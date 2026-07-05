Ya hay fecha para disfrutar del Tomate Huevo de Toro con una ruta gastronómica por toda la provincia de Málaga

La campaña 2026 del Tomate Huevo de Toro ya ha comenzado en el Valle del Guadalhorce con buenas perspectivas para agricultores, restaurantes y consumidores. La ruta gastronómica arrancará el 31 de julio y el tradicional concurso-subasta se celebrará el 15 de agosto en Coín.

La huerta del Guadalhorce vuelve a tener como protagonista al Tomate Huevo de Toro, uno de los productos más esperados del verano en Málaga. La campaña de 2026 ha arrancado entre una finca tradicional de Alhaurín el Grande y el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce, en Coín, con una previsión cercana al millón y medio de kilos tras la plantación de unas 230.000 matas, según los datos trasladados por la organización.

La campaña del Tomate Huevo de Toro llega con buenas previsiones tras la sequía

El inicio de la temporada ha estado marcado por un mayor optimismo en el campo después de los años condicionados por la falta de agua. Aunque el cultivo llega algo más tarde de lo habitual por las condiciones climáticas propias de una producción al aire libre, los agricultores ya cuentan con tomate disponible y esperan que la campaña gane fuerza durante las próximas semanas.

La jornada inaugural incluyó una visita a una huerta tradicional para conocer el cultivo encañado, una técnica ligada a la identidad agrícola del Valle del Guadalhorce. También participaron representantes de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Alhaurín el Grande y Coín, restauradores y productores de la comarca.

El presidente de la Asociación de Productores de Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, José Carlos García Farfán, señaló que este puede ser “un buen año”, con una producción estimada de alrededor de 1,5 millones de kilos.

La ruta gastronómica llevará el Tomate Huevo de Toro por Málaga

Uno de los grandes reclamos de la campaña será la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro 2026, que se celebrará del 31 de julio al 31 de agosto en bares y restaurantes de Málaga capital, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Durante ese mes, los establecimientos participantes incluirán platos elaborados con este producto de temporada.

Antes de esa cita, el 23 de julio se celebrará la Tertulia Gastronómica Tomate Huevo Toro en la Casa Museo Antonio Gala “La Baltasara”. La programación incorpora también el concurso de poesía “Huevo Toro del Guadalhorce: el tomate que inspira”, cuyos premios se anunciarán próximamente.

La parte culinaria ya tuvo presencia en la presentación de la campaña, con varias versiones de gazpacho y porra elaboradas por cocineros de la provincia. Entre las propuestas se sirvieron recetas con fruta, tomate asado, lechuga malagueña, rúcula, fresas, albahaca, queso de cabra, melocotón y pan de masa madre.

El concurso-subasta de Coín volverá a cerrar la campaña el 15 de agosto

La agenda continuará el último sábado de julio con la quinta edición del Torneo de Golf Tomate Huevo Toro en Alhaurín Golf. Ya en agosto, la plaza de la Alameda de Coín acogerá los días 13 y 14 la Verbena Tomatera, una cita popular vinculada a la promoción del producto.

El cierre llegará el 15 de agosto con el tradicional Concurso-Subasta del Tomate Huevo Toro en el Parque de San Agustín de Coín. El Ayuntamiento recuerda que esta cita se celebra cada año para elegir el mejor tomate de la temporada, con ejemplares procedentes de agricultores del Guadalhorce y una posterior subasta del lote ganador.

La campaña refuerza el peso del Tomate Huevo de Toro como producto de cercanía, motor económico para el campo malagueño y seña gastronómica del verano. Con su regreso a mercados, restaurantes y mesas familiares, la huerta del Guadalhorce vuelve a ocupar un lugar destacado en la provincia.