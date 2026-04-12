La Seguridad Social confirma el último cambio en la jubilación y afectará a quienes no lleguen a 37 años cotizados

La reforma de las pensiones culminará en 2027 con una nueva y última subida de las cotizaciones necesarias para acceder al 100% de la pensión de jubilación. Frente a los 36 años y seis meses exigidos en 2026, desde ese momento harán falta 37 años cotizados.

La Seguridad Social volverá a elevar el tiempo de cotización necesario para cobrar la pensión completa, tal y como recoge la Ley 27/2011. El cambio afecta al porcentaje de base reguladora que corresponde según la carrera laboral y también modifica la forma de aplicar los coeficientes.

Qué cambia en la pensión de jubilación y por qué en 2027 harán falta 37 años cotizados

La norma fija un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027. Por eso, el requisito para cobrar el 100% de la pensión ha ido subiendo de forma gradual hasta llegar a los 37 años cotizados.

Ahora bien, ¿qué significa esto de verdad? Que no basta con mirar la edad de jubilación. La propia Seguridad Social recuerda que no hay que confundir los años cotizados con la edad ordinaria, ya que son conceptos distintos, aunque ambos usen el mismo denominador. Para verlo más claro, estos son algunos tramos del porcentaje de la base reguladora que corresponderá a partir de 2027:

Años cotizados Porcentaje de la base reguladora 15 años 50% 20 años 61,4% 25 años 72,8% 30 años 84,2% 35 años 95,6% 36 años 97,84% 37 años 100%

Como se aprecia, con 15 años se mantiene el derecho al 50% de la base reguladora, pero el 100% solo se alcanzará al llegar a los 37 años. Ojo, porque ese será el último escalón de la reforma.

Así se aplicarán los nuevos coeficientes para calcular la base reguladora desde 2027

Hasta ahora, tras esos primeros 15 años, por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados se añadía un 0,21% extra de la base reguladora. Después, por los meses siguientes, se sumaba un 0,19% hasta alcanzar el 100%.

A partir de 2027 el esquema cambia. Los 15 años seguirán dando derecho al 50%, pero por cada mes adicional hasta 248 meses se sumará un 0,19%, y por los 16 meses siguientes se añadirá un 0,18%.

¿Y cuánto puede notarse? Según la tabla facilitada, con una base reguladora de 2.000 euros, una persona con 36 años cotizados cobraría 1.956,80 euros, mientras que con 37 años alcanzaría los 2.000 euros.

Qué ocurre si se superan los 37 años cotizados y se retrasa la jubilación

También conviene saber qué pasa con quienes lleguen a la jubilación con más años cotizados. En ese caso, la Seguridad Social no tendrá en cuenta ese exceso para superar el 100% de la pensión, salvo que se opte por una jubilación demorada.En este escenario, estas son las claves principales:

Con más de 37 años cotizados no se cobra más del 100% si la jubilación es a la edad ordinaria.

El exceso de cotización no aumenta por sí solo la pensión por encima de ese límite.

Si se retrasa la jubilación, se puede sumar un 4% adicional por cada año completo cotizado después de la edad ordinaria, además de contemplarse una opción mixta.

Por tanto, la referencia a tener en cuenta desde 2027 será clara: 37 años cotizados para cobrar el 100% de la pensión de jubilación.