La UE impulsa los ADAS y ARAS marcando un antes y un después en la protección de conductores y motoristas

Los asistentes avanzados de conducción ya son una pieza clave en coches y motocicletas. Su implantación obligatoria en Europa busca reducir accidentes, aunque todavía hay dos frenos claros: el envejecimiento del parque móvil y el desconocimiento de muchos conductores.

Los ADAS en coches y los ARAS en motos han pasado de ser una tecnología reservada a unos pocos modelos a convertirse en una herramienta decisiva para mejorar la seguridad vial. Según los cálculos recogidos en la información facilitada, estos sistemas podrían evitar hasta 25.000 muertes y 140.000 lesiones graves en Europa hasta 2038.

Por qué los sistemas ADAS y ARAS son claves para reducir accidentes

El gran impulso llegó en 2019, cuando la Unión Europea aprobó el reglamento para introducir estos asistentes de forma progresiva en todos los vehículos. Desde julio de 2022 son obligatorios en nuevas homologaciones y desde julio de 2024 en nuevas matriculaciones.

Su importancia está en su capacidad para corregir o mitigar errores humanos. De hecho, pueden prevenir aproximadamente el 40 % de los siniestros, el 37 % de las lesiones de consideración y el 29 % de las muertes relacionadas con accidentes de tráfico. ¿Dónde se nota más? En distracciones, salidas de vía, atropellos o frenadas de emergencia.

No es algo nuevo del todo. Antes llegaron avances como el ABS, obligatorio en Europa desde 2004, y el control electrónico de estabilidad, que pasó a ser requisito en 2014. Ese camino ha desembocado en asistentes cada vez más completos.

Los dos grandes retos que frenan la expansión de los ADAS en España

Ahora bien, no todo va tan rápido como podría parecer. Por un lado, España cuenta con un parque móvil envejecido, con una media de 14,5 años. Eso significa que muchos vehículos todavía no incorporan estas ayudas.

Por otro, persiste un problema de conocimiento. Según el estudio citado de Bosch y FESVIAL, el 40 % de los conductores no conocía estos dispositivos y buena parte del resto admitía tener grandes lagunas sobre su funcionamiento. En otras palabras, muchos los ven como una molestia cuando, en realidad, pueden marcar la diferencia.

Qué cambios traerán los nuevos ADAS y por qué su mantenimiento será decisivo

A corto plazo, julio de 2026 marcará otro paso importante con la exigencia del sistema avanzado de advertencia de distracción del conductor en todos los vehículos nuevos matriculados en la UE. Además, la evolución tecnológica seguirá apoyándose en algoritmos capaces de interpretar mejor el entorno.

Eso sí, ojo, porque no basta con llevarlos instalados. Cámaras y sensores necesitan recalibración tras ciertas reparaciones, especialmente cuando se sustituye el parabrisas. Un mal ajuste puede afectar al cálculo de distancias y frenado, reduciendo su eficacia.