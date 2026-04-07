La ayuda de 525 euros para pagar parte del alquiler: cómo se pide este apoyo a pensionistas

El complemento está dirigido a personas con pensión no contributiva de jubilación o invalidez que residan en una vivienda alquilada. La medida busca aliviar el gasto de vivienda en un momento marcado por la subida de precios.

La subida del alquiler y la pérdida de poder adquisitivo han complicado la vida de muchos jubilados con menos recursos. Ante esta situación, se ha activado una ayuda de 525 euros al año para pensionistas vulnerables que cumplan una serie de condiciones.

Qué pensionistas pueden pedir la ayuda de 525 euros para el alquiler

Este complemento va dirigido solo a quienes cobran una pensión no contributiva, ya sea de jubilación o de invalidez, y viven de alquiler. Por tanto, hay que saber diferenciar 2 tipos de pensiones, lo anteriores que sí tienen derecho a esta ayuda y los que quedan fuera, qu son quienes perciben una pensión contributiva.

La medida fue anunciada por la administración autonómica del IMSERSO dentro de un plan de apoyo a pensionistas vulnerables. ¿Quién puede acceder realmente? Únicamente quienes sean inquilinos de su vivienda habitual y cumplan el resto de requisitos. Además, el Gobierno regional estima que esta ayuda podría beneficiar a unos 2.500 pensionistas madrileños.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar este complemento anual

Ojo, no basta con recibir una pensión no contributiva. También es necesario no tener una vivienda en propiedad y residir en una casa alquilada con contrato a nombre del solicitante. Esa vivienda debe ser el domicilio habitual. A su vez, el arrendador no puede tener vínculo familiar ni de pareja con la persona solicitante, hasta el tercer grado de parentesco o una unión estable similar.

Además, el contrato de alquiler debe tener una vigencia mínima de un año y el pensionista debe haber vivido en esa vivienda al menos 180 días antes de presentar la solicitud. Si en el mismo hogar conviven varias personas con pensión no contributiva, solo una podrá recibir la ayuda, preferiblemente la titular del contrato.

Cómo y cuándo se podrá solicitar la ayuda de 525 euros y quién la gestiona

La cuantía será de 525 euros al año, equivalente a 43,75 euros al mes. El pago podrá hacerse en un único abono anual o de forma fraccionada, según determine la normativa final. La gestión corresponderá al IMSERSO (acceder a su web para realizar la solicitud), que revisará los contratos de alquiler, la residencia común y el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar el pago.

En la información facilitada no se detallan aún fechas de solicitud ni de cobro. Sí se indica que esta medida se suma al complemento estatal vigente desde 2007 para pensionistas sin vivienda en propiedad que viven de alquiler.