BOE confirma subida de estos cigarrillos, cigarros y tabaco de liar este abril de 2026

La Resolución de 10 de abril de 2026 actualiza los precios de venta al público de cigarrillos, cigarros, cigarritos, picadura de liar y de pipa. Los cambios ya se aplican en todos los estancos de la Península y Baleares.
Los fumadores en España se han encontrado con una nueva subida al acudir al estanco. El BOE ha publicado una actualización de precios que afecta a marcas conocidas como Allure, Bullbrand y Manitou en cigarrillos; Alec Bradley y Don Tomás en cigarros y cigarritos; y también a Pueblo Pink, Baroudeur y Kaja en otras labores de tabaco. Por tanto, quienes compren estas referencias ya pagan las nuevas tarifas.
Qué marcas de cigarrillos y tabaco de liar suben de precio según el BOE
La resolución incluye cambios en varias categorías. En cigarrillos, por ejemplo, Allure Glacier, Lilac, Tabac y White pasan a costar 9,60 euros por cajetilla. También figuran Bullbrand Negro 100, Negro Clásico, Negro Duro y Rubio 20, todas a 4,80 euros, mientras que JPS Deep Red se sitúa en 5,80 euros.
En la gama Manitou, los precios quedan entre 5,00 y 5,20 euros, según la variedad. En tabaco de liar, la referencia afectada es Pueblo Pink (30 g), que fija su precio en 7,10 euros. ¿Qué cambia realmente para el consumidor? Que estas nuevas cuantías ya están en vigor y se aplican desde este momento. Ojo, porque no hay periodo de espera.
Los nuevos precios del tabaco en estancos de Península y Baleares más destacados
Para hacerse una idea rápida del alcance de la actualización, estos es la lista publicada en el BOE:
1. Cigarrillos
- Allure Glacier (40) — 9,60 euros
- Allure Lilac (40) — 9,60 euros
- Allure Tabac (40) — 9,60 euros
- Allure White (40) — 9,60 euros
- Bullbrand Negro 100 (20) — 4,80 euros
- Bullbrand Negro Clásico 20 — 4,80 euros
- Bullbrand Negro Duro — 4,80 euros
- Bullbrand Rubio 20 — 4,80 euros
- Burton Original 100 (20) — 4,70 euros
- Burton Original 20 — 4,80 euros
- Excite Blue 20 — 4,70 euros
- Excite Red 100 (20) — 4,70 euros
- Excite Red Duro 20 — 4,70 euros
- JPS Deep Red (24) — 5,80 euros
- Manitou Fine Green (20) — 5,20 euros
- Manitou Virginia Gold (20) — 5,00 euros
- Manitou Virginia Green (20) — 5,20 euros
- Manitou Virginia Pink (20) — 5,00 euros
- Manitou Virginia Sky (20) — 5,00 euros
2. Cigarros y cigarritos con precio por unidad
- Alec Bradley Black Market Punk (24) — 5,80 euros
- Alec Bradley Black Market Robusto (24) — 7,80 euros
- Alec Bradley Gatekeeper Robusto (24) — 9,20 euros
- Alec Bradley Gatekeeper Toro (24) — 10,00 euros
- Alec Bradley Prensado Churchill (24) — 10,70 euros
- Alec Bradley Prensado Robusto (24) — 9,60 euros
- Cao Bones Blind Huguie (20) — 7,50 euros
- Cao Bones Chicken Foot (20) — 7,00 euros
- Cao Bx3 Robusto (20) — 6,70 euros
- Cao Bx3 Toro (20) — 7,30 euros
- Cao Cameroon Perfecto (20) — 5,50 euros
- Cao Gold Maduro Robusto (20) — 6,80 euros
- Cao Gold Robusto (20) — 6,40 euros
- Cao Medio Tiempo Magnifico (20) — 10,00 euros
- Cao Medio Tiempo Robusto (20) — 9,00 euros
- CAO OSA Lot 50 (25) — 6,10 euros
- CAO OSA Lot 54 (25) — 6,60 euros
- CAO OSA Lot 58 (25) — 7,10 euros
- CAO Pilon Churchill (20) — 7,40 euros
- CAO Pilon Robusto Extra (20) — 6,70 euros
- CAO Pilon Toro (20) — 7,30 euros
- Don Tomas Bundle Gigante (10) — 2,50 euros
- Don Tomas Bundle Nicaragua Robusto (10) — 2,25 euros
- Don Tomas Bundle Nicaragua Rothchild (10) — 2,20 euros
- Don Tomas Bundle Nicaragua Toro (10) — 2,30 euros
- Don Tomas Bundles Petit Corona (10) — 2,15 euros
- Don Tomas Bundles Robusto (10) — 2,25 euros
- Don Tomas Bundles Rothschild (10) — 2,20 euros
- Don Tomas Bundles Toro (10) — 2,30 euros
- Don Tomas Clasico Colosal (10) — 5,85 euros
- Don Tomas Clasico Grueso (10) — 5,30 euros
- Don Tomas Clásico Lindos (25) — 3,60 euros
- Don Tomas Clasico Robusto (25) — 4,30 euros
- Don Tomas Clasico Rothschild (25) — 4,00 euros
- Don Tomas Corojo 554 (20) — 4,55 euros
- Don Tomas Corojo 660 (20) — 5,20 euros
- Don Tomas Brazil Robusto (25) — 4,40 euros
- Don Tomas Brazil Rothschild (25) — 4,10 euros
- Don Tomas Buena Fé Grueso (10) — 5,30 euros
- Don Tomas Buena Fé Lindos (25) — 3,60 euros
- Don Tomas Buena Fé Robusto (25) — 4,30 euros
- Don Tomas Buena Fé Rothschild (25) — 4,00 euros
- Don Tomas Clasico Allegro Tube (20) — 6,00 euros
- Don Tomas Nicaragua Lindos (25) — 3,70 euros
- Don Tomas Nicaragua Robusto (25) — 4,40 euros
- Don Tomas Nicaragua Rothschild (25) — 4,05 euros
- Don Tomas Nicaragua Toro (10) — 5,30 euros
- El Credito Serie R N.º 6 (24) — 8,10 euros
- Flor de Cano Mágicos E.R. 2018 (10) — 20,00 euros
- Flor de Selva 30 Años The Salomon Ed. Especial Limit. C (10) — 45,00 euros
- Flor del Sol Robusto (10) — 2,90 euros
- Flor del Sol Short Robusto (10) — 2,70 euros
- La Estrella Polar Rothschild (20) — 2,75 euros
- La Estrella Solar Gigante (20) — 3,55 euros
- La Estrella Solar Robusto (20) — 3,05 euros
- La Estrella Polar Gigante (20) — 3,55 euros
- La Estrella Polar Robusto (20) — 3,05 euros
- Macanudo Ascots (10) — 1,62 euros
- Macanudo Inspirado Green Robusto (25) — 6,20 euros
- Macanudo Inspirado Green Toro (25) — 6,60 euros
- Macanudo Inspirado Red Gigante (20) — 7,00 euros
- Macanudo Inspirado Red Robusto Box Pressed (20) — 6,20 euros
- Macanudo Inspirado White Churchill (20) — 6,30 euros
- Macanudo Inspirado White Robusto (20) — 5,90 euros
- Macanudo Inspirado White Toro (20) — 6,40 euros
- Macanudo Inspirado Black Robusto (20) — 6,60 euros
- Macanudo Inspirado Black Toro (20) — 7,10 euros
- Macanudo Inspirado Orange Gigante (20) — 6,50 euros
- Macanudo Inspirado Orange Lancero (20) — 6,40 euros
- Macanudo Inspirado Orange Robusto (20) — 5,90 euros
- Macanudo Inspirado White Rothschild (20) — 5,50 euros
- Reposado Colorado Robusto (10) — 1,65 euros
- Reposado Colorado Toro (10) — 1,85 euros
- Reposado Connecticut Robusto (10) — 1,65 euros
- Reposado Connecticut Toro (10) — 1,85 euros
- Reposado Colorado Torpedo (10) — 1,95 euros
- San Pedro De Macoris Brazil Perla (20) — 3,45 euros
- San Pedro De Macoris Brazil Robusto (20) — 4,05 euros
- San Pedro de Macoris Ecuador Perla (20) — 3,45 euros
- San Pedro de Macoris Ecuador Robusto (20) — 4,05 euros
- Vegafina Nicaragua Colección Lagos Cocibolca Special Edition (21) — 8,00 euros
3. Cigarros y cigarritos con precio por envase
- Mini Mehari’s Ecuador (envase de 20) — 6,30 euros
- Mini Mehari’s Java (envase de 20) — 6,30 euros
- Toscanello Bianco (envase de 5) — 4,90 euros
- Toscanello Castano (envase de 5) — 4,90 euros
- Toscanello Giallo (envase de 5) — 4,90 euros
- Toscanello Nero (envase de 5) — 4,90 euros
- Toscanello Rosso (envase de 5) — 4,90 euros
- Toscanello (envase de 5) — 4,90 euros
- Toscanello Rosso Oro (envase de 5) — 5,10 euros
- Toscano Classico (envase de 5) — 6,60 euros
- Toscano Extravecchio (envase de 5) — 7,10 euros
- Toscano Garibaldi (envase de 5) — 6,90 euros
- Toscano Robusto (envase de 4) — 8,90 euros
4. Picadura de liar
- Pueblo Pink (30 g) — 7,10 euros
5. Picadura de pipa
- Baroudeur Gold (500 g) — 34,90 euros
- Baroudeur Gold (999 g) — 69,00 euros
- Blackburn Bromnie (100 g) — 15,95 euros
- Blackburn Persik Guru (100 g) — 15,95 euros
- Blackburn Red Energy (100 g) — 15,95 euros
- Cornell & Dihel Nutty Irishman (57 g) — 36,50 euros
- Dozaj Black Lux (200 g) — 18,50 euros
- Kaja 1St Sin (100 g) — 15,95 euros
- Kaja 2Late (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Alure (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Bee Elixir (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Bittersweet (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Chck (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Cin&Mon (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Eldefleur (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Figaro (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Forest Master (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Fudge It (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Guavera (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Her Pleasure (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Love Anda (100 g) — 15,95 euros
- Kaja LTP (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Manssi (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Melow (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Mon Blanc (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Monday Morning (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Nilla (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Pistana (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Pompei (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Sorbae (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Spooky (100 g) — 15,95 euros
- Kaja Sunkissed (100 g) — 15,95 euros
Además, la revisión alcanza a cigarros y cigarritos de marcas como CAO, Macanudo, Vegafina, Toscano o Agio. De hecho, dentro de la picadura de pipa destacan numerosas variedades de Kaja, casi todas con un precio de 15,95 euros por 100 gramos, junto a otras referencias como Cornell & Dihel Nutty Irishman, que llega a 36,50 euros.
En consecuencia, conviene revisar bien la marca antes de pagar. La verdad, puede notarse bastante en el bolsillo de los consumidores habituales.