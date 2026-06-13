Qué pueden hacer los contribuyentes si la Renta 2026 les sale a pagar y no tienen dinero suficiente

Los contribuyentes con resultado a pagar pueden solicitar un aplazamiento ante la Agencia Tributaria. Esta opción puede aliviar el desembolso, aunque no sale gratis: conlleva intereses de demora.

Cada año, la declaración de la Renta supone un respiro para muchos hogares cuando el resultado sale a devolver. Pero no todos tienen esa suerte. Para quienes deben pagar a Hacienda y no disponen de liquidez suficiente, existe una alternativa: pedir el aplazamiento del pago de la Renta 2026.

La campaña finaliza el próximo 30 de junio de 2026, por lo que los contribuyentes que tengan una deuda tributaria deben revisar bien sus opciones antes de que se cierre el plazo. ¿Qué ocurre si no se puede pagar todo de golpe? En estos casos, Hacienda permite solicitar un aplazamiento, aunque aplicará intereses de demora del 4,0625% anual.

Cómo solicitar el aplazamiento del pago de la Renta 2026 ante Hacienda

El aplazamiento no se concede de forma automática. La Agencia Tributaria estudia cada solicitud de manera individual y debe comprobar que existe una dificultad económica temporal que impide pagar dentro del plazo establecido.

El trámite puede hacerse por internet a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del apartado de “Aplazamiento y fraccionamiento de deudas”. Para presentar la solicitud, el contribuyente tiene que identificarse con DNI electrónico, Cl@ve, certificado digital o sistema europeo eIDAS.

En la práctica, esta opción puede ser un salvavidas para quienes no pueden asumir el pago en ese momento. Eso sí, conviene tener claro que aplazar no significa evitar la deuda, sino pagarla más adelante con el coste añadido de los intereses.

Modalidades de pago de la Renta 2026 para quienes deben abonar dinero

Hacienda también ofrece otras formas de pago para quienes presentan una declaración con resultado a ingresar. Una de las más utilizadas es el pago fraccionado, que permite dividir el importe en dos plazos sin intereses.

En este caso, el contribuyente paga primero el 60% al presentar la declaración y después el 40% restante. Para acogerse a esta modalidad, la declaración debe presentarse antes del 25 de junio de 2026.

Además, se puede pagar online mediante tarjeta bancaria, cargo en cuenta o Bizum, domiciliar el pago o acudir a entidades colaboradoras para hacerlo de forma presencial.

Si la declaración se presenta fuera de plazo por iniciativa propia y sin requerimiento previo, Hacienda aplica el recargo por declaración extemporánea: un 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso, hasta un máximo del 15% cuando hayan pasado más de 12 meses. Después, se devengan intereses de demora.

Si existe requerimiento previo, la situación cambia: se aplica una sanción proporcional por dejar de ingresar la deuda, que puede ir del 50% al 150% de la cuota, aunque con posibles reducciones por conformidad y pronto pago.