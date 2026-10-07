La OCU pone cifras a uno de los grandes problemas de comprar ropa online sin poder probársela

El estudio sobre tallas de ropa compara 66 prendas y la información de 13 webs. Una misma etiqueta no garantiza medidas equivalentes.

OCU ha encontrado una diferencia de 12 centímetros en la anchura del pecho de dos camisetas femeninas etiquetadas con la talla L. El estudio sobre tallas de ropa se publicó el 21 de septiembre de 2026, con mediciones realizadas entre febrero y marzo. Las prendas comparadas midieron 48 y 60 centímetros en plano. Esa variación del 25% ayuda a explicar por qué repetir una talla habitual puede terminar en una devolución al comprar por internet.

Las tallas de ropa cambian entre prendas con la misma etiqueta

La comparación comprende 66 prendas básicas y examina la información disponible en 13 tiendas y plataformas de moda. Las mediciones se realizaron en el Instituto de Biomecánica de Valencia entre el 24 de febrero y el 3 de marzo. OCU se responsabiliza de la interpretación y las conclusiones. El ejemplo de las camisetas corresponde a Mango Teen y Zalando Yourturn, respectivamente. Son medidas de prendas extendidas sobre una superficie. No equivalen directamente al contorno corporal de quien vaya a llevarlas.

El resultado describe los artículos analizados, no todas las colecciones de esas marcas. Tampoco permite recomendar que cualquier cliente compre siempre una talla más o menos en una tienda concreta. El ajuste depende del modelo, el patrón y la línea comercial. La comprobación resulta útil también para las compras en Shein y otros comercios digitales incluidos en el estudio. La etiqueta debe leerse junto con las dimensiones y las características de la prenda, especialmente cuando se cambia de colección.

Las guías de medidas ofrecen información muy diferente

OCU analizó seis recursos para orientar la elección, entre ellos medidas corporales, dimensiones de la prenda y recomendadores automáticos. También examinó opiniones sobre el tallaje, información del modelo fotografiado y explicaciones sobre el ajuste. C&A, Pull&Bear y H&M destacaron por facilitar más esa elección. En el extremo contrario, la organización situó a Primark, Sfera y Bershka. La valoración corresponde a la información analizada durante el estudio. No supone una clasificación general sobre calidad, precio, atención al cliente o duración de sus productos.

La organización reclama criterios comunes de medición y equivalencias comprensibles entre sistemas de tallaje. Esa petición no significa que se haya aprobado ahora una nueva obligación universal para todas las marcas. Para el comprador, distinguir entre medidas del cuerpo y medidas del artículo evita comparar datos diferentes. Una anchura tomada con una camiseta extendida no puede enfrentarse sin ajustes a una tabla de contornos. La referencia más útil es otra prenda similar que siente bien, medida de la misma manera que indique la tienda.

El desistimiento exige comunicar la devolución dentro del plazo legal

Cuando una compra online se realiza a un vendedor profesional, el consumidor dispone generalmente de 14 días naturales para comunicar su desistimiento. El plazo comienza con la recepción del bien, con reglas específicas para pedidos entregados por partes. No hace falta justificar la decisión por un defecto o por un error de tallaje. Después de comunicarla, existe otro plazo máximo de 14 días naturales para devolver el producto. La ley exige hacerlo sin demora indebida, salvo que el empresario se ofrezca a recogerlo.

El transporte de vuelta puede corresponder al comprador si el vendedor lo informó previamente y no asumió ese coste. Por tanto, desistir sin penalización no equivale necesariamente a disponer de devolución gratuita. El comerciante debe reembolsar los pagos recibidos, incluido el envío ordinario, conforme a las condiciones legales. Puede retener el reembolso hasta recibir la mercancía o una prueba de su devolución, lo que ocurra primero. Si se eligió una entrega más cara que la ordinaria, la diferencia adicional no tiene que reintegrarse.

Qué guardar para reclamar si la prenda no corresponde a lo anunciado

Antes de comprar, interesa conservar la ficha del artículo, su referencia, la guía de tallas y las condiciones de devolución. Después, deben guardarse el comprobante de compra y la comunicación enviada al vendedor. El debate sobre el ticket digital refuerza la importancia de poder recuperar esos documentos. Si hay una discrepancia, las fotografías de la etiqueta y de la medición ayudan a describirla. También permiten separar un problema de ajuste personal de una diferencia respecto a la información publicada.

El desistimiento tiene excepciones legales, como ciertos productos personalizados o bienes precintados que pierden su protección por razones de higiene al desprecintarse. La compra presencial tampoco reconoce automáticamente el mismo derecho cuando simplemente se cambia de opinión. Si la empresa no resuelve una reclamación, las oficinas de consumo pueden orientar sobre los siguientes pasos.

El informe de OCU permite consultar la comparación completa. Los plazos y obligaciones figuran en la Ley de Consumidores, cuyo texto distingue desistimiento, devolución y reembolso.