La sentencia del Supremo que cambia el cálculo de la pensión no contributiva en miles de familias

La decisión del Tribunal Supremo beneficia a quienes conviven con una persona que cobra el subsidio para mayores de 52 años. La clave está en que las cotizaciones que paga el SEPE no pueden tratarse como ingresos para reducir una pensión no contributiva.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina y ha rechazado que las cotizaciones abonadas por el SEPE durante el subsidio para mayores de 52 años se computen como renta al calcular una pensión no contributiva. El caso analizado partía de un beneficiario al que la Seguridad Social redujo su prestación de casi 400 euros mensuales a 98 euros al sumar no solo el subsidio de su cónyuge, sino también esas cotizaciones.

El Tribunal Supremo aclara qué ingresos pueden rebajar una pensión no contributiva

La sentencia, dictada el 24 de febrero de 2026 en unificación de doctrina, corrige el criterio que había sido avalado en marzo de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Qué cambia ahora? Mucho más de lo que parece.

El alto tribunal recuerda que el sistema español de Seguridad Social funciona con un modelo de reparto. Por tanto, cotizar no significa que exista un ingreso real o una ganancia patrimonial inmediata para la unidad familiar. De ahí que no todo lo que se mueve en torno a una prestación pueda computarse como renta.

Ese matiz resulta decisivo en la pensión no contributiva, que está pensada para personas con ingresos bajos. Cuando el beneficiario convive con su cónyuge o con familiares, la administración también analiza los recursos de esa unidad económica. Ahora bien, el Supremo deja claro que una cosa es el subsidio que entra en casa y otra distinta la cotización que el SEPE paga a la Seguridad Social. Para entender mejor el alcance de esta doctrina, estos son los puntos clave:

El subsidio para mayores de 52 años sí puede contar como renta cuando proceda.

Las cotizaciones que paga el SEPE por ese subsidio no son dinero disponible para la familia.

No existe una atribución patrimonial inmediata al beneficiario.

Incluir esas cotizaciones en el cálculo desvirtúa la finalidad asistencial de la pensión no contributiva.

En consecuencia, el criterio del Supremo protege a muchos hogares que hasta ahora podían ver reducida su prestación por un concepto que no suponía un ingreso efectivo. Vamos, que no todo vale a la hora de recortar una ayuda.

Qué límites de ingresos se aplican a la pensión no contributiva en 2026

La resolución también pone el foco en cómo debe hacerse el cálculo de rentas en 2026. Porque sí, aquí está el quid de la cuestión. Antes de ver su impacto práctico, conviene ordenar los datos básicos de esta prestación:

Concepto Cuantía en 2026 Límite individual anual de ingresos 8.803,20 euros Cuantía íntegra anual de la pensión no contributiva 8.803,20 euros

Si la persona convive con su cónyuge o con familiares hasta segundo grado, también se valoran los recursos del conjunto de la unidad de convivencia. No obstante, a partir de esta doctrina, el análisis debe centrarse en los ingresos reales y no en cotizaciones que solo producirán efectos futuros en materia de jubilación.

La consecuencia puede ser importante para futuras solicitudes y revisiones. Quienes comparten vivienda con perceptores del subsidio para mayores de 52 años podrán ver un cálculo más ajustado, sin sumar unas cotizaciones que no se convierten en dinero disponible en el presente.