El Gobierno aprueba exigir sanciones efectivas en las ZBE y acreditar que los controles municipales funcionan

La reforma de las ZBE aprobada el 3 de noviembre refuerza los controles municipales. La multa de 200 euros ya estaba prevista.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre una reforma para que las zonas de bajas emisiones tengan restricciones y controles efectivos. Los ayuntamientos deberán acreditar su funcionamiento y aplicar el régimen sancionador, según informa el Ministerio para la Transición Ecológica. El cambio afecta a los municipios obligados a implantar estas áreas. Para los conductores, el matiz más relevante es que la reforma exige hacer cumplir las restricciones, mientras la infracción de 200 euros ya existía.

Las ZBE deberán demostrar que sus restricciones se cumplen

El ministerio identifica problemas concretos durante los primeros años de aplicación. Entre ellos figuran moratorias sancionadoras excesivas, perímetros sin restricciones según la contaminación del vehículo y superficies insuficientes. Algunas zonas coincidían con espacios que ya tenían limitaciones de tráfico. La reforma exige acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos. Los municipios tendrán que comunicar cuándo entran en vigor las prohibiciones y cómo funcionan sus sistemas de acceso, seguimiento y control. Esa comprobación permitirá valorar resultados más allá de dibujar un perímetro.

Las ordenanzas deberán contemplar y aplicar el régimen sancionador estatal sin mecanismos transitorios que retrasen su efectividad. La referencia gubernamental también vincula esa acreditación con instrumentos de financiación de la movilidad urbana. El anuncio del 3 de noviembre describe la reforma aprobada. Su entrada en vigor debe contrastarse en la publicación oficial. Las condiciones de cada acceso dependen de su ordenanza. El interés ambiental de estas medidas también aparece en estudios sobre la contaminación dentro de las ZBE. Sus resultados no sustituyen la regulación concreta de cada ciudad.

La sanción de 200 euros ya figuraba en la Ley de Tráfico

La comparación con la legislación anterior evita una confusión frecuente. El artículo 15 del Real Decreto 1052/2022 ya remitía al régimen sancionador de tráfico por incumplir las restricciones. El artículo 76.z3 de la Ley de Tráfico considera grave no respetar las limitaciones derivadas de estas zonas. Su artículo 80 fija en 200 euros la cuantía general de las infracciones graves. Por tanto, el anuncio gubernamental no presenta una multa nacional nueva. Refuerza la exigencia de aplicar una herramienta sancionadora que estaba prevista.

El procedimiento abreviado permite reducir un 50% la sanción mediante el pago voluntario dentro del plazo legal. Sobre una multa de 200 euros, el importe quedaría en 100. El artículo 94 establece veinte días naturales desde el día siguiente a la notificación. Esa reducción implica renunciar a formular alegaciones y pone fin a la vía administrativa. El importe y las opciones deben leerse en la notificación concreta. Un mensaje informativo del sistema de avisos de Madrid no debe confundirse con ese documento.

La etiqueta ambiental debe contrastarse con la ordenanza municipal

La regulación estatal utiliza el potencial contaminante del vehículo para ordenar las restricciones. El artículo 5 del decreto de 2022 da prioridad a limitar los vehículos más contaminantes. También exige motivar las medidas y permite excepciones debidamente justificadas que respeten los objetivos ambientales. Eso obliga a consultar las reglas municipales sobre horarios, autorizaciones y supuestos especiales. Tener una etiqueta concreta no permite deducir, por sí solo, que se pueda circular por cualquier zona española bajo las mismas condiciones.

El ámbito territorial también importa. La obligación alcanza a municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares. Incluye a municipios de más de 20.000 habitantes cuando superan los valores límite de calidad del aire. No equivale a imponer la misma restricción a todas las calles de España. El diseño de cada zona debe tener una superficie suficiente para cumplir sus objetivos. Además, el artículo 4 exige evitar que el desplazamiento del tráfico deteriore la calidad ambiental de las áreas contiguas.

Qué comprobar antes de entrar y cómo responder a una denuncia

Antes de desplazarse, el conductor puede consultar el mapa oficial y localizar los puntos de acceso de su recorrido. Después debe comprobar las restricciones correspondientes a su matrícula y, si procede, tramitar una autorización municipal. La existencia de aparcamientos, accesos para residentes o excepciones exige revisar las condiciones locales. Un supuesto ilustrativo muestra la diferencia: poder llegar a un aparcamiento puede depender de que este comunique la matrícula. Esa posibilidad debe estar prevista y cumplirse según la ordenanza aplicable.

Si llega una denuncia, interesa contrastar matrícula, fecha, lugar y autorización con la información que consta en el expediente. El procedimiento ordinario concede veinte días naturales para alegar y aportar pruebas desde la notificación, conforme al artículo 95. La elección entre alegar o pagar con reducción tiene consecuencias distintas. La reforma anunciada por Transición Ecológica refuerza el cumplimiento municipal. Para valorar una sanción individual deben leerse conjuntamente la ordenanza, la denuncia y la Ley de Tráfico.