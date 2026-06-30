La Seguridad Social reconoce el 100% de la pensión por fibromialgia si impide cualquier trabajo

Los trabajadores con fibromialgia pueden acceder a una incapacidad permanente absoluta cuando el dolor crónico, la fatiga y la pérdida funcional les impiden realizar cualquier profesión. El diagnóstico por sí solo no garantiza la pensión: lo determinante es cómo afecta a la capacidad laboral.

La Seguridad Social puede reconocer una pensión de incapacidad permanente por fibromialgia cuando las limitaciones son graves, persistentes y están acreditadas con informes médicos. Esta enfermedad suele asociarse a dolor crónico, fatiga, problemas de sueño y alteraciones cognitivas, síntomas que pueden afectar de forma directa al rendimiento profesional y a la autonomía diaria.

Cuándo reconoce la Seguridad Social la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia

La incapacidad permanente no se concede por padecer una enfermedad concreta, sino por la reducción de la capacidad de trabajo. La Ley General de la Seguridad Social clasifica los grados de incapacidad según esa pérdida de capacidad y su incidencia en la profesión habitual o en cualquier actividad laboral.

En los casos de fibromialgia, la incapacidad permanente absoluta puede reconocerse cuando el trabajador no puede desempeñar ningún oficio con un mínimo de eficacia, continuidad y rendimiento. Esto suele ocurrir cuando el dolor es generalizado, existe fatiga intensa, sueño no reparador, dificultad de concentración y una pérdida funcional que impide mantener una jornada laboral ordinaria.

Antes de resolver, el Equipo de Valoración de Incapacidades estudia el informe médico de síntesis y los antecedentes profesionales. Después emite una propuesta, pero la decisión final corresponde a la Dirección Provincial del INSS o del Instituto Social de la Marina, según el caso.

Informes médicos necesarios para acreditar dolor crónico, fatiga y pérdida funcional

Para que la solicitud tenga opciones, la documentación médica debe reflejar las limitaciones reales del trabajador. No basta con aportar el diagnóstico de fibromialgia. Es necesario acreditar cómo afecta al movimiento, al descanso, a la concentración, a la resistencia física y al desarrollo de las tareas laborales.

Los informes de reumatología tienen especial importancia, aunque también pueden resultar relevantes los de neurología, psiquiatría, unidades del dolor, rehabilitación o atención primaria. En las valoraciones actuales se tienen en cuenta criterios como el Índice de Dolor Generalizado, que analiza las zonas corporales afectadas, y la Escala de Severidad de Síntomas, centrada en fatiga, sueño no reparador y síntomas cognitivos.

La presencia de otras patologías también puede reforzar el expediente. Es habitual que la fibromialgia aparezca junto a síndrome de fatiga crónica, lumbalgia, depresión, colon irritable, artrosis u otras dolencias que aumentan la limitación funcional.

Qué pensión se cobra según el grado de incapacidad permanente reconocido

La incapacidad permanente total se reconoce cuando el trabajador no puede seguir en su profesión habitual, pero sí podría dedicarse a otra distinta. Con carácter general, da derecho al 55% de la base reguladora, porcentaje que puede subir otro 20% a partir de los 55 años si existen especiales dificultades para encontrar empleo en otra actividad.

La incapacidad permanente absoluta se reconoce cuando las limitaciones impiden trabajar en cualquier profesión u oficio. En este grado, la pensión equivale al 100% de la base reguladora.

El grado máximo es la gran incapacidad, antes denominada gran invalidez. Se reconoce cuando, además de no poder trabajar, la persona necesita ayuda de otra para actos esenciales como vestirse, desplazarse o comer. En estos casos se cobra la pensión que corresponda más un complemento destinado a remunerar a quien presta esa asistencia, calculado con el 45% de la base mínima de cotización y el 30% de la última base de cotización del trabajador.