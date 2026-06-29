Uno de los campings más grandes de España rodeado de naturaleza: piscinas tropicales, toboganes, cabañas y animación para niños

Este resort se ha consolidado como una de las opciones más completas para viajar con niños en la provincia de Alicante. El resort Alannia Costa Blanca, en Crevillente, combina alojamiento, ocio acuático, animación y una ubicación cercana al Parque Natural El Hondo.

Las familias que buscan unas vacaciones en Alicante con piscinas, actividades infantiles y servicios sin salir del alojamiento tienen en Alannia Costa Blanca una de las alternativas más completas de la Costa Blanca. Este camping resort de Crevillente fue distinguido en 2023 como “Camping Más Familiar” en la IV Gala de Campings de España, un reconocimiento de la Federación Española de Campings que destacó sus instalaciones y la valoración de los clientes campistas.

Un camping familiar en Alicante con piscinas tropicales y toboganes para niños

Uno de los principales reclamos de Alannia Costa Blanca es su zona acuática. El complejo cuenta con piscinas tropicales, piscina lago para todas las edades y dos piscinas diseñadas para los más pequeños, con temática de animales y toboganes. La zona ocupa unos 5.000 metros cuadrados e incluye áreas ajardinadas con tumbonas, sombrillas y camas balinesas.

A esta oferta se suman piscina climatizada, spa, actividades de animación, miniclub y teenclub, lo que permite organizar una estancia pensada tanto para niños como para adolescentes. La propia cadena presenta el resort como uno de los complejos de camping más completos de Europa y destaca su ubicación en Crevillente, en el corazón de la Costa Blanca.

Alojamiento, animación y servicios durante todo el año en la Costa Blanca

El camping resort está preparado para estancias en parcela o en cabaña. Según la información del establecimiento, dispone de más de 1.000 parcelas y más de 200 cabañas equipadas, una capacidad que lo sitúa entre los campings resort de mayor tamaño en España. Las parcelas cuentan con toma de agua, conexión eléctrica, desagüe y admiten mascotas, con un máximo de dos por parcela.

El complejo también incorpora restaurantes, bares, supermercado, gimnasio, spa, peluquería, minigolf, pistas deportivas, petanca, zona de barbacoas, sala recreativa y sanitario canino. La animación se mantiene como uno de sus puntos fuertes, con shows, talleres, actividades al aire libre y bailes en la piscina durante el año.

Qué visitar cerca de Alannia Costa Blanca y el Parque Natural El Hondo

La ubicación permite combinar el descanso dentro del resort con salidas por el entorno. El Parque Natural El Hondo, compartido por Elche y Crevillente, fue declarado parque natural por la Generalitat Valenciana en 1994 y está incluido en los listados Ramsar y como ZEPA por su valor para las aves. VisitElche recoge que se han contabilizado 172 especies en este espacio natural.

Además, la Vega Baja y el sur de Alicante ofrecen playas, rutas naturales y planes vinculados al Mediterráneo. Para quienes viajan con niños, la combinación de piscinas, alojamiento familiar y excursiones cercanas convierte a este resort en una opción destacada para vacaciones largas, fines de semana o escapadas fuera de temporada alta.