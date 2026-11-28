La iniciativa de Equidad Digital también aborda precios, videojuegos y publicidad de influencers. Todavía debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión Europea propone reforzar la protección del consumidor frente a diseños que dificultan cancelar una suscripción o empujan a comprar. El Centro Europeo del Consumidor en España difundió el 18 de noviembre las líneas de la iniciativa de Equidad Digital. El texto todavía debe seguir la tramitación europea. Por tanto, no introduce desde esta fecha una nueva cancelación automática para todos los contratos.

Las pruebas gratuitas y las renovaciones no deseadas están entre los objetivos

La nota del Centro Europeo del Consumidor sitúa las suscripciones entre los ejes de la propuesta. La Comisión quiere facilitar la cancelación y actuar frente a pruebas gratuitas que derivan en contrataciones engañosas. También aborda mecanismos que entorpecen la baja o favorecen renovaciones no deseadas.

Para una persona que contrata un servicio, esas situaciones plantean preguntas diferentes. Una es qué aceptó al registrarse. Otra, cómo se informa del siguiente cobro. La tercera es qué pasos debe seguir para terminar el contrato. Un precio inicial de cero euros no responde por sí solo a ninguna de las dos últimas.

El debate se relaciona con el diseño de los servicios digitales, un asunto presente en el examen europeo de TikTok. Sin embargo, aquella investigación trata un recomendador concreto. Esta iniciativa plantea cambios generales de protección del consumidor y no constituye una sanción contra una empresa determinada.

La propuesta también examina precios y compras dentro de videojuegos

Otro ámbito es la transparencia de los precios y de mecanismos como colas o monedas virtuales. El objetivo anunciado es que el usuario comprenda mejor las condiciones de la oferta. La nota también menciona medidas sobre publicidad difundida por creadores de contenido y una atención especial a menores y personas vulnerables.

En videojuegos, la propuesta se ocupa de prácticas de pago para ganar o progresar que pueden favorecer un gasto excesivo. Esa descripción no permite afirmar que todos los pagos dentro de juegos queden prohibidos. El alcance definitivo dependerá del texto que resulte de la tramitación y de las condiciones que establezca.

El valor informativo está en conocer la dirección de la iniciativa. No se han anunciado en esta nota fechas individuales para devolver cargos ni importes automáticos de compensación. Tampoco permite cancelar unilateralmente cualquier deuda alegando que Bruselas prepara nuevas reglas. Cada contrato sigue necesitando una evaluación con la normativa aplicable.

Europa ya tiene reglas sobre interfaces que manipulan decisiones

La propuesta no parte de un vacío normativo. El Reglamento de Servicios Digitales, aprobado en 2022, regula el diseño de interfaces en su artículo 25. Prohíbe a las plataformas incluidas en su ámbito organizar su interfaz de forma que manipule o entorpezca sustancialmente decisiones libres e informadas.

El propio artículo delimita su relación con las prácticas cubiertas por las reglas sobre prácticas comerciales desleales y protección de datos. Por eso no basta con ver un botón llamativo para concluir que existe automáticamente una infracción concreta. Hay que identificar el servicio, la conducta y la norma que corresponde aplicar.

Esta distinción evita dos errores. El primero es pensar que toda protección comienza con la futura iniciativa. El segundo, asumir que una propuesta ya puede exigirse como ley aprobada. Las obligaciones existentes y los cambios en debate pueden perseguir objetivos cercanos, pero se encuentran en fases jurídicas distintas.

El consumidor puede comprobar ahora cuándo acaba la prueba y cómo cancelar

Las recomendaciones del Centro Europeo del Consumidor ya insistían en examinar la renovación y la cancelación antes de contratar. En una prueba gratuita, importa conocer el procedimiento para detener el servicio si no se desea continuar. Se trata de una recomendación de prudencia, no de una novedad creada por la propuesta.

Una comprobación útil consiste en leer juntos el precio posterior, la duración del periodo inicial y las instrucciones de baja. Si esas piezas aparecen separadas, deben reunirse antes de tomar la decisión. Guardar las condiciones aceptadas y las comunicaciones de cancelación puede ayudar a reconstruir lo ocurrido si después surge una discrepancia.

La siguiente fase de Equidad Digital será el examen del Parlamento Europeo y el Consejo. Hasta conocer el resultado, la noticia debe leerse como una iniciativa legislativa. Su promesa es mejorar la capacidad de decidir y salir de un servicio; su aplicación concreta todavía depende del procedimiento europeo.