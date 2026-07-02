El horno ibérico vuelve a activarse y AEMET pone fecha a la nueva subida de temperaturas hasta los 44º

El calor extremo volverá a ganar fuerza en la Península y Baleares con máximas muy elevadas, noches tropicales y riesgo importante durante las horas centrales del día. El episodio podría convertirse en ola de calor a partir del domingo 5 de julio.

España se prepara para una nueva subida de las temperaturas a partir del viernes 3 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un ascenso térmico generalizado entre el viernes y el sábado, con una masa seca y muy cálida desplazándose hacia el norte peninsular. Los valores podrían superar los 42 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir, e incluso rozar los 44 grados el martes 7 en algunos puntos, aunque esta posibilidad todavía presenta baja probabilidad.

AEMET advierte de temperaturas muy altas y persistentes desde el viernes en España

El episodio empezará entre el viernes 3 y el sábado 4 de julio, cuando los termómetros comenzarán a subir de forma generalizada. Según Protección Civil, que recoge la previsión de AEMET, el sábado ya podrían alcanzarse los 36 y 38 grados en el entorno del Ebro y el Miño, además de los 38 y 40 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste.

El calor será más intenso en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde se superará ese umbral de 40 grados. El domingo 5 continuará la tendencia ascendente, con máximas que podrían rozar los 40 grados en el valle del Miño y otros puntos del interior de Galicia.

El modelo europeo también apunta a anomalías térmicas de más de ocho grados sobre lo habitual para estas fechas en zonas del interior y oeste peninsular, con un escenario propio de calor extremo de pleno verano.

Las zonas donde el calor extremo dejará máximas de 42 a 44 grados

Las áreas más afectadas serán los valles fluviales y las depresiones del interior peninsular. En el Guadiana y el Guadalquivir se espera que el domingo se superen los 42 grados, mientras que el martes 7 podrían rozarse los 44 grados en puntos concretos de ambas cuencas.

A partir del lunes 6 aumenta la incertidumbre, pero AEMET contempla que los ascensos más significativos se extiendan hacia el este, el sur y Baleares. En La Mancha, la meseta Norte, el interior del sudeste peninsular y Mallorca podrían alcanzarse los 38 grados de forma bastante generalizada.

El episodio también afectará a Canarias durante los próximos días. En las islas orientales podrían alcanzarse los 38 grados, con noches muy cálidas e incluso mínimas que localmente no bajarían de 30 grados en medianías del sur de Gran Canaria.

Noches tropicales y riesgo para la salud durante la nueva subida de temperaturas

El calor no se notará solo durante el día. Las noches serán muy cálidas en amplias zonas, con mínimas de 22 a 24 grados en el Mediterráneo, la zona centro y la mitad sur. En ciudades como Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla, las madrugadas podrían no bajar de 25 grados.

Protección Civil alerta de un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para personas vulnerables y actividades al aire libre. También advierte de un posible incremento del riesgo de incendios forestales la próxima semana, en caso de que aumente la inestabilidad y se formen tormentas vespertinas con poca precipitación en áreas montañosas.

Con los datos actuales, todavía no se puede precisar con total seguridad la duración ni la extensión del fenómeno, aunque AEMET no descarta que pueda conformarse una ola de calor a partir del domingo 5 de julio. El escenario más probable apunta a descensos térmicos el miércoles 8 en el centro y norte, mientras que el sur podría mantener valores muy altos.