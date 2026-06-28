Con 20 años cotizados no siempre puedes jubilarte cuando quieres: así calcula la Seguridad Social tu pensión

Con 20 años cotizados, la edad ordinaria de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses. Además, esta cotización da derecho a pensión contributiva, pero no al 100% de la base reguladora.

La jubilación en España ya no depende solo de cumplir una edad concreta. La Seguridad Social distingue entre quienes tienen carreras largas de cotización y quienes no alcanzan los años exigidos para retirarse antes. Por eso, una persona que haya cotizado 20 años debe tener claro cuándo podrá jubilarse y qué parte de pensión le corresponde. ¿Siguen siendo los 65 años la referencia para todos? La respuesta es no.

Cuándo se puede jubilar una persona con 20 años cotizados a la Seguridad Social

En 2026, la edad ordinaria de jubilación será de 65 años únicamente para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quienes no lleguen a ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Por tanto, con 20 años cotizados a la Seguridad Social no se cumple el requisito para jubilarse a los 65 años. En este caso, la edad legal de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses. Ojo con este detalle, porque no es lo mismo tener derecho a una pensión contributiva que poder retirarse antes.

A partir de 2027, el calendario cambia por última vez. Desde ese año, la edad ordinaria será de 67 años para quienes no acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados. En cambio, quienes sí alcancen ese periodo podrán seguir jubilándose a los 65 años.

Año Cotización exigida para jubilarse a los 65 Edad si no se alcanza esa cotización 2026 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 2027 y siguientes 38 años y 6 meses 67 años

Esta diferencia es clave para quienes han cotizado 20 años, ya que deberán aplicar la edad ordinaria más alta prevista en cada ejercicio.

Por qué con 20 años cotizados no se puede acceder a la jubilación anticipada

Con 20 años cotizados tampoco es posible acceder a la jubilación anticipada ordinaria. La Seguridad Social exige más años de cotización para adelantar el retiro, tanto si se hace de forma voluntaria como si el cese laboral se produce por causas ajenas al trabajador. Estos son los requisitos principales que conviene tener presentes:

Jubilación anticipada voluntaria: exige al menos 35 años cotizados.

Jubilación anticipada involuntaria: exige al menos 33 años cotizados.

Con 20 años cotizados, no se puede adelantar la jubilación por estas vías.

En consecuencia, una persona con 20 años de cotización tendría que esperar a su edad ordinaria de jubilación. También podría seguir trabajando más allá de esa edad y acogerse a la jubilación demorada, siempre que cumpla los requisitos.

Cuánto se cobra de pensión si solo se han cotizado 20 años

La otra gran pregunta es cuánto se cobra con 20 años cotizados. En 2026, ese periodo da derecho a un porcentaje de la base reguladora, pero no a la pensión completa.

El sistema reconoce el 50% de la base reguladora por los primeros 15 años cotizados. A partir de ahí, se añaden porcentajes por cada mes adicional de cotización. Con 20 años cotizados, el porcentaje resultante se sitúa en torno al 62,38% de la base reguladora.

Esto no quiere decir que se cobre el 62,38% del último sueldo. Se aplica sobre la base reguladora, que se calcula según las bases de cotización del trabajador. Para cobrar el 100% de la pensión en 2026 hacen falta 36 años y 6 meses cotizados.

Si la pensión final quedara por debajo de la mínima, podría solicitarse el complemento a mínimos, siempre que se cumplan los requisitos de residencia en España y límite de ingresos. Por eso, antes de decidir, conviene revisar la vida laboral, comprobar las bases de cotización y usar el simulador oficial de jubilación.