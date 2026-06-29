La piscina salada natural más grande de Barcelona vuelve renovada, gratis y con una isla donde mandan las aves

La Zona de Baños del Fòrum vuelve este verano como uno de los planes gratuitos más singulares de Barcelona. El espacio combina baño en el Mediterráneo, accesibilidad, nuevas medidas de seguridad y una isla protegida para aves marinas.

Barcelona recupera uno de sus rincones más curiosos para combatir el calor. La Zona de Baños del Fòrum, conocida como la piscina de agua salada más grande de la ciudad, ha reabierto tras una renovación integral que busca hacerla más segura, accesible y respetuosa con el entorno natural. El espacio abrió al público el 15 de junio de 2026 con los servicios de vigilancia, salvamento y apoyo al baño ya operativos.

La Zona de Baños del Fòrum reabre gratis junto al Mediterráneo

La principal particularidad de este espacio es que no funciona como una playa tradicional. No hay arena, sino plataformas de hormigón desde las que se accede directamente al agua salada mediante escaleras. La página turística de Barcelona lo define como un espacio público de baño poco convencional situado al norte de la ciudad, con más de 300 metros de longitud para bañarse, tomar el sol o descansar junto al mar.

La entrada es gratuita y permite disfrutar del Mediterráneo en un entorno delimitado, junto al Parc del Fòrum. Su formato lo convierte en una alternativa para quienes buscan refrescarse sin las molestias propias de la arena y sin alejarse del núcleo urbano.

Una reforma mejora la accesibilidad, la seguridad y el baño asistido

La renovación ha supuesto una inversión de 2,12 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Barcelona. Las obras comenzaron en septiembre de 2025 y han incluido la renovación de infraestructuras, el derribo del antiguo dique, la adecuación de la rampa de acceso, la sustitución de pavimentos y barandillas, y la mejora de la red submarina de seguridad.

El Ayuntamiento también ha reforzado la vigilancia con una segunda torre de socorrismo y ha eliminado puntos ciegos en aseos públicos y zonas de paso. Además, se ha incorporado una rampa de acceso autónomo al agua para mejorar la inclusión de personas con movilidad reducida. La zona cuenta con baños y duchas adaptadas, apoyo al baño y equipamientos específicos durante la temporada.

La isla de Pangea se protege para favorecer la biodiversidad litoral

Una de las novedades más llamativas está frente a la zona de baño. La isla artificial de Pangea se ha naturalizado para convertirse en un refugio de aves litorales y marinas. En ella se han observado especies como el chorlitejo chico, la garza real, la garceta común, el martín pescador, el cormorán grande y el cormorán moñudo. Para proteger la cría y la presencia de estas aves, el acceso humano queda prohibido, tanto a nado como con embarcaciones o elementos flotantes.

La apuesta ambiental también llega a la propia zona de baños, donde se han plantado especies litorales autóctonas más resistentes a la salinidad y al clima mediterráneo. A ello se suma un nuevo chiringuito con pérgola, aseo adaptado, terraza libre de humo, sin venta de alcohol y con depósito de un euro por vaso reutilizable para reducir residuos.

A partir del 15 de julio está previsto el inicio de actividades socioeducativas y deportivas vinculadas al servicio de dinamización social, con propuestas dirigidas también a colectivos vulnerables. La Zona de Baños del Fòrum se consolida así como un espacio de ocio, accesibilidad y biodiversidad frente al Mediterráneo.