Leroy Merlin te lleva la piscina al jardín de tu casa: acero con cristal panorámico y capacidad para 7.500 litros

Llega el buen tiempo y, de repente, el jardín empieza a mirarse con otros ojos. Donde antes había una mesa, unas macetas y poco más, ahora muchos imaginan un baño sin salir de casa. En ese terreno entra la piscina elevada MIAMI de KITPOOL, una propuesta de acero, rectangular y con panel de cristal panorámico. Eso sí, aquí no hablamos de una piscina pequeña de quita y pon: su precio es de 15.990 euros, una cifra que conviene mirar sin las gafas de sol puestas.

El producto incluye depuradora de cartucho, iluminación led mini y una capacidad de 7.500 litros. Además, su manual de puesta en marcha MIAMI 2026 deja claro que instalarla y mantenerla tiene su truco, especialmente con el filtro, el pH, la cloración y el aliviadero.

Qué ofrece la piscina elevada MIAMI de KITPOOL por 15.990 euros

La piscina elevada MIAMI se presenta como una opción pensada para convertir el jardín en una zona de baño con cierto aire de oasis doméstico. Su diseño incluye panel de cristal panorámico, banco interior, iluminación integrada y escalera doble, elementos orientados a mejorar la comodidad, el acceso y el uso también durante la noche.

La ficha del producto la describe como una piscina elevada de acero azul, rectangular, con depuradora de cartucho y fabricación en España. Estos son los datos principales que debe tener a mano cualquier comprador antes de lanzarse, porque en piscinas, como en reformas, luego vienen las sorpresas y no siempre flotan.

Dato del producto Información indicada Producto Piscina elevada Marca KITPOOL Precio 15.990 euros Material de la estructura Acero Forma Rectangular Medidas indicadas 2,2 x 3,9 x 1,12 m Capacidad 7.500 litros Peso neto 1.250 kg Modo de filtración Cartucho Accesorios suministrados Iluminación led mini Tipo de escalera De obra País de fabricación España Garantía indicada en la ficha 5 años Garantía de conformidad indicada 3 años desde la fecha de compra

También se aportan las dimensiones del producto empaquetado: 390 cm de anchura, 112 cm de altura y 220 cm de profundidad. El peso del producto empaquetado figura igualmente en 1.250 kg, así que no estamos precisamente ante un paquete que se sube al maletero con una mano y buena voluntad.

Cómo se pone en marcha la piscina MIAMI 2026 sin liarse con tapas, filtros y llaves

El manual de puesta en marcha MIAMI 2026 explica que, una vez descargada la piscina en casa, hay que desembalarla y enchufarla a la corriente eléctrica. Además, recomienda llamar a un electricista profesional para conectar el cable en un automático independiente, es decir, un interruptor propio dentro del cuadro eléctrico para que la piscina tenga su circuito separado.

Después, el proceso continúa en la zona de las escaleras. Hay que levantar la tapa skimmer, retirar la tapa limpiafondos y guardarla para cuando toque limpiar la piscina. Bajo esa zona aparece el cestillo, donde se encuentran los 4 tapones que se usan para tapar los orificios de los anclajes de transporte.

El filtro se encuentra dentro de la caseta de filtración situada bajo la escalera. Hay que sacarlo de la caja y colocarlo en su hueco correspondiente. A partir de ahí, se empieza a llenar la piscina, pero con una advertencia importante: el agua no debe sobrepasar aproximadamente 2 o 3 cm de la mitad del skimmer.

Cuando el agua alcanza ese nivel, se abren las llaves de paso y se pasa al cuadro eléctrico. Dentro del cuadro están los manuales correspondientes y, según las instrucciones, se deben subir todos los automáticos de derecha a izquierda. Para automatizar la filtración y las luces se usa la App On.e, que permite vincular el dispositivo pulsando la opción correspondiente en la aplicación y el botón On.e del cuadro eléctrico.

Qué sistemas puede usar: magnesio, sal, cloro, climatización y extras

La piscina puede funcionar con diferentes sistemas de tratamiento del agua. Si utiliza cloración por minerales de magnesio, hay que ponerla en recirculación y echar el magnesio poco a poco por los laterales. Después, se enciende el Magnapool Hydroxinator y se ajusta a los niveles indicados por el técnico o por el contacto de la empresa.

Si el sistema es de cloración salina, también se pone la piscina en recirculación y se vierten los sacos de sal poco a poco por los laterales. Luego se acude al cuadro de mando del clorador, se pulsa el botón de encendido y apagado, y se ajustan los niveles indicados por el técnico o por la empresa. En el caso de cloración química, el manual indica que debe colocarse una pieza de cloro en el cestillo de la filtración.

Aquí llega una de esas advertencias que conviene no saltarse por ir con prisas. El cloro no debe ponerse dentro de la piscina ni en un cestillo flotante, ya que puede dañar la lámina armada. Tampoco se deben usar productos con floculante, porque estas piscinas cuentan con filtros de cartucho que se obstruyen al entrar en contacto con floculantes, dañándose de forma irreversible y obligando a sustituirlos.

La climatización, si la piscina la incorpora, funciona mediante botón de encendido y apagado. Una vez encendida la pantalla, se puede seleccionar la temperatura deseada, pero la piscina debe estar filtrando para que esta función pueda usarse. Para subir un grado la temperatura, el sistema necesita funcionar más de 12 horas, y si por la noche no se mantiene la filtración junto con la climatización, el agua perderá temperatura por el frío nocturno. El spa aire, el nado a contracorriente y la cascada se activan simplemente con su botón de encendido y apagado.

Qué mantenimiento semanal necesita la piscina elevada MIAMI

El mantenimiento de la piscina se basa en dos controles mínimos cada semana: el pH y la cloración. El pH, que mide si el agua está equilibrada, debe mantenerse entre 7,2 y 7,4. Si queda por encima o por debajo de esos valores, la piscina puede sufrir daños.

Además del control químico del agua, el manual incluye varias tareas de limpieza que deben repetirse de forma periódica. La idea es sencilla: menos dejadez ahora, menos disgusto después, que el agua parece tranquila hasta que deja de estarlo.

Revisar el pH al menos una vez por semana y mantenerlo entre 7,2 y 7,4.

Comprobar la cloración con tiras analíticas si la piscina es de cloro.

Revisar los niveles en el equipo correspondiente si la piscina usa cloración salina o mineral de magnesio.

Limpiar la línea de flotación una vez por semana.

Usar la Esponja Mágica de SOPREMA si aparece alguna marca de suciedad en la lámina armada.

Limpiar semanalmente la piscina con limpiafondos manual o automático, usando la tapa limpiafondos.

Sacar y limpiar el filtro cada semana con agua hasta eliminar los residuos.

Limpiar la célula del clorador de mineral de magnesio o del clorador salino siguiendo las indicaciones del producto CTX35 o similar.

Limpiar el vidrio acrílico, si la piscina lo incorpora, con un producto antiestático específico o, en su defecto, con un producto limpia muebles.

En la limpieza de la célula del clorador de mineral de magnesio se advierte que el producto CTX35 o similar es altamente corrosivo y no debe tocarse directamente con las manos. En el caso del clorador salino, se desenrosca la célula, se vierte el producto y se siguen sus instrucciones de uso.

Por qué el aliviadero no debe bloquearse en esta piscina

El aliviadero funciona como un mecanismo de seguridad para liberar el exceso de agua cuando el nivel alcanza un punto crítico. Dicho de forma sencilla, sirve para que la piscina no se pase de lista y acabe desbordándose por los bordes. Así se evitan posibles daños en pavimentos, jardines o en el equipo de filtración y bombeo.

El manual insiste en que el aliviadero debe mantenerse siempre sin obstrucciones y sin llaves cerradas. Bloquearlo puede provocar que la piscina se desborde, con riesgo para la estructura y también para la seguridad de las personas. Por tanto, no es un detalle decorativo ni una pieza secundaria: tiene una función muy concreta.

Cuando el agua está cerca del aliviadero, cualquier actividad dentro de la piscina puede aumentar temporalmente el volumen. La entrada de personas, el desplazamiento del agua y el oleaje pueden hacer que el aliviadero expulse agua sobrante. Ese comportamiento se considera normal y forma parte del sistema para evitar desbordamientos.

Para evitar que el nivel esté siempre al límite, el manual recomienda realizar revisiones periódicas. Esta comprobación resulta especialmente importante después de episodios de lluvia o cuando la piscina ha estado llenándose durante periodos prolongados.

Qué debe tener claro el comprador antes de instalarla en casa

La piscina elevada MIAMI de KITPOOL combina diseño, capacidad y equipamiento, pero también exige una instalación y un mantenimiento ordenados. Sus 7.500 litros, su estructura de acero, su peso de 1.250 kg y su sistema de filtración por cartucho obligan a seguir las indicaciones desde el primer llenado.

También hay que tener muy presente el coste: 15.990 euros. A cambio, la ficha aporta una piscina con iluminación led mini, escalera de obra, panel de cristal panorámico, banco interior y fabricación en España. No obstante, la compra no termina al pagar: después vienen el pH semanal, la limpieza del filtro, la vigilancia del aliviadero y el uso correcto de los productos químicos.

En la práctica, quien valore esta piscina debe fijarse en tres aspectos: espacio disponible, instalación eléctrica y mantenimiento constante. La propuesta busca comodidad y estética, pero el manual deja claro que el buen funcionamiento depende de hacer las cosas en orden. Porque una piscina en casa puede ser un lujo muy disfrutable, sí, pero solo si el agua, el filtro y el bolsillo van más o menos a la par.