Quién puede jubilarse antes de la edad ordinaria y cobrar la pensión completa en España

Jubilarse antes de tiempo es una de esas ideas que a más de uno le ronda la cabeza cuando mira el calendario laboral. En España, dejar de trabajar antes de la edad ordinaria suele tener letra pequeña, sobre todo cuando la pensión entra en juego. Pero en este caso hay una excepción importante: algunos trabajadores podrán adelantar la jubilación hasta 10 años. La Seguridad Social ha confirmado un cambio que afecta a personas con discapacidad reconocida y determinadas enfermedades.

El punto clave está en la ampliación del listado de patologías que permiten acceder a esta modalidad. Y aquí viene lo llamativo: quienes cumplan los requisitos podrán cobrar el 100% de la pensión que les corresponda, sin el típico recorte que suele aparecer cuando se adelanta el retiro.

¿Qué trabajadores pueden adelantar la jubilación hasta 10 años?

La medida no afecta a todos los trabajadores ni supone una rebaja general de la edad de jubilación. Está pensada para personas con una discapacidad igual o superior al 45%, siempre que esa discapacidad esté vinculada a una de las enfermedades incluidas en la normativa.

Dicho de forma sencilla: no basta con tener un diagnóstico médico. También hay que cumplir condiciones laborales y administrativas concretas, porque la Seguridad Social no suele regalar trámites precisamente como si fueran caramelos en una feria.

¿Qué requisitos exige la Seguridad Social para cobrar el 100% de la pensión?

Para acceder a esta jubilación anticipada, el trabajador debe acreditar varios puntos a la vez. La discapacidad, la enfermedad reconocida y la cotización son piezas del mismo puzle, y si falta una, el encaje se complica. Estos son los requisitos principales que aparecen en la medida:

Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 45%.

Que esa discapacidad esté relacionada con una de las patologías incluidas en la normativa.

Haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral .

. Acreditar que, durante cinco años dentro de ese periodo cotizado, se ha convivido con esa discapacidad.

Estar en situación de alta o en una situación equivalente en el momento de solicitar la jubilación.

Por tanto, no se trata de una jubilación automática. El trabajador debe demostrar que cumple las condiciones exigidas y que su caso entra dentro del supuesto regulado por la Seguridad Social.

¿A qué edad se puede dejar de trabajar sin perder pensión?

Uno de los datos más relevantes es que algunos trabajadores podrán retirarse a los 56 años. Esto supone un adelanto de hasta 10 años respecto a la edad ordinaria, que actualmente se sitúa por encima de los 65 años.

Lo más importante, además, es que este adelanto no implica una reducción de la pensión. El tiempo adelantado se considera como cotizado a efectos del cálculo, de modo que quien cumpla los requisitos podrá cobrar el 100% de la cuantía que le corresponda.

¿Qué enfermedades entran ahora en el sistema?

El cambio principal está en la ampliación del listado de enfermedades que permiten acceder a esta modalidad de jubilación anticipada. En total, se incorporan 11 nuevas patologías al sistema.

Entre las enfermedades mencionadas aparecen el párkinson, la enfermedad de Huntington, las lesiones medulares, la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal, la espina bífida, la esclerosis sistémica y la insuficiencia renal en fases avanzadas. Son patologías que, en muchos casos, afectan de forma clara al día a día y pueden dificultar mantener una actividad laboral continuada durante muchos años.

¿A cuántas personas puede beneficiar esta medida en España?

Según las estimaciones del propio Ministerio, el cambio podría beneficiar a unas 50.000 personas en España. No es una cifra menor, aunque tampoco convierte esta medida en una reforma general del sistema de pensiones.

El objetivo es ajustar la jubilación a situaciones muy concretas. Desde el Gobierno se plantea como una medida de equidad, es decir, una forma de reconocer que no todos los trabajadores llegan en las mismas condiciones a la parte final de su vida laboral.

Qué revisar antes de pedir esta jubilación anticipada

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar si la discapacidad reconocida alcanza el 45% y si está vinculada a una de las enfermedades incluidas en el listado oficial. También es importante comprobar la vida laboral, especialmente los 15 años cotizados y los cinco años en los que se ha convivido con esa discapacidad.

La parte administrativa puede parecer pesada, pero en este caso cada dato cuenta. Edad, porcentaje de discapacidad, enfermedad reconocida, años cotizados y situación de alta son los elementos que determinan si una persona puede acogerse a este adelanto sin perder pensión.

¿En qué se diferencia de otros adelantos de jubilación?

Esta no es la única vía para dejar de trabajar antes de la edad ordinaria. Las personas con una discapacidad igual o superior al 65% ya contaban con condiciones específicas para anticipar su retiro.

También existen profesiones con coeficientes reductores, como ocurre con los bomberos. La diferencia es que, en otros casos, el adelanto puede depender de los años trabajados, de la naturaleza del empleo o de condiciones distintas, mientras que esta medida se centra en evitar la penalización económica para quienes cumplen los requisitos por discapacidad y enfermedad reconocida.