Si tu banco te regala dinero, una televisión o un móvil, puede parecer un chollo pero Hacienda te espera en la declaración de la Renta

Abrir una cuenta bancaria puede parecer, a veces, casi como entrar en una tienda de ofertas. Te prometen dinero, una televisión, un móvil o algún producto atractivo por quedarte con ellos durante un tiempo. Suena bien, sobre todo si el regalo encaja con algo que ya necesitabas. Pero la parte menos vistosa llega después, cuando toca hacer la Renta y aparece el aviso en el borrador. Porque sí, ese regalo no suele ser tan gratis como parece. Y, como casi siempre que hay papeleo y dinero de por medio, la sorpresa puede llegar cuando menos gracia hace.

¿Hay que declarar los regalos del banco en la Renta?

Sí. Cuando un banco entrega dinero o un producto a cambio de abrir una cuenta, mantener una permanencia o cumplir ciertas condiciones, ese incentivo tributa como una ganancia. Esto quiere decir, explicado en cristiano, que Hacienda lo considera un beneficio para el cliente y, por tanto, debe aparecer en la declaración de la Renta.

En muchos casos, el propio banco comunica esos datos a la Agencia Tributaria. Por eso, el importe ya puede aparecer incluido en el borrador de la Renta, que es el documento inicial con los datos fiscales que Hacienda prepara para que el contribuyente lo revise antes de presentarlo.

El problema es que muchas personas no se fijan en ese detalle. Ven que el borrador les sale a devolver o a pagar, lo aceptan sin mirar demasiado y no detectan que el regalo del banco ya está incluido. Y claro, cuando uno pensaba que la televisión venía envuelta en papel de regalo, descubrir que también venía con IRPF incluido no alegra precisamente la mañana.

¿Cuánto se paga por una televisión o un móvil regalado por el banco?

El coste fiscal puede partir de un 19% del valor del producto. Es decir, si el banco entrega una televisión valorada en 500 euros, el importe a pagar podría rondar los 95 euros. No se trata de que el banco cobre directamente por la televisión, sino de que ese regalo se considera una ganancia y debe tributar.

Esto afecta al resultado final de la declaración. Por ejemplo, si una persona esperaba que la Renta le saliera a devolver 200 euros, ese importe podría reducirse a 105 euros si se descuenta el efecto fiscal de un regalo valorado en 500 euros. La televisión sigue pareciendo barata, sí, pero gratis, lo que se dice gratis, ya no tanto.

Regalo o resultado Importe indicado Efecto en la Renta Televisión valorada por el banco 500 euros Puede tributar al 19% Pago aproximado por esa televisión 95 euros Se resta del resultado final Devolución prevista inicialmente 200 euros Baja tras incluir el regalo Devolución final del ejemplo 105 euros Resultado tras el impacto fiscal

Por tanto, aceptar un regalo de este tipo puede ser una buena operación si el producto se necesitaba realmente. Pero si se acepta solo porque parece un chollo, conviene hacer números antes. En temas de dinero, el entusiasmo inicial suele tener letra pequeña, y la letra pequeña rara vez viene para dar abrazos.

¿Por qué el banco puede descontar el IRPF antes de entregar el regalo?

Algunas entidades optan por hacer más visible este coste desde el principio. En ciertos casos, el banco puede pedir al cliente que pague la parte proporcional del IRPF antes de entregar el producto. El IRPF es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, el impuesto que grava los ingresos y ganancias que obtiene una persona.

También puede ocurrir que la promoción sea una cantidad de dinero y que el ingreso llegue ya reducido. Esto pasa porque la cantidad anunciada puede estar expresada en bruto, que significa antes de aplicar la retención correspondiente. Dicho de forma sencilla: el banco resta la parte que toca declarar y el cliente recibe menos dinero del que parecía en el escaparate.

Esta fórmula evita que el susto aparezca al año siguiente en la Renta. Aun así, no elimina la clave del asunto: el regalo sigue teniendo impacto fiscal. La diferencia está en si el cliente lo nota desde el principio o lo descubre más tarde, cuando revisa el borrador.

¿Qué condiciones pueden esconder estas promociones bancarias?

Los regalos del banco casi nunca llegan solos. Normalmente van ligados a una permanencia, a domiciliar la nómina, a mantener un saldo mínimo o a contratar otros productos, como seguros y tarjetas con comisiones. Y ahí es donde la oferta puede empezar a perder brillo.

Además, si después de unos meses la situación cambia, por ejemplo, si la persona se queda sin trabajo y no puede cumplir las condiciones de la promoción, el problema puede ser mayor. En ese caso, el cliente podría tener que pagar el valor del producto que recibió. Vamos, que el regalo puede acabar comportándose más como una factura disfrazada.

También hay que tener en cuenta otro detalle importante: el banco puede valorar el regalo en especie por un precio superior al que tendría en una tienda. Un regalo en especie es un producto o servicio entregado en lugar de dinero, como una televisión o un móvil. Si esa valoración es más alta de lo esperado, el impuesto que toca pagar también puede ser mayor.

Qué revisar antes de aceptar un regalo del banco

Antes de aceptar una promoción bancaria, conviene parar un momento y hacer cuentas. No basta con mirar el producto que ofrecen o el dinero anunciado, porque el coste real puede incluir impuestos, permanencia, comisiones y obligaciones adicionales. Lo que parece una ganga en la primera frase puede complicarse bastante en la segunda. Para evitar sorpresas con la Renta y con el propio banco, es recomendable revisar estos puntos:

Comprobar si el regalo tributa y cuánto puede suponer ese 19% mínimo.

Revisar el valor que el banco asigna al producto, especialmente si es una televisión, un móvil u otro regalo en especie.

Leer las condiciones de permanencia y qué pasa si no se cumplen.

Ver si hay que domiciliar la nómina, mantener saldo mínimo o contratar seguros y tarjetas.

Comparar si el producto se necesita de verdad o si solo se acepta porque parece gratis.

Después de revisar todo esto, la decisión será mucho más clara. Si ibas a comprar una televisión valorada en 500 euros y acabas pagando unos 95 euros por el efecto fiscal, puede salir bien. Pero si no la necesitabas, el supuesto regalo puede convertirse en un gasto inesperado.

La clave: no aceptar nada sin hacer números

El mensaje es sencillo: los regalos bancarios pueden ser interesantes, pero no son inocentes. Si el banco ofrece dinero, una televisión o un móvil por abrir una cuenta o cumplir una permanencia, hay que recordar que ese beneficio debe declararse en la Renta. Y en muchos casos, ya aparecerá en el borrador porque la entidad habrá comunicado los datos a la Agencia Tributaria.

Por eso, antes de dejarse llevar por la palabra gratis, conviene comparar opciones y calcular el coste real. Entre el 19%, las condiciones de permanencia, los posibles productos asociados y el valor que el banco asigna al regalo, la oferta puede cambiar bastante. A veces compensa. Otras veces, no tanto. Y cuando la sorpresa llega en la Renta, ya no queda ni el lazo del regalo para consolarse.