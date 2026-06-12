Muchos jubilados no verán reflejada toda la subida de la pensión por culpa del IRPF

El Gobierno mantiene la revalorización ligada al IPC, pero las retenciones fiscales harán que muchos jubilados no cobren íntegro el incremento aprobado.

Las pensiones contributivas volverán a subir en 2026, pero no todos los pensionistas notarán el aumento completo en su cuenta bancaria. Aunque la revalorización general será del 2,7%, el carácter progresivo del IRPF hará que Hacienda absorba parte de esa mejora en determinados casos.

El objetivo de esta subida es mantener el poder adquisitivo de los jubilados frente al aumento de los precios. Sin embargo, conviene tener claro un detalle importante: el incremento se calcula en términos brutos, no netos. Y ahí está la clave.

Por qué la subida de las pensiones de jubilación no llegará íntegra al bolsillo

Las pensiones tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo, igual que ocurre con un salario. Esto quiere decir que, cuando la cuantía aumenta, también pueden hacerlo las retenciones fiscales aplicadas sobre la prestación.

Por lo tanto, aunque el pensionista tenga reconocida una subida del 2,7%, la cantidad que finalmente reciba cada mes puede ser inferior. ¿La razón? Una parte se descuenta antes de que el dinero llegue a la cuenta.

En cifras aproximadas, una pensión media que ganara unos 40 euros brutos al mes podría quedarse en poco más de 25 euros netos tras aplicar la retención correspondiente. Vamos, que la subida existe, pero puede notarse bastante menos de lo esperado.

Cómo afecta el IRPF progresivo a las pensiones contributivas en 2026

El sistema del IRPF es progresivo. Esto significa que no todos los ingresos tributan al mismo tipo, sino que los tramos más altos pagan un porcentaje superior en la parte que excede determinados límites.

De este modo, si la subida de la pensión provoca que el importe anual supere un tramo fiscal, esa parte adicional puede tributar más. No quiere decir que toda la pensión pase a pagar un tipo superior, sino que el incremento puede quedar parcialmente reducido por el efecto de la fiscalidad.

Este punto es importante porque afecta especialmente a quienes ya se encuentran cerca de determinados umbrales de renta. En consecuencia, dos pensionistas con la misma subida porcentual pueden terminar recibiendo importes netos distintos.

Qué pensionistas notarán más la reducción fiscal tras la revalorización

La revalorización se aplicará automáticamente desde enero y no será necesario realizar ningún trámite específico para cobrarla. Aun así, el resultado final dependerá de la situación personal de cada jubilado, de sus ingresos y de la retención que le corresponda.

En la práctica, quienes tengan pensiones más altas o estén cerca de cambiar de tramo en el IRPF pueden ver una mayor diferencia entre la subida bruta anunciada y el dinero neto que reciben. Para muchos hogares, esto supondrá una mejora real, sí, pero más ajustada de lo que parecía inicialmente.