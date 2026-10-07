El hallazgo de una nueva especie en Tanzania obliga a revisar la edad de antiguos fósiles de dinosaurios

El Dinodontosaurus isiyavamanda es el primer registro confirmado de este género fuera de Sudamérica. Su identificación sugiere que algunos fósiles de dinosaurios de Tanzania podrían ser más recientes de lo estimado.

Un equipo internacional liderado por la Universidad de Bristol ha identificado en Tanzania una nueva especie de animal que vivió hace unos 240 millones de años. El hallazgo, publicado en Journal of Vertebrate Palaeontology, recibe el nombre de Dinodontosaurus isiyavamanda. Su importancia va más allá de añadir una nueva especie al registro fósil. La investigación permite relacionar determinados yacimientos de Tanzania con otros de Sudamérica y revisar la edad atribuida a algunos de los primeros posibles dinosaurios.

Dinodontosaurus isiyavamanda es el primer registro del género fuera de Sudamérica

Los restos pertenecen a un dicinodonte, un grupo de sinápsidos herbívoros que vivió durante el Triásico. Estos animales forman parte del gran linaje evolutivo al que también pertenecen los mamíferos. Los investigadores analizaron un esqueleto todavía sin describir y un cráneo fragmentario encontrado posteriormente.

El estudio anatómico permitió atribuir ambos fósiles al género Dinodontosaurus. Hasta ahora, este género únicamente se había reconocido en Sudamérica. Las diferencias observadas respecto a los ejemplares conocidos llevaron al equipo a describir una nueva especie. El nombre isiyavamanda hace referencia a las tierras del pueblo Wamanda, situado en la región donde aparecieron los restos.

Unos fósiles recogidos en 1963 ayudan ahora a fechar mejor las rocas de Tanzania

Parte del material analizado llevaba más de seis décadas almacenado. Los fósiles proceden de una expedición británica realizada en 1963 en el territorio que actualmente pertenece a Tanzania. La colección fue trasladada al Museo de Historia Natural de Londres, aunque varios ejemplares solo habían sido estudiados parcialmente. Un caso parecido ocurrió con un fósil conservado durante décadas, que terminó siendo identificado como el primer hueso de dinosaurio recogido en la Antártida.

Esa revisión ha permitido resolver algunas dudas sobre su identidad y, sobre todo, establecer una comparación con yacimientos de otros continentes. La presencia de Dinodontosaurus en Tanzania y Sudamérica proporciona una nueva referencia para relacionar geológicamente las secuencias de rocas de ambas regiones.

El hallazgo puede modificar la cronología de los primeros dinosaurios conocidos

La consecuencia más relevante afecta a la edad atribuida a determinados depósitos fósiles de Tanzania. En esas mismas rocas se han encontrado restos considerados candidatos a figurar entre los dinosaurios más antiguos conocidos. Durante años, su antigüedad se relacionó con formaciones sudafricanas fechadas en el Triásico Medio.

La nueva identificación introduce una comparación diferente. Dataciones radiométricas realizadas en Sudamérica indican que las secuencias vinculadas a estos fósiles pueden ser hasta diez millones de años más jóvenes que determinadas rocas sudafricanas. Si las formaciones tanzanas corresponden a la misma edad que las sudamericanas, los posibles primeros dinosaurios de Tanzania también tendrían que situarse en esa cronología más reciente.

Hady George, estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio, resume la relevancia del descubrimiento. “Nuestro descubrimiento constituye el primer registro confirmado del género Dinodontosaurus fuera de Sudamérica”, explica el investigador.

George añade que el hallazgo permite vincular “las rocas fosilíferas de Tanzania y Sudamérica”, lo que indica que poseen una edad equivalente. Esa asociación refuerza la posibilidad de que los dinosaurios tanzanos más antiguos no precedan a los encontrados en Sudamérica. Los desplazamientos y conexiones entre los antiguos continentes también son relevantes para interpretar otros hallazgos de dinosaurios del hemisferio sur.

Todavía queda abundante material fósil de Tanzania pendiente de estudiar

La investigación tampoco termina con la descripción de Dinodontosaurus isiyavamanda. Los científicos todavía conservan una cantidad importante de material perteneciente a ejemplares tanzanos. Entre los restos pendientes destaca especialmente el esqueleto postcraneal, que puede aportar nuevos datos anatómicos.

Los siguientes estudios compararán estos fósiles con ejemplares encontrados en Sudamérica. El equipo también quiere investigar la biomecánica de Dinodontosaurus y de otros dicinodontes. Una de las preguntas pendientes es cómo pudieron convivir varias especies de grandes herbívoros dentro de los ecosistemas terrestres del Triásico.

El descubrimiento muestra además el valor científico que pueden conservar las colecciones históricas durante décadas. Los ejemplares recuperados en 1963 han permitido identificar una especie desconocida más de sesenta años después. También han proporcionado una nueva referencia para reconstruir cuándo aparecieron algunos de los primeros dinosaurios.

La Universidad de Bristol explica en la publicación oficial del hallazgo que todavía queda una cantidad importante de material fósil por estudiar y que los próximos trabajos analizarán la anatomía, biomecánica y ecología de estos dicinodontes.