La villa marinera que ha hecho del pulpo su gran reclamo gastronómico y que cada verano atrae a miles de personas

Hay pueblos que se recuerdan por una playa, por un castillo o por ese plato que justifica el viaje entero. Mugardos, en Galicia, juega fuerte en esta última liga. Esta villa marinera de 5.245 habitantes, situada en la provincia de A Coruña, se asoma a la ría de Ferrol desde la península de Bezoucos, en plena comarca de Ferrolterra. Su nombre va pegado al pulpo a la mugardesa, una receta que aquí no es un simple capricho de carta, sino casi una seña de identidad.

En 2025, su Feria del Pulpo alcanza la edición número 33 y figura como una cita gastronómica reconocida como Fiesta de Interés Turístico. La fecha facilitada para la celebración es el 12 de julio, aunque en la información también aparece una referencia al sábado 11 de julio; entre puerto, casas con galerías, yacimientos romanos y castillos antiguos, la escapada da para mucho más que sentarse a comer, aunque lo del plato humeante, seamos sinceros, pesa lo suyo.

¿Dónde está Mugardos y por qué su pulpo atrae tanto?

Mugardos se encuentra en la península de Bezoucos, dentro de la comarca de Ferrolterra y a orillas de la ría de Ferrol. Es una villa marinera de la provincia de A Coruña con 5.245 habitantes, pero su fama gastronómica ha ido bastante más lejos que su tamaño.

El gran reclamo es el pulpo a la mugardesa, un plato tradicional que forma parte de la identidad del municipio. A eso se suma un entorno con puerto, arquitectura marinera, casas coloniales y rincones pensados para pasear sin demasiada prisa, que también se agradece cuando uno va con el estómago haciendo planes por su cuenta.

Cómo es el pulpo a la mugardesa y qué lo diferencia del pulpo á feira

El pulpo a la mugardesa es un guiso marinero tradicional de Mugardos. A diferencia del clásico pulpo á feira, este plato se prepara con verduras pochadas, patatas y una salsa rica y espesa; dicho claro, pochar consiste en cocinar las verduras lentamente hasta que quedan blandas y sabrosas.

La receta nació hace muchos años en las tabernas de los marineros. Según la información aportada, servía para aprovechar el pescado más barato y convertirlo en un plato más contundente y económico, que al final es una manera muy marinera de decir que aquí no se tiraba nada y encima se comía bien.

Su elaboración combina sencillez y oficio. Primero se cuece el pulpo y se deja un poco al dente, es decir, firme y no pasado; después se prepara un sofrito con verduras, pimentón, vino y agua de la propia cocción del pulpo. A continuación se añaden las patatas troceadas y, al final, el pulpo, para que absorba todo el sabor del guiso.

Cuándo se celebra la Feria del Pulpo de Mugardos en 2025

La Feria del Pulpo de Mugardos se celebra tradicionalmente el segundo sábado del mes de julio, dentro de las Festas do Carme de la localidad. En 2025 alcanza su edición número 33 y está reconocida como Fiesta de Interés Turístico, una categoría que sirve para distinguir celebraciones con especial atractivo para visitantes.

La información facilitada indica que la cita se celebra el 12 de julio de 2025, aunque también aparece una mención al sábado 11 de julio. Por lo tanto, antes de organizar el viaje conviene tener presente esa diferencia de fechas, porque con estas cosas pasa lo de siempre: uno se despista un día y el pulpo no espera.

Durante la festividad se sirven miles de raciones del plato estrella. Las carpas de degustación se instalan en la Plaza da Constitución y en el Parque de la Constitución, y el ambiente se completa con pasacalles, charangas y actuaciones musicales que animan las calles del pueblo.

Qué ver en Mugardos además de comer pulpo

Mugardos no es solo una parada gastronómica. La villa cuenta con arquitectura de carácter marinero y muchas casas conservan las galerías típicas de la costa coruñesa, esas fachadas acristaladas tan reconocibles que miran al mar como quien no quiere perderse nada.

El puerto de O Seixo destaca por sus casas y balcones de colores brillantes. También se encuentran allí mansiones indianas de finales del siglo XIX, como el Chalé de Esperante, que recuerda la huella de quienes hicieron fortuna lejos y dejaron parte de esa historia en la villa.

Además, Mugardos conserva un yacimiento romano de más de 2000 años de antigüedad. A esto se suman el castillo de La Palma y los vestigios de las baterías militares, que forman parte de una de las mejores defensas de Europa según la información aportada.

El puerto de Mugardos y los Baños de Caldoval: dos paradas clave

En uno de los extremos del paseo marítimo, en la Avenida do Mar, se encuentra el puerto de Mugardos. Está considerado uno de los puertos más importantes de Galicia y cuenta con un fondeo-calado de dos metros, es decir, una profundidad útil para el amarre o fondeo de embarcaciones, además de un pequeño muelle de pasaje.

La actividad marinera sigue muy presente en la zona. El marisqueo es una de las principales actividades económicas, junto a la pesca artesanal del pulpo y la nécora, dos productos que explican bastante bien por qué aquí la cocina mira tanto al mar.

Uno de los puntos más sorprendentes es el yacimiento romano de los Baños de Caldoval, descubierto por un equipo de arqueólogos en 1997 en la ensenada de Santa Lucía. Pertenecía a una villa romana habitada entre los siglos I y V d.C. y son los únicos baños privados con palestra descubiertos en todo el noroeste peninsular; la palestra era un espacio destinado al ejercicio físico.

Cómo organizar una visita a Mugardos sin perderse lo importante

La escapada a Mugardos puede plantearse como una visita de un día, especialmente si se combina con otras localidades marineras cercanas como Ares, Redes o Pontedeume. Aun así, la villa tiene suficientes paradas como para no limitar el plan a comer y marcharse, aunque el pulpo ponga bastante de su parte para robar protagonismo. Para aprovechar mejor la visita, estas son las paradas y datos que conviene tener a mano:

Situar Mugardos en la provincia de A Coruña, en la península de Bezoucos y dentro de la comarca de Ferrolterra.

Tener en cuenta la Feria del Pulpo de 2025, que alcanza la edición número 33 y aparece fechada el 12 de julio, aunque también se menciona el sábado 11 de julio.

Acercarse a la Plaza da Constitución y al Parque de la Constitución, donde se ubican las carpas de degustación.

Pasear por el puerto de O Seixo, la Avenida do Mar y el puerto de Mugardos, con fondeo-calado de dos metros.

Reservar tiempo para el castillo de La Palma, las baterías militares y los Baños de Caldoval, descubiertos en 1997.

Con este recorrido, Mugardos queda como una villa histórica, marinera y muy pegada a su cocina. El pulpo a la mugardesa es el gancho principal, sí, pero alrededor hay patrimonio romano, arquitectura costera, puerto, música de fiesta y ese ambiente de localidad gallega donde la mesa y el paseo van casi siempre de la mano