duro — 4,80 euros

Bullbrand Rubio 20 — 4,80 euros

Burton Original 100 (20) — 4,70 euros

Burton Original 20 — 4,80 euros

Excite Blue 20 — 4,70 euros

Excite Red 100 (20) — 4,70 euros

Excite Red Duro 20 — 4,70 euros

JPS Deep Red (24) — 5,80 euros

Manitou Fine Green (20) — 5,20 euros

Manitou Virginia Gold (20) — 5,00 euros

Manitou Virginia Green (20) — 5,20 euros

Manitou Virginia Pink (20) — 5,00 euros

Manitou Virginia Sky (20) — 5,00 euros

2. Cigarros y cigarritos con precio por unidad

Alec Bradley Black Market Punk (24) — 5,80 euros

Alec Bradley Black Market Robusto (24) — 7,80 euros

Alec Bradley Gatekeeper Robusto (24) — 9,20 euros

Alec Bradley Gatekeeper Toro (24) — 10,00 euros

Alec Bradley Prensado Churchill (24) — 10,70 euros

Alec Bradley Prensado Robusto (24) — 9,60 euros

Cao Bones Blind Huguie (20) — 7,50 euros

Cao Bones Chicken Foot (20) — 7,00 euros

Cao Bx3 Robusto (20) — 6,70 euros

Cao Bx3 Toro (20) — 7,30 euros

Cao Cameroon Perfecto (20) — 5,50 euros

Cao Gold Maduro Robusto (20) — 6,80 euros

Cao Gold Robusto (20) — 6,40 euros

Cao Medio Tiempo Magnifico (20) — 10,00 euros

Cao Medio Tiempo Robusto (20) — 9,00 euros

CAO OSA Lot 50 (25) — 6,10 euros

CAO OSA Lot 54 (25) — 6,60 euros

CAO OSA Lot 58 (25) — 7,10 euros

CAO Pilon Churchill (20) — 7,40 euros

CAO Pilon Robusto Extra (20) — 6,70 euros

CAO Pilon Toro (20) — 7,30 euros

Don Tomas Bundle Gigante (10) — 2,50 euros

Don Tomas Bundle Nicaragua Robusto (10) — 2,25 euros

Don Tomas Bundle Nicaragua Rothchild (10) — 2,20 euros

Don Tomas Bundle Nicaragua Toro (10) — 2,30 euros

Don Tomas Bundles Petit Corona (10) — 2,15 euros

Don Tomas Bundles Robusto (10) — 2,25 euros

Don Tomas Bundles Rothschild (10) — 2,20 euros

Don Tomas Bundles Toro (10) — 2,30 euros

Don Tomas Clasico Colosal (10) — 5,85 euros

Don Tomas Clasico Grueso (10) — 5,30 euros

Don Tomas Clásico Lindos (25) — 3,60 euros

Don Tomas Clasico Robusto (25) — 4,30 euros

Don Tomas Clasico Rothschild (25) — 4,00 euros

Don Tomas Corojo 554 (20) — 4,55 euros

Don Tomas Corojo 660 (20) — 5,20 euros

Don Tomas Brazil Robusto (25) — 4,40 euros

Don Tomas Brazil Rothschild (25) — 4,10 euros

Don Tomas Buena Fé Grueso (10) — 5,30 euros

Don Tomas Buena Fé Lindos (25) — 3,60 euros

Don Tomas Buena Fé Robusto (25) — 4,30 euros

Don Tomas Buena Fé Rothschild (25) — 4,00 euros

Don Tomas Clasico Allegro Tube (20) — 6,00 euros

Don Tomas Nicaragua Lindos (25) — 3,70 euros

Don Tomas Nicaragua Robusto (25) — 4,40 euros

Don Tomas Nicaragua Rothschild (25) — 4,05 euros

Don Tomas Nicaragua Toro (10) — 5,30 euros

El Credito Serie R N.º 6 (24) — 8,10 euros

Flor de Cano Mágicos E.R. 2018 (10) — 20,00 euros

Flor de Selva 30 Años The Salomon Ed. Especial Limit. C (10) — 45,00 euros

Flor del Sol Robusto (10) — 2,90 euros

Flor del Sol Short Robusto (10) — 2,70 euros

La Estrella Polar Rothschild (20) — 2,75 euros

La Estrella Solar Gigante (20) — 3,55 euros

La Estrella Solar Robusto (20) — 3,05 euros

La Estrella Polar Gigante (20) — 3,55 euros

La Estrella Polar Robusto (20) — 3,05 euros

Macanudo Ascots (10) — 1,62 euros

Macanudo Inspirado Green Robusto (25) — 6,20 euros

Macanudo Inspirado Green Toro (25) — 6,60 euros

Macanudo Inspirado Red Gigante (20) — 7,00 euros

Macanudo Inspirado Red Robusto Box Pressed (20) — 6,20 euros

Macanudo Inspirado White Churchill (20) — 6,30 euros

Macanudo Inspirado White Robusto (20) — 5,90 euros

Macanudo Inspirado White Toro (20) — 6,40 euros

Macanudo Inspirado Black Robusto (20) — 6,60 euros

Macanudo Inspirado Black Toro (20) — 7,10 euros

Macanudo Inspirado Orange Gigante (20) — 6,50 euros

Macanudo Inspirado Orange Lancero (20) — 6,40 euros

Macanudo Inspirado Orange Robusto (20) — 5,90 euros

Macanudo Inspirado White Rothschild (20) — 5,50 euros

Reposado Colorado Robusto (10) — 1,65 euros

Reposado Colorado Toro (10) — 1,85 euros

Reposado Connecticut Robusto (10) — 1,65 euros

Reposado Connecticut Toro (10) — 1,85 euros

Reposado Colorado Torpedo (10) — 1,95 euros

San Pedro De Macoris Brazil Perla (20) — 3,45 euros

San Pedro De Macoris Brazil Robusto (20) — 4,05 euros

San Pedro de Macoris Ecuador Perla (20) — 3,45 euros

San Pedro de Macoris Ecuador Robusto (20) — 4,05 euros

Vegafina Nicaragua Colección Lagos Cocibolca Special Edition (21) — 8,00 euros

3. Cigarros y cigarritos con precio por envase

Mini Mehari’s Ecuador (envase de 20) — 6,30 euros

Mini Mehari’s Java (envase de 20) — 6,30 euros

Toscanello Bianco (envase de 5) — 4,90 euros

Toscanello Castano (envase de 5) — 4,90 euros

Toscanello Giallo (envase de 5) — 4,90 euros

Toscanello Nero (envase de 5) — 4,90 euros

Toscanello Rosso (envase de 5) — 4,90 euros

Toscanello (envase de 5) — 4,90 euros

Toscanello Rosso Oro (envase de 5) — 5,10 euros

Toscano Classico (envase de 5) — 6,60 euros

Toscano Extravecchio (envase de 5) — 7,10 euros

Toscano Garibaldi (envase de 5) — 6,90 euros

Toscano Robusto (envase de 4) — 8,90 euros

4. Picadura de liar

Pueblo Pink (30 g) — 7,10 euros

5. Picadura de pipa

Baroudeur Gold (500 g) — 34,90 euros

Baroudeur Gold (999 g) — 69,00 euros

Blackburn Bromnie (100 g) — 15,95 euros

Blackburn Persik Guru (100 g) — 15,95 euros

Blackburn Red Energy (100 g) — 15,95 euros

Cornell & Dihel Nutty Irishman (57 g) — 36,50 euros

Dozaj Black Lux (200 g) — 18,50 euros

Kaja 1St Sin (100 g) — 15,95 euros

Kaja 2Late (100 g) — 15,95 euros

Kaja Alure (100 g) — 15,95 euros

Kaja Bee Elixir (100 g) — 15,95 euros

Kaja Bittersweet (100 g) — 15,95 euros

Kaja Chck (100 g) — 15,95 euros

Kaja Cin&Mon (100 g) — 15,95 euros

Kaja Eldefleur (100 g) — 15,95 euros

Kaja Figaro (100 g) — 15,95 euros

Kaja Forest Master (100 g) — 15,95 euros

Kaja Fudge It (100 g) — 15,95 euros

Kaja Guavera (100 g) — 15,95 euros

Kaja Her Pleasure (100 g) — 15,95 euros

Kaja Love Anda (100 g) — 15,95 euros

Kaja LTP (100 g) — 15,95 euros

Kaja Manssi (100 g) — 15,95 euros

Kaja Melow (100 g) — 15,95 euros

Kaja Mon Blanc (100 g) — 15,95 euros

Kaja Monday Morning (100 g) — 15,95 euros

Kaja Nilla (100 g) — 15,95 euros

Kaja Pistana (100 g) — 15,95 euros

Kaja Pompei (100 g) — 15,95 euros

Kaja Sorbae (100 g) — 15,95 euros

Kaja Spooky (100 g) — 15,95 euros

Kaja Sunkissed (100 g) — 15,95 euros

Además, la revisión alcanza a cigarros y cigarritos de marcas como CAO, Macanudo, Vegafina, Toscano o Agio. De hecho, dentro de la picadura de pipa destacan numerosas variedades de Kaja, casi todas con un precio de 15,95 euros por 100 gramos, junto a otras referencias como Cornell & Dihel Nutty Irishman, que llega a 36,50 euros.

En consecuencia, conviene revisar bien la marca antes de pagar. La verdad, puede notarse bastante en el bolsillo de los consumidores habituales.