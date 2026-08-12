El pueblo que reparte más de 3.000 kilos de mejillón en una fiesta del 14 al 16 de agosto

Los establecimientos hosteleros servirán tapas gratuitas durante la semana y la fiesta reunirá cocina en directo, conciertos y regatas del 14 al 16 de agosto.

Cabo de Cruz, en el municipio coruñés de Boiro, acogerá del 14 al 16 de agosto de 2026 la XVIII Exaltación do Mexillón. El Concello ha adquirido más de 3.000 kilos del molusco para repartirlos entre establecimientos hosteleros. Estos locales ofrecerán tapas gratuitas durante la semana de la fiesta. La agenda municipal confirma las fechas y el emplazamiento. El programa añade degustaciones, cocina en directo, actuaciones musicales, actividades infantiles y regatas.

Más de 3.000 kilos de mejillón para la hostelería de Boiro

El reparto municipal amplía la celebración más allá de las actividades programadas junto al puerto de Cabo de Cruz. Los bares y restaurantes participantes podrán servir tapas gratuitas elaboradas de distintas formas durante toda la semana. La iniciativa promociona el mejillón de las rías gallegas y el empleo vinculado a su cultivo, transformación y comercialización. La fiesta fue recuperada hace tres años, después de un periodo sin celebrarse.

La información difundida no identifica todavía todos los establecimientos participantes. Tampoco publica los precios de las degustaciones previstas durante la fiesta. Por ese motivo, no debe interpretarse que todas las raciones servidas en el puerto sean gratuitas. El calendario gastronómico gallego incluye otra gran pulpada gallega el viernes 14. La propuesta de Boiro dura tres jornadas y añade divulgación, espectáculos y deporte.

Programa completo del viernes 14 al domingo 16 de agosto

El cartel distribuye las actividades entre el viernes por la tarde y el domingo al mediodía. El calendario actualizado de la Liga Galega de Traiñeiras incorpora una prueba el sábado a las 17:00 horas. Estos son los principales horarios anunciados:

Día Horarios y actividades Viernes 14 20:00, pregón de Gerardo Triñanes. 20:15, espectáculo de circo Soltar. 21:15, degustación en tres variedades. 22:15, concierto de Luis Fercán y su banda. Sábado 15 11:30, charla de Sergio Fernández Boo. 12:15, cocina en directo con Alberto Lareo. 13:15, sesión vermú con Xoubas, tapas e hinchables. 17:00, XII Bandeira Marina Cabo de Cruz. 20:30, cocina en directo con Iago Pazos. 21:30, marmitako y mejillones al vapor. 22:15, Versionettes. Domingo 16 11:30, regata femenina. 12:00, regata de la Liga A, inauguración oficial y apertura del menú de cuatro elaboraciones. 13:30, actuación de O Ar de Loureda.

El festivo del 15 de agosto cae en sábado en 2026, por lo que no crea un puente general de tres días. El programa inicial situaba las regatas del domingo desde las 11:00 horas. La Liga Galega concreta la prueba femenina a las 11:30 y la masculina a las 12:00. Llegar con antelación facilitará seguir el remo antes de la apertura del menú gastronómico.

Cocina en directo y tradición marinera alrededor del mejillón

La jornada del sábado concentra las demostraciones culinarias. Alberto Lareo, de Maina Gastronomía, cocinará a las 12:15 horas. Iago Pazos, vinculado a Loxe y Abastos 2.0, tomará el relevo a las 20:30. Después se servirán marmitako de mejillones y mejillones al vapor. El domingo llegará un menú de cuatro elaboraciones, con recetas tradicionales y propuestas más innovadoras. Los platos concretos y su precio no figuran en la agenda consultada.

La programación incorpora una charla de Sergio Fernández Boo, investigador del CIIMAR, sobre los desafíos y oportunidades del cultivo del mejillón. Boiro Turismo identifica esta actividad como parte del origen de Cabo de Cruz. También señala que el producto local está amparado por la Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia. El puerto pesquero, el muelle antiguo y las bateas explican el contexto económico y cultural de la celebración.

Cómo llegar a Cabo de Cruz y qué comprobar antes de salir

Cabo de Cruz pertenece al municipio de Boiro, en la provincia de A Coruña, y utiliza el código postal 15939. Las actividades se desarrollarán en el entorno portuario de la localidad. La ficha turística municipal indica que el puerto cuenta con aparcamiento reservado. La agenda oficial no detalla un dispositivo extraordinario para los días de la fiesta. Tampoco informa de reservas, entradas anticipadas o límites de aforo.

Quienes quieran ampliar la visita pueden recorrer el paseo oficial entre Cabo de Cruz y Punta do Chazo. Turismo de Galicia describe un itinerario de 3,1 kilómetros desde el muelle antiguo. El recorrido combina asfalto, pasarelas de madera, caminos empedrados y senderos junto a la ría.

Antes de viajar, se recomienda consultar la agenda oficial del Concello de Boiro. Allí pueden publicarse cambios de última hora, precios y condiciones de acceso.