La puntualidad no protege al trabajador si recorta tiempo efectivo de trabajo antes de marcharse

Salir del trabajo cuando termina la jornada es un derecho, pero los tribunales distinguen entre marcharse puntual y abandonar las funciones antes de tiempo. Si la empresa demuestra que el empleado recorta minutos de trabajo efectivo, el despido puede considerarse procedente.

Salir a la hora exacta en la que acaba la jornada laboral no puede ser sancionado. Sin embargo, la justicia ha avalado despidos cuando el trabajador deja de atender sus tareas unos minutos antes para prepararse, cambiarse, recoger sus cosas o llegar puntual a la puerta de salida. La clave no está en la hora de salida, sino en si se ha trabajado hasta el último minuto del turno.

El despido por abandonar el puesto antes del final de la jornada laboral

El conflicto surge cuando un empleado finaliza sus funciones antes de que termine realmente su jornada, aunque formalmente abandone el centro de trabajo a la hora pactada. En estos casos, la empresa puede entender que se está reduciendo el tiempo efectivo de trabajo.

Según el criterio recogido en distintas resoluciones judiciales, no se castiga la puntualidad, pero sí, la impuntualidad. Lo que puede justificar una sanción es que el trabajador deje de prestar servicio antes de tiempo, especialmente si esa conducta afecta a la organización del puesto, al relevo o a la atención de usuarios, clientes o pacientes.

En algunos casos, los empleados dedicaban los últimos minutos del turno a recoger, cambiarse o preparar la salida. Aunque cruzaran la puerta justo a la hora de fin de jornada, los tribunales han considerado que, en la práctica, no estaban cumpliendo íntegramente con el tiempo de trabajo pactado.

La justicia diferencia entre salir puntual y recortar tiempo efectivo de trabajo

El razonamiento judicial es claro: el trabajador tiene derecho a marcharse cuando termina su jornada, pero también debe cumplirla completa. Por eso, cuando se acredita que parte del turno no se ha trabajado, el despido puede ser declarado procedente.

El Tribunal Supremo y otros tribunales han delimitado esta frontera en varias ocasiones. La salida puntual está protegida, pero no lo está dejar el puesto antes, desentenderse de las funciones o no garantizar el relevo cuando el servicio requiere continuidad.

Esta diferencia es especialmente importante en sectores donde cada minuto cuenta. En trabajos con turnos encadenados, atención al público, vigilancia o servicios sanitarios, abandonar el puesto antes de tiempo puede dejar una tarea sin cubrir o afectar directamente al funcionamiento del servicio.

La clave para trabajadores y empresas está en el último minuto del turno

La situación puede generar confusión porque recoger el puesto, guardar pertenencias o cambiarse puede parecer parte natural del final de la jornada. Pero si ese tiempo sustituye al trabajo efectivo, la empresa puede considerar que se está incumpliendo la jornada.

Por este motivo, los jueces analizan cada caso concreto. No basta con que el empleado salga puntual; hay que comprobar qué estaba haciendo en los minutos previos, si seguía realizando sus funciones y si la empresa puede demostrar una reducción real del tiempo trabajado.

El mensaje que deja esta doctrina es directo: ningún trabajador está obligado a prolongar su jornada ni a regalar tiempo a la empresa. Pero tampoco puede anticipar el fin de sus tareas para salir exactamente a la hora. La puntualidad no es el problema; lo sancionable es dejar de trabajar antes de tiempo.