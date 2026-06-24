Los fruteros coinciden: esta es la mejor forma de conservar las cerezas

Las cerezas son una de las frutas más consumidas durante el verano, pero también una de las más delicadas. Guardarlas sin lavar, mantener el rabito y evitar los envases herméticos ayuda a que duren más tiempo en buen estado.

Conservar las cerezas correctamente es fundamental para aprovechar esta fruta de temporada y evitar que se estropee antes de tiempo. Su sabor dulce, su textura jugosa y su capacidad refrescante las convierten en una de las opciones más habituales durante los meses de calor, aunque su vida útil suele ser corta si no se almacenan de la manera adecuada.

Con la llegada del verano, las altas temperaturas hacen que muchas frutas maduren con más rapidez. En el caso de las cerezas, este proceso puede acelerarse si se lavan antes de guardarlas, se dejan fuera de la nevera durante demasiado tiempo o se conservan en recipientes cerrados sin ventilación.

Por este motivo, los fruteros recomiendan seguir una serie de pautas sencillas para mantenerlas frescas durante más días. Desde la cuenta de TikTok @frutiverso han explicado cuáles son los errores más habituales y qué pasos deben seguirse para alargar su conservación.

Por qué no se deben lavar las cerezas antes de guardarlas en la nevera

Uno de los consejos más importantes para conservar las cerezas es no lavarlas antes de meterlas en el frigorífico. Aunque muchas personas tienen la costumbre de limpiar la fruta nada más llegar a casa, en este caso puede acelerar su deterioro.

La humedad favorece que la piel de la cereza se ablande y que aparezcan zonas dañadas con mayor rapidez. Por eso, lo recomendable es mantenerlas secas hasta el momento justo de consumirlas. Solo entonces deben lavarse con agua y escurrirse bien antes de servirlas.

También es importante revisar el estado de la fruta antes de guardarla. Las cerezas golpeadas, blandas o con signos de deterioro pueden afectar al resto, ya que el daño se extiende con facilidad cuando permanecen juntas en el mismo recipiente.

El recipiente adecuado para conservar cerezas frescas durante más días

Otro punto esencial está en el tipo de envase. Los fruteros aconsejan dejarlas en un recipiente ventilado o en su envase original, siempre que permita la circulación del aire. Los recipientes herméticos no son la mejor opción para esta fruta, ya que concentran humedad y pueden acelerar la pérdida de frescura.

La nevera debe ser el lugar de conservación principal, especialmente en verano. Una vez que las cerezas se sacan del frigorífico, no deben permanecer muchas horas a temperatura ambiente, sobre todo en días de calor intenso. Lo mejor es sacar solo la cantidad que se vaya a consumir.

Con estas pautas, las cerezas pueden mantenerse en buen estado entre cinco y siete días, siempre que se hayan comprado frescas y no presenten daños previos. La temperatura, la humedad y el estado inicial de la fruta influyen de forma directa en su duración.

Mantener el rabito de las cerezas ayuda a retrasar su deterioro

Un detalle que muchas veces pasa desapercibido es el rabito. Según explican desde @frutiverso, mantenerlo puesto ayuda a conservar mejor la humedad de la cereza y retrasa su deterioro. Retirarlo antes de tiempo puede dejar una pequeña abertura por la que la fruta pierde frescura más rápido.

Por eso, lo más recomendable es no quitarlo hasta el momento de comerlas. Esta medida, unida a guardarlas sin lavar y en un recipiente ventilado, permite disfrutar de las cerezas durante más días sin que pierdan textura ni sabor.

Las cerezas son una fruta muy apreciada en verano, pero necesitan ciertos cuidados para no acabar en la basura antes de tiempo. Guardarlas correctamente en la nevera, evitar el exceso de humedad y consumirlas en pocos días son gestos sencillos que ayudan a reducir el desperdicio alimentario y a sacar el máximo partido a este producto de temporada.