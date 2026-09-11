Levantar la persiana cuesta 112 euros al día antes de que el autónomo gane un solo euro

La estimación suma 2.680 euros mensuales para un autónomo con local alquilado. El alquiler concentra casi el 45% del presupuesto.

Mantener un pequeño negocio asturiano abierto puede costar unos 112 euros por jornada, aunque su propietario trabaje solo y no tenga empleados. Así lo calcula UPTA en un análisis publicado el 25 de agosto de 2026, que sitúa los gastos en 32.160 euros anuales. El dato corresponde a un supuesto con local alquilado, no a todos los autónomos. El 2 de septiembre, la organización informó además de la pérdida de 26 autónomos del comercio durante agosto.

Cómo calcula UPTA el coste por día de apertura

El cálculo corresponde a una persona física que trabaja sola en un local comercial alquilado. La apertura media utilizada es de 5,5 días semanales, hasta alcanzar aproximadamente 286 jornadas al año. No describe un establecimiento identificado ni acredita que todos los negocios soporten ese gasto. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos utiliza importes de referencia, sin estimar ventas, facturación o beneficios.

Al dividir los 32.160 euros entre esas 286 jornadas, el resultado es de 112,45 euros, redondeados a 112 en el comunicado. Se reparte el coste anual entre los días abiertos, no se paga una factura diaria por esa cantidad. Esa distinción importa al cerrar por vacaciones, cuando determinadas obligaciones del negocio continúan. Con menos días abiertos, el mismo gasto anual pesaría más sobre cada jornada.

El alquiler concentra casi el 45% de los gastos del negocio

El alquiler es la partida más elevada, con 1.200 euros mensuales y 14.400 euros al año. Representa el 44,8% del total, según el cálculo realizado sobre las cifras del comunicado. Junto a la cotización y la electricidad, alcanza 21.000 euros anuales, el 65,3% del presupuesto. UPTA sitúa esa renta dentro de los rangos analizados para los principales núcleos urbanos asturianos. El desglose incluye estos conceptos:

Concepto Coste mensual Coste anual Alquiler del local 1.200 € 14.400 € Cotización al RETA 300 € 3.600 € Electricidad 250 € 3.000 € Agua 40 € 480 € Telefonía e internet 60 € 720 € Gestoría y administración 100 € 1.200 € Seguros 70 € 840 € Software, TPV y servicios digitales 60 € 720 € Gastos y comisiones bancarias 60 € 720 € Limpieza y consumibles 100 € 1.200 € Mantenimiento y pequeñas reparaciones 100 € 1.200 € Tasas, residuos y gastos administrativos 60 € 720 € Alarma y seguridad 50 € 600 € Protección de datos y servicios profesionales 30 € 360 € Desplazamientos vinculados a la actividad 100 € 1.200 € Reposición y amortización de equipos 100 € 1.200 € Total 2.680 € 32.160 €

Los demás conceptos suman 930 euros mensuales, más de un tercio del presupuesto. Son servicios, mantenimiento y otros recursos necesarios para desarrollar la actividad. El cálculo incluye incluso la reposición y amortización de equipos. Por tanto, no representa exclusivamente los recibos que vencen cada mes.

Por qué los 112 euros no equivalen al sueldo del autónomo

Los 112 euros diarios no son el sueldo del titular ni una estimación de sus beneficios. Tampoco indican cuánto debe facturar exactamente para obtener una remuneración determinada. El comunicado no calcula ventas, márgenes comerciales o rentabilidad. Además, no aparece una partida específica de mercancías destinadas a la venta. Para analizar un negocio concreto habría que incorporar sus costes propios, en lugar de trasladar automáticamente este presupuesto.

La cotización de 300 euros mensuales también es un importe de referencia, no una cuota idéntica para todos los autónomos. La Seguridad Social explica que el importe depende de la base de cotización, dentro del sistema basado en rendimientos netos. La regularización de cuotas puede producir ajustes posteriores. Cada profesional debe utilizar su cuota correspondiente al hacer números. Importass dispone de un simulador para calcularla según los rendimientos previstos.

El comercio asturiano perdió 26 autónomos durante el mes de agosto

La actualización difundida por UPTA el 2 de septiembre aporta un contexto más reciente sobre la evolución del colectivo. Asturias cerró agosto con 70.457 afiliados al RETA, 25 más que en julio y 475 más que un año antes. Sin embargo, el comercio perdió 26 autónomos y quedó en 12.408. Son datos de afiliación, no un recuento de locales cerrados. El comunicado tampoco demuestra que los costes analizados expliquen cada baja.

“Por eso no podemos analizar la situación de los autónomos únicamente a partir de su facturación”, señaló Eduardo Abad. El presidente de UPTA defendió atender a los costes de partida, sin confundirlos con el dinero que finalmente gana el profesional. Para trasladar el análisis de UPTA Asturias a otro negocio, hay que sustituir los importes estimados por sus gastos reales. Después deben añadirse los costes específicos de su actividad y la remuneración que necesita obtener su titular.