Llega el mayor parque de atracciones de la Costa Noroeste de Cádiz: abre este 1 de julio con casi 30 atracciones y los primeros en llegar tienen regalo asegurado

El mayor parque de atracciones de la Costa Noroeste de Cádiz inaugura la temporada este 1 de julio a las 19:00 horas. Los 200 primeros asistentes recibirán dos tickets gratuitos y un refresco.

Chipiona estrena este miércoles, 1 de julio, uno de los grandes reclamos de ocio del verano. Chipiona Park abrirá sus puertas a las 19:00 horas en la Avenida de Granada, junto al Centro de Interpretación Rocío Jurado, con una promoción especial para las primeras personas que acudan al recinto.

El nuevo parque de atracciones llega con más de 4.000 metros cuadrados, cerca de 30 propuestas de ocio familiar y una programación pensada para las tardes y noches de julio y agosto. Su puesta en marcha busca convertir este espacio en un punto de encuentro para vecinos, turistas y veraneantes de la localidad gaditana.

Cómo conseguir los tickets gratis de Chipiona Park este miércoles en Chipiona

La promoción inaugural será solo para los 200 primeros visitantes que entren este miércoles en Chipiona Park. Cada una de estas personas recibirá dos tickets gratuitos para subir a las atracciones que elija, además de un refresco.

La apertura será a las 19:00 horas y la organización ha preparado una jornada con diferentes sorpresas para celebrar el estreno del recinto. El acceso al parque será libre, ya que funcionará con un formato similar al de una feria, con entrada gratuita al espacio y pago por uso en las atracciones.

Esta oferta convierte la inauguración en una de las citas más esperadas del inicio de julio en Chipiona (Cádiz) especialmente para familias con niños y grupos que buscan planes de ocio al caer la tarde.

Atracciones, horario y ubicación del nuevo parque de atracciones en Chipiona

Chipiona Park estará situado en la Avenida de Granada, una zona próxima al Centro de Interpretación Rocío Jurado y a menos de 10 minutos a pie del Puerto Deportivo. El recinto abrirá todos los días de julio y agosto a partir de las 19:00 horas.

Entre sus principales atracciones destaca la montaña rusa El Ratón Vacilón, una de las propuestas más llamativas para quienes buscan emoción. También contará con el clásico Tren de la Bruja, coches de choque infantiles, puestos de habilidades, máquinas recreativas y una oferta gastronómica con gofres, algodón de azúcar y otros productos habituales en este tipo de espacios.

El parque ocupará más de 4.000 metros cuadrados y contará, además, con una parcela de unos 1.000 metros cuadrados habilitada como aparcamiento privado para facilitar la llegada de visitantes durante los dos meses de apertura.

Eventos y espectáculos previstos durante el verano en Chipiona Park

La programación de Chipiona Park no se limitará a las atracciones. La organización ha avanzado que durante el verano habrá eventos y espectáculos dirigidos al público familiar.

Entre las fechas destacadas figuran el Show Disney, previsto para el 4 de julio y el 22 de agosto, y el Show de las Guerreras K-Pop, anunciado para el 25 de julio y el 8 de agosto. Estas actividades se sumarán a la oferta habitual del recinto durante las noches de verano.

Con esta apertura, Chipiona incorpora un nuevo espacio de ocio a su temporada estival y refuerza su atractivo para quienes buscan planes familiares cerca de la playa, el puerto y el centro urbano.