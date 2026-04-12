El SEPE registra 22.934 parados menos en marzo y una cobertura por desempleo en máximos históricos

El desempleo registrado en las oficinas del SEPE cerró marzo de 2026 con 2.419.712 personas. La caída mensual fue del 0,9% y el descenso interanual alcanzó el 6,2%, en un mes que también dejó más contratos y una cobertura por desempleo en niveles récord.

Marzo deja una fotografía positiva para el mercado laboral. El paro registrado se redujo en 22.934 personas respecto a febrero, lo que sitúa el total de desempleados en 2.419.712, la cifra más baja en este mes desde hace 18 años. Además, en términos interanuales, el descenso fue de 160.426 personas, mientras que el dato desestacionalizado también cayó en 15.534.

El paro baja en marzo de 2026 y mejora en casi todos los sectores

La mayor caída del desempleo se produjo en el sector Servicios, con 18.852 personas menos, seguido de Construcción, con 5.846 menos, e Industria, donde bajó en 1.482. Son los tres ámbitos que más empujan este retroceso del paro.

En cambio, Agricultura subió ligeramente en 365 personas y el colectivo sin empleo anterior aumentó en 2.881. Aun así, el balance general del mes mantiene el tono favorable. No es poca cosa.

Cómo evoluciona el desempleo por sexo, edad y comunidades autónomas en marzo

El paro femenino descendió en 14.841 mujeres, hasta situarse en 1.458.572, su menor nivel en un mes de marzo desde 2008. En comparación con marzo de 2025, la bajada fue de 95.206.

Entre los hombres, el desempleo se redujo en 8.093, con un total de 961.140 parados. En tasa interanual, el descenso fue de 65.220. ¿Y qué pasa con los jóvenes? También mejoran los datos: el paro entre los menores de 25 años cayó en 431 personas y quedó en 188.977, el dato más bajo de la serie histórica para un mes de marzo.

Por territorios, el paro bajó en catorce comunidades autónomas. Las mayores caídas se registraron en Andalucía, con 8.836 personas menos, Cataluña, con 3.777 menos, y Comunidad Valenciana, con 2.467 menos. En Canarias, Madrid y País Vasco apenas hubo variación.

Los contratos aumentan en marzo y las prestaciones del SEPE marcan récord

Durante marzo se registraron 1.311.070 contratos, 144.469 más que en el mismo mes del año anterior. De ese total, 576.532 fueron indefinidos, lo que supone el 44% del conjunto.

En prestaciones, los últimos datos disponibles corresponden a febrero de 2026. A cierre de ese mes había 1.842.216 personas beneficiarias y la cobertura del sistema alcanzó el 80,7%, el valor más alto de la serie histórica en febrero. Además, la inversión media por beneficiario fue de 1.610,2 euros, 310,7 euros más que un año antes, y el gasto total ascendió a 2.255,5 millones de euros.