El subsidio para mayores de 52 años exige no superar esta cantidad mensual para poder cobrarlo

La ayuda, de 480 euros al mes, está dirigida a personas desempleadas de 52 años o más que hayan agotado una prestación o subsidio. El punto clave está en los ingresos: si se rebasa el límite de 915,75 euros mensuales, no se concede.

El subsidio para mayores de 52 años es una prestación asistencial pensada para garantizar unos ingresos mínimos hasta llegar a la edad ordinaria de jubilación. Algo que cabe recordar, es que si hiciste la mili, ten en cuenta que pueden reconocer dichos años como cotización.Su cuantía equivale al 80% del IPREM vigente y, con el indicador situado en 600 euros mensuales, el importe a percibir es de 480 euros al mes. Sin embargo, no basta con tener la edad exigida: el SEPE pone el foco en las rentas del solicitante.

Qué rentas tiene en cuenta el SEPE para conceder el subsidio para mayores de 52 años

Uno de los requisitos fundamentales de esta ayuda es carecer de rentas propias. En términos del SEPE, esto significa que los ingresos del solicitante deben ser inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente.

Tras la última subida, el SMI se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales, por lo que ese 75% queda fijado en 915,75 euros. Dicho de forma sencilla: quien supere esa cantidad no podrá acceder al subsidio. Y ojo, esta condición debe mantenerse durante todo el tiempo en que se cobre la prestación.

Pero, ¿qué entiende el SEPE por renta? No solo cuenta el salario por un trabajo por cuenta ajena. También se incluyen los rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, como los procedentes de alquileres o derechos de uso sobre inmuebles, salvo la vivienda habitual.

A ello se suman los ingresos derivados de actividades económicas, las prestaciones contributivas o no contributivas, públicas o privadas, así como los rendimientos de cuentas corrientes. Además, también computan las pensiones alimenticias y compensatorias fijadas en casos de separación, divorcio, nulidad o medidas paternofiliales cuando no exista convivencia entre progenitores.

Qué otros requisitos exige el SEPE para acceder al subsidio para mayores de 52 años

Cumplir con el límite de rentas no es el único filtro. Para cobrar esta ayuda, la persona solicitante debe haber agotado una prestación contributiva por desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024 o, en su defecto, encontrarse en situación legal de desempleo desde esa fecha, con al menos 90 días cotizados. Como máximo, podría estar trabajando a tiempo parcial.

Además, debe acreditar al menos seis años de cotización por desempleo en España a lo largo de su vida laboral. Por tanto, no se trata de una ayuda automática, ni mucho menos.

El SEPE también advierte de que, si detecta ocultación de rentas para obtener este subsidio u otras ayudas, podrá reclamar las cantidades cobradas indebidamente.