Esta nueva función de WhatsApp ya puede activarse para hablar y escribir mientras conduces en el coche

La nueva interfaz ya está disponible para todos los usuarios que actualicen la aplicación en el iPhone. La novedad permite acceder a chats, llamadas y favoritos desde el coche de una forma más directa y práctica.

WhatsApp ya ha activado su nueva app para CarPlay y, esta vez, no se ha hecho de rogar. Tras unos días en fase beta, la función ya puede usarse de forma general con solo actualizar la aplicación en la App Store y conectar el iPhone al vehículo. ¿La diferencia? Ahora hay una interfaz propia dentro del coche, algo que hasta ahora no existía como tal. Y no será el único cambio visible, porque con un nuevo icono en los chats WhatsApp sigue afinando su experiencia en distintas pantallas, reforzando así una renovación cada vez más evidente.

La nueva app de WhatsApp en CarPlay permite enviar mensajes y revisar chats con más facilidad

Hasta ahora, WhatsApp en CarPlay se limitaba prácticamente a un acceso por voz. El usuario podía escuchar mensajes no leídos o enviar alguno nuevo con Siri, pero poco más. No había una aplicación con secciones propias ni un acceso visual tan claro.

Eso cambia desde ahora. La nueva versión incorpora una interfaz específica dentro de CarPlay, pensada para usar funciones básicas sin distraer al conductor de lo importante: la carretera.

En la pestaña Chats, aparece en la parte superior la opción de enviar un mensaje nuevo por voz o escuchar conversaciones pendientes. Justo debajo, se puede recorrer la lista de chats del iPhone y pulsar sobre cualquier contacto para mandar un mensaje.

En Llamadas, la dinámica es similar. WhatsApp muestra el registro reciente para facilitar el contacto con otras personas y también permite iniciar llamadas con ayuda de Siri. Todo queda más a mano y evita algunos de los fallos habituales del asistente.

Actualizar WhatsApp en el iPhone es el paso necesario para usar la interfaz de CarPlay

La tercera pestaña es Favoritos, una función pensada para quienes quieren tener determinados chats siempre visibles. Así, los contactos más usados quedan accesibles de forma rápida cuando se conecta el móvil al coche.

La mejora puede parecer pequeña a primera vista, pero tiene una ventaja clara: reduce la dependencia de Siri. Y eso, para muchos usuarios, ya es bastante. No eran pocas las ocasiones en las que el asistente no encontraba a un contacto, pese a estar guardado en la agenda o tener una conversación abierta.

Con esta nueva app, ese problema se minimiza, ya que basta con entrar en la interfaz y pulsar sobre el nombre deseado. Además, también facilita escuchar mensajes no leídos, otra función que no siempre respondía bien hasta ahora.

Para tener esta novedad, solo hay que actualizar WhatsApp en la App Store. La versión que introduce el cambio es la 26.13.74, aunque si ya existe una posterior, también lo incluirá. En definitiva, una actualización sencilla que puede hacer mucho más cómodo el uso de WhatsApp en el coche.