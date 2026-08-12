Educación empieza a comunicar qué alumnos de FP y Bachillerato pueden optar a los 2.700 euros por residencia

Los solicitantes recibirán durante las primeras semanas de agosto un correo para consultar la sede electrónica. Del 7 al 28 de septiembre podrán alegar o corregir datos.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha iniciado la fase económica de la beca general para el curso 2026/2027. Durante las primeras semanas de agosto está enviando un correo a quienes presentaron la solicitud. El mensaje les pide consultar la notificación disponible en la sede electrónica. Allí sabrán si cumplen los requisitos económicos. Este aviso no equivale todavía a la concesión definitiva, porque también deben acreditarse las condiciones académicas y, cuando proceda, la necesidad de residir fuera.

Educación envía en agosto las primeras notificaciones económicas

El plazo estatal se abrió el 7 de abril a las 8:00 y terminó el 19 de mayo a las 15:00. El cierre se amplió un día debido a una incidencia técnica, según la resolución publicada en el BOE. Ya se explicó entonces las cuantías de las becas MEC 2026/2027 y los cambios aprobados para este curso. Ahora los expedientes entran en la comprobación de la renta y del patrimonio familiar correspondiente a 2025.

El correo electrónico solo avisa de que existe una notificación. El solicitante debe entrar en «Mis expedientes» o «Mis notificaciones» para leerla. El documento indicará si reúne el requisito económico, pero no fija necesariamente la cuantía final. La revisión considera la renta de 2025 y también determinados límites de patrimonio. Desde este curso, las familias con domicilio en Cataluña deben acudir a la convocatoria de la Generalitat por el traspaso de competencias.

Los 2.700 euros solo corresponden a un cambio de residencia justificado

La cuantía de 2.700 euros no es el máximo total de la beca. Es el componente fijo por cambio de residencia durante el curso. Se dirige a alumnado presencial y con matrícula completa de Bachillerato, FP de grado medio o superior, enseñanzas artísticas profesionales, deportivas o religiosas superiores. El estudiante debe acreditar que necesita vivir fuera del domicilio familiar por distancia, transporte disponible u horarios lectivos. El importe tampoco puede superar el coste real acreditado de la residencia.

Componente Importe Condición principal Ligado a la renta 1.700 euros Renta dentro del umbral 1 Cambio de residencia 2.700 euros Estudios presenciales, matrícula completa y necesidad acreditada Beca básica 300 euros Sube a 350 euros en FP de Grado Básico Excelencia académica Entre 50 y 125 euros Nota media de 8 o superior Cuantía variable Mínimo de 60 euros Depende de renta familiar y expediente

Esta cuantía no se concede automáticamente por estudiar en otra localidad. Tampoco forma parte del paquete ordinario de FP de Grado Básico, Escuelas Oficiales de Idiomas o cursos de acceso. Esos estudios pueden quedar limitados a la beca básica y a la cuantía variable mínima, según el caso. La residencia está vinculada además a los umbrales 1 y 2 de renta. Quienes queden en el umbral 3 no reciben este componente.

La renta familiar determina qué componentes puede acumular cada estudiante

El importe final se construye sumando los componentes compatibles. Si la renta familiar queda en el umbral 1, el alumno puede recibir 1.700 euros por renta. También puede sumar residencia, excelencia y cuantía variable cuando cumpla sus condiciones. En el umbral 2, la ayuda ligada a la renta se sustituye por la beca básica. La cuantía de 1.700 euros y la beca básica no pueden cobrarse juntas. El umbral 3 permite la beca básica y, cuando corresponda, el complemento por excelencia.

Para una familia de cuatro miembros, el portal estatal fija 22.107 euros para el umbral 1. Los límites siguientes son 38.242 euros para el umbral 2 y 40.773 para el 3. También deben cumplirse los requisitos académicos. En primero de Bachillerato se exige una media mínima de cinco y no repetir. En FP de grado superior se pide también una nota mínima de cinco en la vía de acceso. Quienes necesiten apoyos por discapacidad, TEA, trastornos graves o altas capacidades deben acudir a las ayudas específicas de apoyo educativo. Su plazo sigue abierto hasta el 10 de septiembre.

Del 7 al 28 de septiembre se podrán corregir datos y presentar alegaciones

Entre el 7 y el 28 de septiembre, los solicitantes podrán presentar alegaciones, aportar documentos y modificar datos académicos. También podrán cambiar la cuenta bancaria o los estudios indicados inicialmente. Este periodo resulta especialmente importante para quienes todavía no conocían su matrícula definitiva cuando solicitaron la beca. La corrección debe hacerse siguiendo las instrucciones incluidas en la notificación electrónica.