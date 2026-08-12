No fueron 500 tortugas ni hay imágenes verificadas del Sáhara convertido en zona verde: las fuentes científicas lo desmienten

Centrochelys sulcata sí excava madrigueras de hasta 15 metros de longitud y ha sido reintroducida en Senegal. Los registros científicos y de conservación hablan de decenas de ejemplares, no de 500 ni de un reverdecimiento detectado por satélite.

La historia de que 500 tortugas africanas fueron liberadas en 2021 en el borde del Sáhara y lograron que aparecieran manchas verdes cinco años después no cuenta con respaldo verificable en las fuentes que la acompañan. Una de las publicaciones que difundió la afirmación, fechada el 25 de mayo de 2026, no identifica el proyecto, el lugar exacto, el equipo investigador, las coordenadas ni la plataforma satelital que habría registrado el supuesto cambio.

Sí existe un núcleo real susceptible de haber dado origen al relato. La tortuga de espolones africana, Centrochelys sulcata, excava madrigueras de gran longitud y participa en programas de reintroducción en Senegal. Sin embargo, la documentación científica presenta sus posibles efectos sobre el ecosistema como un campo todavía poco estudiado, mientras que los registros de conservación consultados hablan de decenas de animales liberados.

La historia de las 500 tortugas en el Sáhara omite los datos esenciales

El relato sostiene que la suelta se produjo en 2021 y que, cinco años después, unas imágenes tomadas desde el espacio mostraron vegetación alrededor de las zonas excavadas. No aporta la institución responsable, el país o reserva donde se desarrolló la actuación, la autorización de la liberación, la metodología de seguimiento ni las fechas de las supuestas imágenes. Tampoco identifica el satélite, el sensor o el conjunto de datos utilizado para medir el cambio de cobertura vegetal.

Las dos referencias científicas enlazadas por la publicación no acreditan ese episodio. La ficha del grupo especialista de la UICN fue publicada en 2020 y la revisión de Frontiers data de 2017, por lo que ambas son anteriores a la supuesta liberación de 2021. La primera confirma que la especie construye madrigueras de hasta 15 metros de longitud, no necesariamente de profundidad, y la segunda atribuye a esos túneles un gran potencial ecológico, pero afirma que sus efectos sobre otras especies siguen siendo desconocidos.

Los programas documentados en Senegal liberaron decenas de tortugas

La monografía de 2020 recoge que el Village des Tortues de Noflaye albergaba más de 300 ejemplares y que aproximadamente 56 habían sido reintroducidos en la reserva de Ferlo Nord. También cita una actuación anterior en la reserva de Bandia, donde se introdujeron ocho animales en 1993 y se observaron 22 en 2002. Otro seguimiento de ejemplares reintroducidos en Ferlo registró una supervivencia superior al 80% después de cuatro años.

La información más reciente tampoco coincide con una suelta de 500 tortugas. SOPTOM indicó en enero de 2026 que su programa había permitido reintroducir varias decenas y que estudiaba nuevos refuerzos para comienzos de 2027. El African Chelonian Institute documenta 20 ejemplares liberados en la reserva de Koyli-Alpha en 2017 y otros 38 en preparación. Como ocurre en la reintroducción del lince, los proyectos trazables suelen publicar el número de animales, el lugar, el calendario y el sistema de seguimiento.

Las madrigueras tienen potencial ecológico, pero su efecto sigue sin medir

Centrochelys sulcata puede superar los 100 kilos y utiliza túneles extensos para protegerse de las condiciones del Sahel. Una revisión científica sobre el papel ecológico de los reptiles explica que las madrigueras pueden ofrecer refugio a otras especies y considera que las de esta tortuga poseen un notable potencial como ingeniería del ecosistema. El mismo trabajo advierte, sin embargo, de que los efectos concretos de sus galerías sobre otros animales todavía no se conocen.

La idea de que una perforación en el suelo facilita la entrada de agua resulta físicamente plausible, aunque eso no demuestra que las tortugas hayan generado zonas verdes visibles desde un satélite. La FAO sí documenta que los hoyos tradicionales zaï y los arados que imitan esta técnica rompen la costra superficial y mejoran la retención e infiltración de la lluvia. Además, la Gran Muralla Verde ha evolucionado hacia un modelo de restauración que combina vegetación, gestión sostenible del suelo y medios de vida, no solo plantación de árboles.

Qué pruebas necesita la afirmación para poder considerarse verificada

Para confirmar el supuesto experimento sería necesario localizar el organismo promotor, el registro de liberación de los 500 ejemplares, el punto geográfico, las autorizaciones y un informe que describiera la evolución del terreno. Las imágenes satelitales tendrían que indicar plataforma, fechas, resolución y coordenadas, además de comparar la vegetación antes y después y controlar variables como las precipitaciones, el pastoreo o cualquier intervención humana realizada durante esos cinco años.

Hasta que aparezca esa documentación, la formulación rigurosa es distinta: las tortugas sulcata pueden desempeñar funciones de ingeniería del ecosistema y las reintroducciones en Senegal son reales, pero no existe una prueba verificable de que 500 ejemplares fueran liberados en 2021 ni de que su actividad produjera manchas verdes observadas desde el espacio.

La información contrastable está en la ficha de la UICN, las actualizaciones de SOPTOM, los proyectos de conservación del African Chelonian Institute y la revisión científica publicada por Frontiers.