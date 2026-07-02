El aviso de varios vecinos permite proteger un nido de chorlitejo patinegro, una de las aves más amenazadas del litoral mediterráneo

La actuación conjunta permitió reducir los riesgos sobre una puesta situada junto a una zona de paso en Guardamar del Segura. Finalmente nacieron dos crías, que abandonaron el nido junto a los ejemplares adultos.

Los Ayuntamientos de Guardamar del Segura y Torrevieja han coordinado una intervención ambiental para proteger un nido de chorlitejo patinegro localizado en la playa de Les Ortigues, en Guardamar. La puesta se encontraba en un punto especialmente vulnerable, fuera de las áreas ya delimitadas para esta especie y cerca de una pasarela de acceso al arenal.

El aviso partió de varios ciudadanos, que alertaron a una patrulla de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Torrevieja. Tras la inspección de la zona, los servicios técnicos de ambos municipios acordaron una actuación urgente para reducir el riesgo de afección accidental.

El chorlitejo patinegro, cuyo nombre científico es Charadrius alexandrinus, figura como especie vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna y Flora Amenazada, según recoge el Ayuntamiento de Torrevieja en su información sobre conservación litoral.

Cómo se protegió el nido de chorlitejo patinegro en Les Ortigues

La primera medida fue la instalación de una estructura temporal de exclusión en el entorno inmediato de la puesta. Esta protección permitía el acceso de los adultos al nido y, al mismo tiempo, reducía riesgos derivados del tránsito cercano.

Después se añadió una segunda delimitación perimetral para evitar que los usuarios de la playa se acercaran de forma accidental al punto de cría. La intervención se realizó sin manipular los huevos ni a los ejemplares.

Durante todo el proceso hubo coordinación con los Agentes Medioambientales de la Generalitat Valenciana y con la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

También participaron las asociaciones Territorio Natura/Xaloc y Chorlitejos y Patinegros, GESNET Servicios y la Policía Local de Guardamar del Segura. En los días posteriores se sumaron ornitólogos y naturalistas con conocimiento de este tramo del litoral.

Por qué la presencia de usuarios y mascotas aumentaba el riesgo

El nido se encontraba en una zona con varios factores de vulnerabilidad. La proximidad a una pasarela, el aumento de bañistas por la llegada del buen tiempo, la presencia frecuente de perros y la aparición ocasional de gatos errantes elevaban el riesgo para la puesta.

SEO/BirdLife señala que esta especie habita en playas, arenales costeros, saladares y lagunas, espacios que han sufrido una fuerte transformación en las últimas décadas. La Diputación de Valencia también apunta a la pérdida de hábitat, la presencia masiva de personas, las mascotas y la limpieza mecanizada en época de cría como amenazas para el chorlitejo patinegro.

La colaboración ciudadana fue decisiva. Según el Ayuntamiento de Guardamar, muchos usuarios de la playa mostraron interés por la conservación de la especie al conocer el motivo de las delimitaciones y ayudaron alertando de posibles incidencias.

Dos crías nacen tras completar con éxito el periodo de incubación

La actuación terminó con un resultado positivo. La puesta completó el periodo de incubación y nacieron dos pollos, que abandonaron el nido pocas horas después junto a los adultos para desplazarse hacia el sistema dunar próximo.

Los técnicos consideran que esta experiencia aporta información útil para gestionar situaciones excepcionales de nidificación en playas con circunstancias singulares de vulnerabilidad. Este tipo de medidas deben valorarse caso por caso, pero el resultado muestra la importancia de coordinar a administraciones, entidades conservacionistas y ciudadanía.

La conservación del chorlitejo patinegro exige seguir protegiendo los sistemas dunares y compatibilizar el uso público de las playas con la preservación de la biodiversidad litoral.