El Club de los 60 prepara su próxima campaña de viajes para personas mayores: el plazo está abierto hasta el 7 de julio de 2026

El programa de Castilla y León está dirigido a personas mayores y busca fomentar el ocio, la participación social y el envejecimiento activo. El trámite abierto afecta a la organización de la próxima campaña y a la acreditación de agencias.

La Junta de Castilla y León mantiene abierto el plazo del Programa de Viajes para Personas Mayores del Club de los 60, gestionado por la Gerencia de Servicios Sociales. La convocatoria publicada en el BOCYL anuncia la campaña de 2027 y activa los trámites para que las mayoristas organizadoras presenten sus propuestas de destinos, con plazo del 23 de junio al 7 de julio de 2026.

Quién puede beneficiarse de los viajes del Club de los 60 en Castilla y León

El programa está pensado para personas mayores participantes en el Club de los 60 que cumplan las condiciones de acceso. En campañas anteriores, la Junta ha dirigido estos viajes a mayores de 60 años residentes en municipios de Castilla y León, dentro de una iniciativa pública vinculada al envejecimiento activo.

Entre los requisitos figuran no padecer una enfermedad infectocontagiosa activa ni trastornos mentales que puedan alterar la convivencia durante el viaje. También se exige autonomía para realizar las actividades básicas de la vida diaria, de modo que el ritmo de las excursiones y desplazamientos no se vea afectado.

Los participantes deberán tener un estado de salud adecuado para el destino solicitado y mantener una conducta compatible con el desarrollo normal del programa. Para los viajes internacionales en países con convenio sanitario con España, resulta especialmente importante contar con la Tarjeta Sanitaria Europea.

Plazos del programa Club de los 60 y documentos que deben presentarse

El procedimiento abierto ahora se dirige a la preparación de la campaña, por lo que no debe confundirse con la solicitud ordinaria de plaza por parte de los viajeros. La Sede Electrónica recoge que el trámite permite a las mayoristas organizadoras presentar ofertas para realizar el programa, con propuestas de destinos para las campañas de primavera-verano y Navidad.

La documentación prevista incluye la solicitud de participación, la documentación económica y técnica en el plazo protegido, y la solicitud de acreditación para las agencias de viaje. Las agencias que quieran acreditarse para informar y reservar viajes del Club de los 60 tienen un plazo específico desde el 23 hasta el 29 de junio de 2026.

Una vez concluidos los primeros plazos, se abrirá un segundo periodo protegido de diez días hábiles para que las mayoristas aporten la documentación económica y técnica mediante el formulario correspondiente. La valoración de las ofertas se realizará conforme a las condiciones fijadas por la Gerencia de Servicios Sociales.

Modalidades de viajes para mayores y requisitos de los acompañantes admitidos

El Club de los 60 contempla tres modalidades principales. El Programa General incluye viajes nacionales e internacionales en primavera y otoño, con una duración de entre 8 y 10 días en los destinos de largo recorrido. La modalidad Viajes para Todos incorpora propuestas integradoras para personas con discapacidad y necesidad de apoyos especiales, con una duración de 7 días.

La tercera modalidad es el Programa Navideño, Luces y Mercadillos, con destinos internacionales y un destino nacional, y una duración prevista de 5 días.

El socio del Club de los 60 puede viajar acompañado por otro socio o por una persona mayor de edad. Ese acompañante tendrá la consideración de Amigo del Club de los 60 y deberá haber cumplido 18 años, además de estar empadronado en cualquier municipio de Castilla y León.