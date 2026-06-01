Este ingrediente que tiras a diario a la basura puedes mezclarlo con otro que tienes en la cocina para hacer un producto de limpieza superútil

A veces el mal olor en casa aparece justo donde menos apetece: en la heladera, en el tacho de basura o incluso en el calzado. Y claro, comprar otro producto más para el armario de la limpieza no siempre hace gracia. En 2026, la reutilización de materiales domésticos se ha convertido en una alternativa habitual para quienes buscan soluciones caseras, económicas y fáciles de aplicar.

Entre esos trucos aparece una mezcla sencilla: café usado y bicarbonato de sodio. La gracia está en que aprovecha un residuo que normalmente acaba en la basura y lo combina con un ingrediente conocido por neutralizar olores. Esto es menos desperdicio, menos olor y menos gasto, que nunca viene mal.

¿Para qué sirve mezclar café usado y bicarbonato de sodio?

La mezcla de café usado y bicarbonato de sodio se recomienda sobre todo para combatir malos olores en espacios cerrados. El café usado tiene propiedades desodorizantes y una textura útil para arrastrar suciedad, mientras que el bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar olores, es decir, a reducirlos en lugar de simplemente taparlos.

También puede utilizarse para limpiar utensilios de cocina con suciedad adherida. En cacerolas, ollas o cubiertos, su efecto abrasivo suave puede facilitar la retirada de restos, sin que haya que convertir la limpieza en una sesión de gimnasio doméstico.

Cómo preparar la mezcla de café usado y bicarbonato de sodio

La preparación es bastante simple y no requiere productos raros. La base es café usado, pero debe estar seco, porque así se trabaja mejor y se evita una pasta demasiado líquida desde el principio. Estas son las indicaciones principales para prepararla y usarla correctamente:

Usar café usado y seco como base de la mezcla. Añadir 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Mezclar ambos ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea. Para limpiar, agregar unas gotas de agua hasta formar una pasta manejable. Aplicar sobre la superficie con suciedad adherida. Enjuagar después de usarla. Probar primero en una zona poco visible si se va a aplicar en materiales delicados.

Con estos pasos, la mezcla queda lista para usos domésticos sencillos. No es una fórmula mágica, pero sí una opción práctica para aprovechar ingredientes comunes y reducir el uso de productos específicos.

Dónde se puede usar esta mezcla en el hogar

Uno de sus usos más habituales es neutralizar olores en la heladera, el tacho de basura o el interior del calzado. Son lugares donde los olores se acumulan con facilidad y donde una solución casera puede venir bien antes de lanzarse a comprar otro ambientador.

También puede servir para limpiar superficies con suciedad pegada gracias a su textura ligeramente abrasiva. Además, se menciona como exfoliante casero para la piel, ayudando a remover impurezas, y como opción para ahuyentar insectos en patios o balcones, aunque en este último caso los resultados pueden variar.

Qué precauciones conviene tomar antes de aplicarla

Aunque se trata de un preparado seguro en la mayoría de los casos, conviene usarlo con algo de cabeza. En superficies delicadas, lo recomendable es probar primero en una zona poco visible para comprobar que no deja manchas ni causa daños.

En el caso de ollas y utensilios de cocina, también ayuda lavarlos poco después de usarlos. Cuanto menos tiempo pase la grasa pegada, más fácil será retirarla, y menos habrá que frotar después, que es la parte menos divertida del asunto.

Cómo evitar que la grasa se quede pegada en ollas y superficies

Además de esta mezcla, hay hábitos diarios que pueden reducir la grasa adherida. Precalentar bien las ollas antes de cocinar, usar suficiente grasa de cocción y evitar el fuego demasiado alto puede ayudar a que los alimentos no se peguen tanto.

También es importante secar bien la superficie antes de cocinar y dejar en remojo los restos si no se puede limpiar de inmediato. Por otro lado, utilizar ollas con recubrimientos antiadherentes puede facilitar la limpieza y ahorrar tiempo en esas rutinas que nadie echa precisamente de menos.

Recomendaciones para aprovechar este truco casero

Lo más útil es reservar esta mezcla para tareas concretas: malos olores, suciedad adherida y limpiezas puntuales. Para la heladera, el tacho de basura o el calzado, su capacidad desodorizante puede ser el principal punto a favor.

En superficies sensibles, la prueba previa es casi obligatoria. Y si se usa en cocina, lo mejor es aplicar la pasta, frotar con suavidad y enjuagar bien después. En definitiva, el café usado y el bicarbonato de sodio pueden convertirse en un aliado barato, sencillo y sostenible para resolver pequeños problemas cotidianos del hogar.