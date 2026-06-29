Completar el álbum de cromos del Mundial puede costar mas del Salario Mínimo Interprofesional según un matemático

El experto sostiene que terminar la colección depende de la probabilidad, del azar y del dinero que cada coleccionista pueda gastar. La ampliación del Mundial 2026 a 48 selecciones dispara el número de cromos y complica todavía más completar el álbum.

Completar el álbum de cromos del Mundial 2026 puede salir mucho más caro de lo que muchos coleccionistas imaginan. Miguel Santos, graduado en Física y Matemáticas y doctorando en Estadística, explicó en A vivir que son dos días, de la Cadena SER, que el coste medio para acabar la colección ronda los 1.500 euros, más de una nómina con el SMI.

Por qué completar el álbum del Mundial puede alcanzar los 1.500 euros

La cifra sale de un cálculo sencillo, pero poco alentador para los aficionados. La colección cuenta con 980 cromos, cada sobre incluye siete unidades y cuesta 1,50 euros. Según Santos, para completar el álbum habría que comprar, de media, unos 1.000 sobres.

Ese gasto no funciona como un precio cerrado. El matemático insistió en que se trata de una media: con mucha suerte, alguien podría completarlo por unos 700 euros, pero también puede ocurrir lo contrario y que el desembolso sea superior.

El motivo principal es la probabilidad. Al principio, casi todos los sobres aportan cromos nuevos. Sin embargo, a medida que avanza la colección, encontrar las estampas que faltan se vuelve cada vez más difícil y los repetidos se multiplican.

Los cromos repetidos hacen casi imposible completar la colección sin cambiar

Uno de los grandes problemas para cualquier coleccionista son los cromos duplicados. Santos fue tajante al explicar que completar el álbum sin repetidos es prácticamente imposible. Incluso comprar unos 140 sobres sin que se repita ningún cromo tiene una probabilidad casi nula, según detalló en el programa.

Por eso, el intercambio sigue siendo una parte fundamental de estas colecciones. Cambiar cromos con otros aficionados o comprar unidades sueltas puede reducir el gasto frente a seguir adquiriendo sobres al azar.

Este fenómeno también se está notando en quioscos y plazas. El País informó de que la fiebre por los cromos del Mundial ha provocado falta de existencias en algunos puntos de venta, con remesas que se agotan en cuestión de horas.

El Mundial 2026 tiene más selecciones y una colección más grande

El encarecimiento también se explica por el tamaño del torneo. El Mundial 2026 se disputa con 48 selecciones, la cifra más alta hasta ahora, lo que amplía el número de jugadores representados y, con ello, la colección oficial. FIFA presenta esta edición como el torneo de 48 equipos que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos.

Santos recordó que en el Mundial de 2022 la colección tenía unos 670 cromos, una cantidad sensiblemente inferior a los 980 actuales. Ese salto hace que completar el álbum sea más largo, más caro y más dependiente del azar.

A todo ello se suman los cromos especiales, que introducen una dificultad añadida. Al ser más escasos, pueden elevar todavía más el coste final para quienes quieran terminar la colección completa.

La conclusión para los coleccionistas es clara: completar el álbum del Mundial exige asumir que habrá repetidos, que el gasto puede superar las previsiones iniciales y que el intercambio puede ser decisivo para no depender únicamente de abrir sobres.