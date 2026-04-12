Recuerda a la Senda Arcoíris de Mario Kart: el nuevo circuito saudí de Fórmula 1 tendrá una curva elevada de 70 metros

Hay circuitos que llaman la atención por lo que pasa en pista y otros por lo que prometen antes incluso de estrenarse. El nuevo proyecto de Arabia Saudí va claramente por ese segundo camino. El Qiddiya Speed Park, a las afueras de Riad, ya deja ver la estructura de su curva más espectacular, una plataforma elevada que superará los 70 metros de altura. Es como poner a los monoplazas a girar a la altura de un edificio de 20 plantas. El trazado quiere entrar en la Fórmula 1 en 2028, aunque el calendario ya ha sufrido varios retrasos.

Cómo será el Qiddiya Speed Park que Arabia Saudí quiere llevar a la Fórmula 1

A las afueras de Riad, la capital saudí, está tomando forma uno de los circuitos más ambiciosos jamás diseñados. El Qiddiya Speed Park forma parte de Qiddiya, una nueva ciudad que se está levantando en mitad del desierto y que todavía sigue en construcción. El gobierno saudí financia este desarrollo como parte de su Visión 2030.

Las últimas imágenes ya muestran las estructuras de soporte de su primera curva, bautizada como The Blade, es decir, La Cuchilla. Las obras comenzaron en 2024 y el objetivo inicial pasa por terminar el trazado en 2027 para debutar en el campeonato en 2028. Aun así, algunas fuentes apuntan a que el estreno podría retrasarse hasta 2029, algo que tampoco pillaría por sorpresa porque en un principio la fecha se había fijado en 2024.

Por qué The Blade, la curva a 70 metros, se parece tanto a Mario Kart

Lo más llamativo del proyecto es que esta curva será la primera en la historia del automovilismo construida sobre una plataforma elevada. Según las especificaciones del proyecto, alcanzará más de 70 metros de altura y contará con una inclinación de 10 grados, es decir, el ángulo con el que estará diseñada para cambiar el apoyo del coche al pasar por ella. Por debajo de esa estructura se ubicará una sala de conciertos.

El circuito también obligará a los pilotos a afrontar un desnivel total de unos 108 metros, es decir, una diferencia de altura enorme entre unas zonas y otras de la vuelta. Ese dato no tiene precedentes en el calendario de la F1 y ha disparado las comparaciones con la Senda Arcoíris de Mario Kart. No es para menos, porque sobre el papel parece una mezcla entre circuito y escenario de videojuego.

Quién firma el diseño y cuánto cuesta levantar este trazado

Detrás del diseño está Hermann Tilke, el ingeniero civil alemán de 71 años que firma buena parte de los trazados modernos del campeonato. En esa lista aparecen Jeddah, Las Vegas, Singapur, Baréin, Abu Dabi, Austin o Shanghái, entre otros. En este proyecto ha contado también con la colaboración del expiloto de F1 Alexander Wurz.

El resultado será un circuito de 21 curvas que promete superar al actual Circuit de Spa-Francorchamps como el más largo del calendario de la Fórmula 1. Además, el presupuesto de construcción ronda los 480 millones de dólares, así que no estamos precisamente ante una obra de andar por casa. Arabia Saudí, cuando se pone con la arquitectura de lo imposible, no suele quedarse corta.

Qué habrá alrededor del circuito en la nueva ciudad de Qiddiya

Qiddiya no será solo un circuito. El complejo incluirá parques temáticos, un estadio de fútbol que acogerá partidos del Mundial de 2034 y un parque temático de Six Flags. Cerca del Speed Park también se construirá un World of Performance de Mercedes.

En definitiva, todo forma parte de la apuesta saudí por convertir esta nueva ciudad en un polo de turismo y entretenimiento internacional. Con esa idea de fondo, Lando Norris declaraba al medio Express: «Es lo que hace Arabia Saudí, así que todo el respeto por que se les ocurran cosas tan locas e intentar que sea tan guay como parece. Hay muchos lugares que no son ni de lejos tan animados ni divertidos. Si quieres atraer gente al deporte, no quieres que sea solo un circuito en medio de la nada al que no va nadie».

Qué falta para que el proyecto sea oficial y cómo seguir sus plazos

Antes de que el Qiddiya Speed Park pueda albergar una carrera de F1, todavía tiene que pasar varios filtros. El principal es la homologación de la FIA, es decir, la autorización técnica que confirma que el circuito cumple los requisitos necesarios para competir. Si además aspira a acoger la MotoGP, necesitará también el visto bueno de la FIM. En otras palabras, todavía queda bastante camino por delante.

Para saber si el estreno llegará de verdad en 2028 o si se irá a 2029, conviene fijarse en estos tres puntos:

Que las obras avancen de forma clara en los próximos dos años, porque ese margen marcará el calendario real del proyecto. Que el trazado esté terminado en 2027, la fecha que sigue figurando como objetivo inicial. Que lleguen las inspecciones y aprobaciones de la FIA y, en su caso, de la FIM, el peaje burocrático sin el que no hay luz verde.

Mientras todo eso se resuelve, el Gran Premio de Arabia Saudí seguirá celebrándose en el Circuito Urbano de Jeddah. Por tanto, la gran cuestión ya no es solo si Qiddiya será tan espectacular como promete, sino si llegará a tiempo para estrenarse en 2028. De momento, parece que tocará esperar sentados.