La solución de Decathlon por menos de 19 euros para tumbarse y sentarse en la playa sin cargar con una silla pesada

El modelo Sun & Surf mide 148 por 51 centímetros, tiene 10 milímetros de grosor y añade un bolsillo exterior.

Decathlon comercializa en su tienda online una esterilla de playa Sun & Surf con respaldo reclinable. El producto aparece como novedad y cuesta 18,99 euros a 31 de julio de 2026. El modelo pesa 0,9 kilos, se pliega de forma manual y tiene un asa integrada para llevarlo. Su diseño permite descansar a ras de suelo con apoyo para la espalda, sin transportar una silla convencional. La ficha muestra una valoración media de 4,6 sobre 5, calculada a partir de 26 reseñas. Sun & Surf figura como marca del artículo, aunque el producto se ofrece dentro del catálogo digital de Decathlon.

Una esterilla con respaldo ajustable y acolchado de 10 milímetros

El respaldo se regula manualmente mediante una correa, de modo que cada usuario puede adaptar la inclinación para leer, descansar o sentarse. Está diseñada para una sola persona y para actividades de ocio. No incorpora un asiento elevado, reposabrazos ni patas como una silla de playa, por lo que mantiene una posición cercana al suelo. Decathlon tampoco concreta un número cerrado de posiciones, sino un ajuste manual mediante la tensión de la correa.

Una vez extendida, la esterilla mide 148 centímetros de largo y 51 centímetros de ancho. El acolchado tiene 10 milímetros de grosor y toda la composición declarada es poliéster. Estas dimensiones permiten apoyar buena parte del cuerpo, aunque el grosor se aproxima más al de una esterilla ligera que al de una colchoneta voluminosa. Las personas altas deberían comprobar la longitud antes de comprarla, ya que el producto no está diseñado como una cama completa.

Pesa 900 gramos y se pliega para transportarla con un asa

Uno de sus principales argumentos es el peso. La ficha oficial fija 0,9 kilos y señala que el plegado es compacto y manual. También incorpora un asa integrada, pensada para moverla una vez recogida. Por sus características, puede resultar cómoda para quienes llegan a la playa caminando, en autobús o con poco espacio disponible en el maletero. El formato puede ocupar menos que una tumbona rígida, aunque sigue necesitando un lugar para guardarse cuando está plegada.

El modelo añade un bolsillo exterior para guardar objetos pequeños, aunque Decathlon no detalla su capacidad. La ficha tampoco indica que sea impermeable ni que proteja el contenido frente al agua o la arena. Frente a las sillas plegables de playa, ocupa una categoría intermedia entre la esterilla tradicional y un respaldo portátil. Esa diferencia resulta importante para quien busca apoyo en la espalda, pero no necesita quedar sentado a cierta altura.

El precio de 18,99 euros no aparece vinculado a una rebaja

Decathlon muestra un precio actual de 18,99 euros y permite añadir el producto a la cesta. La ficha no muestra una tarifa anterior tachada ni un porcentaje de descuento. Por tanto, debe presentarse como precio de venta y no como promoción. También se informa de una garantía estándar de dos años. La disponibilidad deberá comprobarse en el momento de realizar la compra o seleccionar el método de entrega.

La descripción oficial confirma el poliéster, un bolsillo, el asa integrada, el plegado compacto y el ajuste mediante correa. No identifica el tejido como antiarena, tampoco sitúa el producto entre los más vendidos ni comunica que el color verde esté agotado. Tampoco confirma dos asas, un cierre con cremallera o un plegado convertido en bolso. Para otros planes acuáticos, los lectores pueden consultar el kayak hinchable rebajado que comercializa la cadena.

Para quién puede resultar útil esta esterilla de playa

Esta opción puede encajar con usuarios que quieren tumbarse y apoyar la espalda sin cargar con una tumbona completa. También puede utilizarse en zonas de césped, pícnics o actividades al aire libre donde esté permitido sentarse en el suelo. Su posición baja puede ser menos adecuada para personas que prefieran incorporarse desde un asiento elevado o necesiten reposabrazos. Tampoco sustituye la protección solar de una sombrilla, un toldo o un refugio de playa.

Antes de comprarla, interesa comprobar cuatro datos. Mide 148 por 51 centímetros, tiene 10 milímetros de grosor, pesa 900 gramos y ofrece una sola plaza. El precio y las reseñas pueden variar, por lo que la referencia final debe ser siempre la ficha oficial de Decathlon.

Quienes completen su equipo de verano pueden consultar también los escarpines acuáticos de Decathlon. La elección dependerá de la superficie, la distancia de transporte y la altura de asiento que necesite cada usuario.