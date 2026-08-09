Un basurero explica los cuatro trucos que funcionan para evitar que aparezcan gusanos en el cubo de basura

Ashley, de The No.1 Binman, recomienda usar doble bolsa, evitar el sol, mantener la tapa cerrada y congelar los restos hasta la recogida.

Un trabajador de recogida de residuos ha compartido cuatro medidas para impedir que aparezcan gusanos en el cubo de basura doméstico. Ashley publica consejos en la cuenta The No.1 Binman. Sus recomendaciones se centran en reducir los olores, evitar el calor y bloquear la entrada de moscas. También plantea guardar temporalmente los restos de comida en el congelador. Cuando las larvas ya están dentro, aconseja utilizar sal de mesa. El problema puede aparecer incluso en hogares que separan los residuos y embolsan la comida antes de desecharla. Su propuesta combina prevención diaria y una respuesta sencilla cuando el problema ya resulta visible.

La doble bolsa ayuda a contener el olor de los restos de comida

El primer consejo se dirige a los alimentos que desprenden un olor intenso antes de ser retirados por el servicio de recogida. Ashley recomienda introducirlos en dos bolsas, en lugar de utilizar solo una. Esta medida busca aislar mejor los residuos y dificultar que el olor atraiga a las moscas hasta el interior del contenedor. El sistema resulta especialmente útil cuando esos restos permanecerán dentro del cubo hasta la siguiente recogida.

El cierre de esas bolsas también debe hacerse con cuidado. Ashley indica que, después de colocar los residuos, hay que sacar el aire y atarlas con firmeza antes de tirarlas. Su recomendación no consiste únicamente en duplicar el plástico. El paso completo incluye retirar el aire y cerrar bien el contenido antes de depositarlo en el cubo. Esta rutina puede combinarse con otros trucos contra los malos olores del hogar.

El cubo debe permanecer a la sombra y con la tapa cerrada

La ubicación del contenedor es otro punto señalado por el trabajador. Cuando no sea el día de recogida, aconseja mantenerlo alejado de la luz solar directa. Ashley explica que el cubo se calienta y el olor de los residuos puede atraer a más moscas. Si no existe un espacio cubierto, propone colocarlo bajo una silla o en cualquier zona de sombra disponible durante el tiempo que permanezca fuera.

La tapa también debe permanecer cerrada durante el mayor tiempo posible. Ashley sostiene que, si las moscas no entran, tampoco pueden dejar dentro el origen del problema. Las moscas domésticas depositan huevos en la basura, de los que después nacen larvas, según la Universidad de Minnesota. Por eso, cerrar el recipiente después de cada uso completa la barrera física planteada por el trabajador. La misma prevención aparece en otros consejos para evitar que entren moscas en casa.

Congelar los restos reduce el tiempo que pasan dentro del contenedor

La recomendación más llamativa consiste en guardar los restos de comida en el congelador hasta el día de recogida. Ashley reconoce que algunas personas pueden mostrarse reacias a hacerlo. Aun así, sostiene que el método funciona porque la comida no permanece durante días en el cubo. Cuando llegue el momento de sacar la basura, los restos pueden trasladarse directamente desde el congelador al contenedor correspondiente.

Este consejo puede combinarse con los anteriores, ya que no se plantea como una solución aislada. El propio trabajador señala que aplicar solo algunas de sus medidas ya puede ayudar. Cada hogar puede ajustar la rutina al espacio disponible y al tiempo que transcurra entre recogidas. Todas las recomendaciones persiguen dos resultados concretos: limitar los olores que atraen a las moscas y reducir sus oportunidades de acceder a los restos.

La sal de mesa se utiliza cuando las larvas ya han aparecido

Cuando los gusanos ya están en el cubo, Ashley recomienda esparcir sal sobre ellos. La información aportada presenta este recurso como una forma de eliminarlos sin preparar ninguna mezcla. No se especifica una cantidad concreta ni un tiempo de actuación. Por ese motivo, el consejo se limita al uso directo de sal de mesa sobre las larvas y la zona afectada del contenedor.

Claire, experta en limpieza vinculada a Sister Pledge Cleans, coincide con esta recomendación. Según explica, la sal ayuda a matar las larvas, secar los huevos de mosca y absorber los líquidos y olores acumulados. Estos últimos elementos pueden atraer a nuevos insectos. La combinación de las medidas preventivas con este recurso permite actuar antes de la aparición de larvas y también cuando el problema ya resulta visible.