La Seguridad Social avisa del engaño que combina llamadas, SMS y WhatsApp para parecer completamente real

A cualquiera le puede llegar un WhatsApp que, a primera vista, parece serio. Más todavía si habla de una ayuda económica y menciona una gestión relacionada con la Seguridad Social. El problema empieza cuando ese aviso no viene de la Administración, sino de delincuentes que intentan ganarse la confianza del usuario. La Seguridad Social ha lanzado una alerta por una estafa que utiliza mensajes, llamadas y SMS para parecer más creíble. El objetivo es conseguir datos bancarios de pensionistas o personas que reciben alguna prestación. Y, como suele pasar con estas trampas, lo barato sale caro, aunque aquí ni siquiera había ayuda real.

Qué es la estafa del doble mensaje de la Seguridad Social

La Seguridad Social ha avisado de un nuevo intento de fraude en el que los delincuentes se hacen pasar por la Administración. La maniobra consiste en ofrecer una supuesta ayuda económica y, después, pedir información bancaria para confirmar o gestionar ese dinero.

Este engaño entra dentro del phishing, que explicado de forma sencilla es una técnica para suplantar a una entidad conocida, como la Seguridad Social en este caso o la Agencia Tributaria, entre otras, y robar datos personales o bancarios. En este caso, el señuelo son las ayudas o prestaciones, un tema especialmente delicado para pensionistas y personas que ya reciben algún tipo de ingreso de la Seguridad Social.

Cómo funciona el doble mensaje que puede llegar por WhatsApp, SMS o llamada

La trampa empieza con un primer mensaje, normalmente por WhatsApp, en el que se informa sobre una presunta ayuda económica o una gestión relacionada con ella. Después llega un segundo mensaje en el que se solicita el número de cuenta bancaria para confirmar esa ayuda.

Además, la estafa no se limita a un solo canal. Según la información difundida por la Revista de la Seguridad Social, los intentos de fraude se están produciendo mediante mensajes y llamadas de WhatsApp, llamadas telefónicas convencionales y SMS. La idea es sencilla, aunque bastante retorcida: usar varios canales a la vez para que el engaño parezca más real.

Por qué esta alerta preocupa a la Seguridad Social

El aviso llega en un contexto en el que el fraude online sigue teniendo mucho peso. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, informó en febrero de que en todo 2025 detectó 122.000 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que el año anterior.

Según esos datos, cuatro de cada 10 incidentes de seguridad están relacionados con el fraude online. Dentro de ese grupo, el phishing ocupa un lugar destacado, con 25.133 casos vinculados a correos falsos que simulan ser bancos o empresas conocidas para robar datos personales.

Qué datos buscan los delincuentes con esta estafa

El dato más peligroso que buscan es el número de cuenta bancaria. Con esa información, los delincuentes pueden intentar acceder al dinero, realizar transferencias no autorizadas o usar esos datos para otros fraudes posteriores.

La Seguridad Social recuerda una clave básica: nunca solicita datos bancarios por WhatsApp, llamadas telefónicas o SMS. Por tanto, cualquier mensaje que pida esa información en nombre de la Administración debe encender todas las alarmas, aunque el texto parezca formal o venga acompañado de otra llamada previa.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso de una supuesta ayuda

Ante este tipo de mensajes, lo más importante es no precipitarse. Las prisas son el mejor amigo de los estafadores, y en temas de dinero conviene ir con pies de plomo, aunque prometan una ayuda que suene estupenda. Estos son los pasos básicos que conviene seguir:

No responder al WhatsApp, SMS o llamada sospechosa.

No facilitar el número de cuenta bancaria.

No pinchar en enlaces incluidos en el mensaje.

Contactar con la entidad bancaria si ya se han dado datos o se ha pulsado en algún enlace.

Avisar a la Policía o a la Guardia Civil si se sospecha que se ha caído en la estafa.

En resumen, si el mensaje promete una ayuda y después pide datos bancarios, mala señal. La Seguridad Social no usa WhatsApp, llamadas o SMS para solicitar esa información, así que lo prudente es ignorar el mensaje y actuar rápido si ya se ha compartido algún dato.