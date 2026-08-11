Un pueblo de 120 habitantes se prepara para inaugurar el monumento de la Virgen María más alto de Europa

El monumento de Konotopie alcanza 55,6 metros y abrirá su recinto tras una misa presidida por Krzysztof Wętkowski. El aumento de visitantes ya obliga a pensar en nuevos accesos y aceras.

Polonia se prepara para bendecir el sábado 15 de agosto de 2026 el Monumento de la Virgen de la Misericordia, levantado en Konotopie. La web oficial del monumento fija la misa a las 12:00 y la bendición a las 13:15. La construcción alcanza 55,6 metros y se alza junto a la carretera nacional 10, entre Toruń y Lipno. El acto convertirá formalmente una obra ya visitada por peregrinos y turistas en un nuevo enclave religioso abierto al público.

El monumento combina una figura de 40,6 metros con una corona mirador

La altura total se reparte entre una figura de 40,6 metros y un pedestal de 15 metros con forma de corona. Esa base alberga un mirador, por lo que el conjunto no funciona únicamente como escultura. Reuters lo presenta como el mayor monumento mariano de Europa. La transcripción de un vídeo de Reuters recoge 54,5 metros. La web oficial y otra ficha de la agencia mantienen 55,6. Esa diferencia exige distinguir la altura de la imagen y la de toda la estructura. El conjunto supera los 38,5 metros atribuidos al Cristo Redentor con su pedestal, aunque las mediciones no siguen siempre criterios idénticos.

Reuters cita al contratista general, que cifra la obra en 3.400 metros cúbicos de hormigón. También calcula casi 500 toneladas de acero y unas 11.000 toneladas de peso. La corona funcionará como terraza panorámica para los visitantes. Los trabajos comenzaron en 2025 y el proyecto corresponde al escultor Adam Jakub Matejkowski. Reuters identifica como financiadores a Grażyna y Roman Karkosik. Euronews estima el coste en unos 100 millones de eslotis, aunque los organizadores no han publicado un presupuesto desglosado. La inversión se presenta como un voto personal de agradecimiento.

La ceremonia del 15 de agosto acabará con la apertura del recinto

El programa oficial comenzará a las 11:15 con el rezo del rosario y continuará con la recepción de los peregrinos. La misa arrancará a las 12:00 bajo la presidencia del obispo de Włocławek, Krzysztof Wętkowski. La bendición está prevista a las 13:15. Después habrá intervenciones institucionales y una actuación del conjunto Mazowsze. El recinto se abrirá a peregrinos y visitantes a las 15:30.

La fecha coincide con la solemnidad católica de la Asunción. En España, esa misma jornada es el festivo del 15 de agosto. El acceso directo en vehículo estará reservado a quienes tengan autorización. Los demás asistentes dispondrán de aparcamientos, recorridos peatonales y transporte colectivo gratuito desde varios puntos. Tras la apertura, el horario general será de 8:00 a 20:00 hasta el 30 de septiembre. La organización también prevé agua potable, atención médica y restricciones específicas en la carretera nacional 10.

La llegada diaria de visitantes ya desborda la escala de Konotopie

Konotopie tiene alrededor de 120 habitantes según las estimaciones recogidas por Euronews. Su representante vecinal, Mieczysław Grębicki, asegura que turistas y peregrinos llegan cada día antes de la apertura oficial. La ubicación junto a la carretera nacional 10 facilita las paradas y hace visible el monumento desde gran distancia. «Es un acontecimiento enorme no solo para nuestro pueblo, sino también para toda Polonia», afirmó a Euronews.

El interés no solo aporta visibilidad. Grębicki reclama nuevos accesos, aceras y semáforos porque la infraestructura local no ha crecido al mismo ritmo. El caso recuerda a otros pueblos transformados por el turismo, aunque aquí el principal reclamo es religioso. La llegada de autocares y vehículos obligará a ordenar la circulación sin alterar la vida diaria de una comunidad muy pequeña. El despliegue previsto para la ceremonia muestra que ese reto ya ha comenzado.

El santuario cercano explica el significado religioso de la nueva estatua

El monumento no surge en un lugar elegido únicamente por su visibilidad. Junto a él se encuentra el santuario de Nuestra Señora de los Dolores, vinculado desde hace años a peregrinaciones locales. Euronews recoge relatos de vecinos que atribuyen recuperaciones de salud a sus oraciones. Esos testimonios pertenecen al ámbito de la fe y no cuentan con una verificación médica independiente. La nueva escultura amplía un foco religioso que ya existía antes de la obra.

La nueva imagen recibe, sin embargo, la advocación de Virgen de la Misericordia. La parroquia de San Wojciech destaca tres símbolos: las manos abiertas, la actitud humilde y la corona situada bajo la figura. Su comunicado pide valorar el mensaje espiritual por encima del tamaño y la tecnología. Fuera de Europa existe un conjunto mayor.

La Mother of All Asia, en Filipinas, alcanza 98,15 metros según su sitio oficial. Por eso, no es correcto presentar la obra polaca como la más alta del mundo pero sí de Europa.