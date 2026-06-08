La prestación del SEPE de hasta 30 meses que pueden pedir los desempleados al terminar el paro

El subsidio por agotamiento de la prestación contributiva puede combinarse con el Ingreso Mínimo Vital. Esta suma permite que algunas familias vulnerables lleguen a superar los 1.600 euros mensuales en 2026.

El Servicio Público de Empleo Estatal mantiene una ayuda para las personas desempleadas que ya han agotado el paro. Se trata del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, una prestación que puede llegar hasta los 30 meses en el caso de quienes tengan responsabilidades familiares.

La clave está en que este subsidio puede compatibilizarse con el Ingreso Mínimo Vital, aunque no siempre se cobra la suma completa de ambas prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la Seguridad Social ajusta la parte del IMV en función de los ingresos que ya se estén recibiendo por el subsidio del SEPE.

Quién puede pedir el subsidio del SEPE tras agotar la prestación contributiva

Esta ayuda está pensada para los desempleados que han terminado de cobrar el paro y cumplen los requisitos exigidos por el SEPE. En el caso de las personas con cargas familiares, la duración puede ampliarse hasta los 30 meses.

El importe no es siempre el mismo. Durante los primeros 180 días se cobran 570 euros mensuales. Después, entre el día 180 y el 360, la cuantía baja a 540 euros. A partir del día 361, pasa a ser de 480 euros al mes.

Vamos, que no conviene dejar pasar los plazos, porque esta ayuda puede ser clave para muchas familias que se quedan sin ingresos tras agotar la prestación contributiva.

Cuánto se puede cobrar al sumar el subsidio y el Ingreso Mínimo Vital

La llamada ayuda de 1.600 euros no es una prestación única del SEPE. En realidad, se alcanza al combinar el subsidio por desempleo con el Ingreso Mínimo Vital, siempre que se cumplan los requisitos familiares y de vulnerabilidad económica. Estas son algunas de las cuantías indicadas para 2026:

Situación familiar Cuantía mensual indicada Dos adultos y tres o más menores 1.613,92 euros Un adulto y tres menores 1.613,92 euros Familia monoparental con cuatro o más menores Hasta 1.775,31 euros

Estas cantidades proceden de la subida del 11,4% aprobada para el IMV en 2026. En el caso de una familia formada por dos adultos y tres o más menores, la renta garantizada queda fijada en 19.367,04 euros anuales.

Cómo solicitar estas ayudas del SEPE y la Seguridad Social en plazo

Para enlazar el paro con el subsidio por desempleo, la solicitud debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al agotamiento de la prestación contributiva. ¿Y qué ocurre con el Ingreso Mínimo Vital?

Según la información facilitada, la Seguridad Social cuenta con una pasarela para que la Administración realice este proceso de forma automática y así evitar que los desempleados pierdan la cuantía correspondiente a un mes. En este proceso hay que tener en cuenta estos puntos:

El SEPE avisa unas semanas antes de agotar el subsidio.

La persona beneficiaria debe firmar una declaración responsable.

La parte del IMV se calcula de forma proporcional a los ingresos recibidos por el subsidio.

Por tanto, quienes agoten el paro no tienen por qué quedarse sin cobertura de inmediato. Si cumplen los requisitos, pueden acceder al subsidio del SEPE y, además, complementar sus ingresos con el Ingreso Mínimo Vital.