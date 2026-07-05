La romería gallega que regalará 300 kilos de cerezas, pulpo y musica en este pueblo de A Coruña

La Romaría das Cereixas de Vilacoba, en Abegondo, se celebra este 4 y 5 de julio con pulpo, música y sesión vermú. La cita está a media hora de la ciudad herculina y permite combinar gastronomía con un paseo por uno de los entornos rurales más atractivos de la zona.

Vilacoba volverá a convertirse este fin de semana en uno de los puntos más dulces de Abegondo. La parroquia coruñesa celebra la Romaría das Cereixas, una fiesta ligada a San Paio en la que se repartirán alrededor de 300 kilos de cerezas gratis entre los asistentes. La celebración tendrá lugar los días 4 y 5 de julio y contará también con pulpo, bebida y actuaciones musicales.

Cuándo es la Romaría das Cereixas de Vilacoba y qué programa tendrá

La fiesta comenzará el sábado 4 de julio con la misa solemne en honor a San Paio, prevista a las 13.00 horas. Ya por la noche, el campo da festa de Vilacoba acogerá una verbena con el dúo Crazy, encargado de abrir el programa musical de esta romería gallega.

El domingo 5 será la jornada central. Desde las 9.00 horas habrá misas rezadas y a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne acompañada por el Coro Santo Ángel. Tras los actos religiosos llegará la sesión vermú infinita, con la esperada degustación gratuita de cerezas y música a cargo del grupo Punto Clave, la disco móvil Impacto y DJ Nyan Boe. También habrá pulpo para degustar.

Cerezas gratis, pulpo y música para atraer visitantes a Abegondo

La Romaría das Cereixas mantiene su carácter popular y gastronómico con una propuesta sencilla y muy atractiva para quienes buscan planes de verano cerca de A Coruña. La fruta será el gran reclamo, con unos 300 kilos de cerezas que se repartirán entre vecinos y visitantes, una tradición que ha convertido esta fiesta en una de las citas más reconocibles de Vilacoba.

El pulpo y la bebida completarán una jornada pensada para pasar varias horas en la parroquia, con ambiente de romería, música y sesión vermú. La organización ha programado actuaciones durante el domingo para alargar la celebración después de la degustación, por lo que la fiesta se presenta como un plan de día completo para familias, grupos de amigos y visitantes que lleguen desde otros puntos de la provincia.

Qué ver cerca de Vilacoba antes o después de la romería

La visita a Vilacoba también permite descubrir algunos de los espacios naturales y patrimoniales de Abegondo. Uno de ellos es el Pazo de Vilacova, ubicado en la localidad, reconstruido en el siglo XVII y reconocido por su balconada, su escudo de armas y el muro de cachotería que rodea el conjunto.

Muy cerca se encuentra también el entorno del río Mero, vinculado a la Ponte de Beldoña, un puente situado en San Tirso de Mabegondo que forma parte del patrimonio civil de la zona y está asociado al Camino Inglés. Turismo de Galicia lo incluye entre los recursos turísticos de Abegondo.

Para quienes prefieran una parada en plena naturaleza, el embalse de Beche aparece entre los lugares de interés del municipio, rodeado de una zona valorada por su atractivo paisajístico y con aparcamiento próximo.