Anna Possi, la mujer de 101 años, revela la rutina que sigue cada mañana desde 1958 para seguir trabajando en su bar

La italiana abre cada mañana el Bar Centrale de Nebbiuno, fundado en 1958, y atribuye su vitalidad al trabajo y a una vida austera.

Anna Possi cumplió 101 años el 16 de noviembre de 2025 y todavía atiende el Bar Centrale de Nebbiuno, en el norte de Italia. Abrió el establecimiento con su marido el 1 de mayo de 1958, por lo que acumula 68 años ligada al mismo negocio. Su historia ha vuelto a circular a finales de julio de 2026, aunque las declaraciones sobre su “secreto” proceden de entrevistas anteriores. Possi lo resume con una idea sencilla: comer poco, trabajar y mantener la mente ocupada.

Anna Possi abre el Bar Centrale cada mañana desde 1958

Su jornada comienza temprano. Se levanta alrededor de las seis y abre las puertas a las siete, según las entrevistas recogidas por medios italianos. Antes de recibir a los primeros clientes, limpia las mesas, prepara el local y organiza las provisiones. Después sirve cafés, conversa con los vecinos y controla el funcionamiento del negocio. Su hija Cristina y una de sus nietas la ayudan en determinadas tareas, pero Possi continúa presente detrás de la barra.

El bar nació como un pequeño establecimiento familiar frente al lago Maggiore. Tras la muerte de su marido en 1974, Anna decidió conservar la actividad y convertirla en el centro de su vida cotidiana. Reuters la describe atendiendo a residentes y turistas con la misma rutina iniciada hace décadas. Su trayectoria recuerda a la de Walter Orthmann, que acumuló 86 años en una empresa antes de jubilarse con más de cien años.

El trabajo y la actividad constante forman parte de su explicación

Possi atribuye su vitalidad a no quedarse quieta y repite que su secreto consiste en comer poco y trabajar. En una entrevista televisiva difundida en 2024, añadió: “Tengo siempre la mente ocupada con hacer cosas, no me rindo ante la realidad que tengo”. También describe el bar como su gimnasio, porque pasa buena parte del día caminando, limpiando, atendiendo y resolviendo pequeñas necesidades del local. No entiende esas tareas como una carga separada de su vida.

Esa forma de relacionarse con el empleo aparece en otras historias de trabajadores mayores. Talent24h contó el caso de Hubert Planté, que prefiere seguir trabajando a los 86 y mantiene jornadas de diez horas. En el caso de Anna, la actividad incluye además el contacto diario con otras personas. Ella sostiene que hablar con clientes, escuchar problemas y sentirse útil evita la melancolía y refuerza su independencia.

Su dieta es muy reducida y no debe interpretarse como una receta

Anna también relaciona su longevidad con una alimentación austera. Ha explicado que desayuna té y una porción de tarta de manzana hecha por ella. Al mediodía toma una cantidad pequeña de pasta, acompañada con mantequilla o con ajo, aceite y guindilla. Por la noche suele elegir purés de judías o garbanzos, fruta cocida y muy poca carne. Sus porciones, según relata, son siempre reducidas.

Se trata de sus hábitos personales y no de una pauta sanitaria aplicable a otras personas. Las fuentes consultadas no presentan estudios que permitan atribuir su edad a un alimento, una cantidad o una rutina concreta. Su relato combina actividad física cotidiana, relaciones sociales, curiosidad intelectual y una dieta que ella define como sencilla. Otra historia de envejecimiento activo es la de otro centenario de 101 años, Amador López, que mantiene una vida ligada al campo.

Las cotizaciones y la jubilación a los 105 años no son una regla general

Possi también ha afirmado que seguirá trabajando porque está pagando cotizaciones que solo podrá recuperar cuando cumpla 105 años. La declaración describe su situación personal, pero las publicaciones disponibles no aportan documentos administrativos ni explican el régimen italiano aplicado. Por ese motivo, no debe interpretarse como una edad legal de jubilación para el conjunto de los trabajadores. Tampoco permite conocer si se refiere a cotizaciones voluntarias, atrasadas o a otro mecanismo.

Más allá de esa frase, su relación con el trabajo está vinculada al propósito y a la comunidad. Consulta noticias y movimientos bursátiles en el ordenador del bar, recibe visitantes y conserva recuerdos de varias generaciones. En 2024 fue reconocida por Confcommercio y FIPE, y recibió el título de comendadora de la República Italiana. En febrero de 2026, un saludo suyo apareció durante la ceremonia inaugural de los Juegos de Milano Cortina. Su historia no plantea trabajar hasta cualquier edad como obligación, sino como una elección que ella mantiene mientras se siente capaz.