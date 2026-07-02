La montaña rusa acuática única en Europa que ya puede disfrutarse en Aquopolis Villanueva de la Cañada

Aquopolis Villanueva de la Cañada inaugura Kilauea, su nueva gran atracción de 2026, dentro de Mana Nui, un área temática pensada para combinar adrenalina, descanso y planes familiares en Madrid.

Aquopolis Villanueva de la Cañada arranca la temporada con una de las novedades más llamativas del verano madrileño. El parque acuático estrena Kilauea, una montaña rusa acuática presentada como única en Europa y llamada a convertirse en el gran reclamo para quienes buscan un plan refrescante cerca de la capital. La atracción forma parte de Mana Nui, la nueva zona temática del recinto, que amplía la oferta de ocio para familias, jóvenes y grupos.

Kilauea, la montaña rusa acuática de Aquopolis Villanueva de la Cañada única en Europa

Kilauea es una water coaster diseñada para mezclar la velocidad de una montaña rusa con la sensación de los grandes toboganes acuáticos. Según la información del parque, alcanza casi 180 metros de recorrido y una altura cercana a los 10 metros, con una experiencia de unos 45 segundos pensada para los amantes de la adrenalina.

La atracción incorpora aceleraciones impulsadas por agua y efectos visuales para crear una experiencia inmersiva. Uno de sus elementos más diferenciales es el lanzamiento inicial, una recta de salida que empuja la balsa mediante agua propulsada y que Aquopolis señala como uno de los factores que la hacen única en Europa.

El recorrido se inspira en la leyenda del volcán Kilauea y en el enfrentamiento entre la fuerza del poder y la energía del agua. Esa narrativa acompaña la bajada, las subidas y los tramos de aceleración, reforzando el carácter temático de la nueva atracción.

Mana Nui amplía el parque acuático de Madrid con una nueva zona temática

La llegada de Kilauea viene acompañada de Mana Nui, una nueva área de inspiración hawaiana que supone una ampliación de más de 4.600 metros cuadrados en Aquopolis Villanueva de la Cañada. Este espacio se suma a los más de 15.000 metros cuadrados ya existentes y busca reforzar la oferta del parque con una ambientación tropical.

Mana Nui está concebida como una zona donde conviven emociones fuertes, descanso y entretenimiento para todos los públicos. El parque refuerza así su papel como uno de los planes más demandados en la Comunidad de Madrid durante los meses de calor, especialmente para familias que buscan una jornada completa sin salir de la región.

Atracciones infantiles, playa de arena blanca y servicios para familias

Aquopolis Villanueva de la Cañada mantiene sus principales atractivos para completar la visita. El recinto cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de playa de arena blanca, piscina de olas y más de 15 atracciones acuáticas, según recoge la información oficial del parque.

Los niños tienen zonas adaptadas con versiones reducidas de algunas atracciones conocidas, como Waikiki, Zigzag, Pistas Blandas o Río Rápido. A ello se suman espacios de juegos, chorros de agua y áreas pensadas para que las familias puedan pasar el día con comodidad.

Para quienes buscan emociones más intensas, atracciones como Kangaroa siguen siendo una de las opciones destacadas. Con la incorporación de Kilauea, el parque suma un nuevo atractivo para el público juvenil y para quienes quieren probar una experiencia acuática diferente.

La oferta se completa con restaurantes, zonas de picnic, tumbonas, espacios VIP y camas balinesas para quienes prefieren alternar las atracciones con momentos de descanso. Las entradas para la temporada 2026 ya pueden adquirirse a través de la web oficial de Aquopolis Villanueva de la Cañada, con distintas modalidades de acceso.