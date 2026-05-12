La rotonda europea que no conecta con nada y no puede usar ningún vehículo: costó 1,25 millones de euros

Las rotondas suelen estar ahí para poner un poco de orden donde el tráfico se complica. A veces lo consiguen y otras, bueno, hacen que más de uno dé vueltas de más mientras intenta salir por el carril correcto. También hay glorietas famosas por sus esculturas imposibles, sus diseños caóticos o incluso por decisiones tan llamativas como instalar un parque infantil dentro, como ocurrió en Soria.

En general, una rotonda tiene una misión bastante clara: conectar caminos, carreteras o zonas de actividad. La que se ha hecho viral en Hungría rompe esa lógica por completo. Costó alrededor de 1,25 millones de euros y, de momento, no sirve para que pase ningún coche.

¿Dónde está la rotonda viral que no conecta con nada?

La glorieta se encuentra entre las localidades de Zalaegerszeg y Zalaszentiván, en el oeste de Hungría. Está terminada, perfectamente instalada y rodeada de un campo vacío, pero sin carreteras útiles, sin polígonos en funcionamiento y sin tráfico alrededor. Vamos, una rotonda con mucha presencia y poca faena.

La imagen se ha vuelto viral en redes sociales precisamente por eso: porque aparece como una infraestructura acabada en mitad de un descampado. No es una obra a medio hacer ni una improvisación de última hora, sino una glorieta construida con un coste de alrededor de 1,25 millones de euros y financiada con fondos de la Unión Europea.

¿Por qué se construyó una glorieta en medio de un campo vacío?

Sobre el papel, la rotonda sí tenía una razón de ser. Debía dar acceso a un futuro centro logístico y a una terminal de contenedores impulsada por la empresa Metrans. Es decir, no nació como adorno rural ni como monumento al despiste administrativo, aunque la imagen invite bastante a pensarlo.

El proyecto formaba parte de un plan más amplio para convertir la zona en un nodo clave del transporte de mercancías en Europa Central. La idea era que esa infraestructura ayudara a conectar actividad logística, movimiento de contenedores y transporte, pero la pieza esencial del plan no llegó a materializarse.

¿Qué falló para que la rotonda quedara abandonada?

El problema principal es que el futuro centro logístico no se ha hecho realidad. A día de hoy, según la información disponible, no hay centro logístico, no hay actividad y no hay tráfico que justifique el uso de la glorieta. La rotonda está, pero el proyecto que debía darle sentido sigue sin aparecer.

Además, falta una conexión ferroviaria necesaria para que todo el plan pudiera funcionar. Esa conexión sigue sin construirse años después, de modo que la glorieta se ha quedado como una pieza suelta dentro de un proyecto mucho más grande. Dicho de forma sencilla: se hizo la puerta, pero no llegó la casa.

¿Cuánto costó y por qué ha provocado tantas críticas?

La cifra que más llama la atención es el coste: alrededor de 1,25 millones de euros. No hablamos precisamente de calderilla encontrada en el bolsillo del abrigo. La inversión fue financiada con fondos de la Unión Europea, lo que ha dado todavía más recorrido al caso en redes sociales y medios internacionales.

La crítica no viene solo por el dinero, sino por la sensación de obra pública mal coordinada. La glorieta tiene cuatro salidas que, por ahora, no llevan a ninguna parte. Por eso se ha convertido en un símbolo muy fácil de entender: una infraestructura terminada, pagada y visible, pero sin utilidad real en este momento.

¿Por qué esta rotonda se ha convertido en un meme global?

Lo que podía haberse quedado en una rareza local entre Zalaegerszeg y Zalaszentiván ha terminado dando el salto fuera de Hungría. La imagen de una rotonda aislada, rodeada de tierra y sin vehículos, tiene todos los ingredientes para circular por redes: es visual, absurda y se entiende en pocos segundos.

Además, el caso ha crecido en un contexto político delicado. Hungría lleva tiempo bajo el foco por un uso de fondos europeos criticado por su falta de transparencia, algo que se espera que cambie tras la reciente derrota en las elecciones del primer ministro ultraderechista Viktor Orban. En ese escenario, la glorieta abandonada se ha convertido en una imagen incómoda y muy compartida.

Qué puede aprender el lector de este caso

Este tipo de historias sirven para recordar que una infraestructura no se mide solo por estar construida, sino por su utilidad real. Una rotonda puede estar acabada, señalizada y financiada, pero si no conecta con nada, el resultado práctico es bastante pobre. Y cuando hay 1,25 millones de euros de por medio, la broma empieza a salir cara. Para entender mejor casos así, conviene fijarse en varios puntos básicos antes de quedarse solo con la foto viral:

Comprobar qué obra principal debía justificar la infraestructura. Revisar si las conexiones necesarias, como carreteras o vías ferroviarias, se han construido. Preguntarse quién financió el proyecto y con qué objetivo. Distinguir entre una obra terminada y una obra realmente útil. Valorar si el proyecto prometido sigue pendiente o ha quedado paralizado.

En este caso, la clave está en que la rotonda dependía de un centro logístico, una terminal de contenedores y una conexión ferroviaria que no están funcionando como se esperaba. Por eso la glorieta se ha convertido en algo más que una imagen curiosa: es el ejemplo perfecto de cómo una obra puede estar acabada y, aun así, quedarse dando vueltas sobre sí misma.