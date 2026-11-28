Un estudio analizó 47 animales y detectó partículas en 43. La investigación relaciona la exposición con el paisaje, pero no demuestra daños en su salud.

Un equipo internacional ha encontrado microplásticos en la sangre de tapires y osos hormigueros gigantes de Brasil, incluidos animales de lugares alejados de infraestructuras. El estudio, publicado en Nature el 11 de noviembre de 2026, examinó 47 ejemplares y detectó partículas en 43. Su aportación consiste en combinar las muestras biológicas con información sobre los movimientos y el entorno de los animales.

El estudio conecta muestras de sangre con el espacio que recorren los animales

El artículo científico de Nature describe muestras de 26 tapires y 21 osos hormigueros gigantes. Se recogieron entre febrero de 2021 y noviembre de 2022 en áreas del Amazonas, Cerrado y Pantanal. La fecha de publicación no debe confundirse con el periodo del trabajo de campo.

Los investigadores utilizaron espectroscopia Raman para identificar partículas mayores de un micrómetro. Después relacionaron las mediciones con el uso del hábitat y la presión humana. La metodología permite examinar algo más que la presencia de plástico: pregunta si la cantidad detectada varía con los lugares que utiliza cada animal.

La contaminación se estudia también en el aire, como ocurre con los microplásticos atmosféricos. Pero esta investigación mide otra realidad: partículas presentes en muestras de sangre de fauna terrestre. No calcula el efecto climático de los plásticos ni convierte esos animales en indicadores directos de la exposición de personas.

Vivir lejos de ciudades e instalaciones de residuos no evitó la detección

La presentación de Nature Portfolio recoge que todos los animales muestreados en el Pantanal tenían microplásticos. Entre ellos había ejemplares situados a más de 65 kilómetros de infraestructuras humanas y a más de 112 kilómetros de instalaciones de residuos. Es una observación de la muestra, no un censo de toda la fauna regional.

El resultado impide interpretar la distancia como una garantía absoluta de ausencia de exposición. Sin embargo, no identifica por sí solo la ruta que siguió cada partícula. Aire y agua pueden transportar materiales entre zonas, pero demostrar un recorrido concreto requiere mediciones adicionales en el entorno y seguimiento de las posibles fuentes.

La comparación territorial también exige prudencia. Tres regiones ofrecen situaciones distintas, pero no representan todos los ecosistemas brasileños. Tampoco permiten asignar una concentración a cualquier animal que viva cerca de una ciudad. El estudio observa relaciones dentro de un conjunto definido de ejemplares y condiciones.

La media de 73,8 partículas no describe por igual a los 47 ejemplares

La Universidad de Columbia Británica, participante en el trabajo, destaca la variabilidad de los resultados. La concentración media fue de 73,8 partículas por mililitro, con valores desde cero hasta más de 1.200. Esa dispersión importa tanto como el promedio. Un único número resumido puede ocultar diferencias grandes entre individuos.

Los animales que utilizaban paisajes más modificados tendían a presentar concentraciones mayores. También aparecía una relación con la proximidad a desarrollos humanos e instalaciones de residuos. Los autores describen una asociación. No afirman que cada instalación próxima sea el origen demostrado de las partículas de un ejemplar concreto.

El denominador tampoco puede desaparecer del titular. Se detectaron partículas en 43 de los 47 animales analizados. Eso no significa que se haya examinado el 91% de la fauna de Brasil. El porcentaje describe únicamente esta muestra y no permite estimar por sí solo una proporción nacional.

La investigación midió exposición, no las consecuencias para la salud

La universidad subraya una limitación central: el trabajo no determina qué daño produjeron las partículas. Encontrarlas demuestra exposición dentro de las condiciones del análisis. Para establecer efectos sobre salud, reproducción o supervivencia hacen falta preguntas y diseños adicionales. No sería correcto anunciar enfermedades concretas que el estudio no ha medido.

Esta separación también resulta útil al leer propuestas para retirar microplásticos del agua. Detectar contaminación, entender sus efectos y probar soluciones son etapas diferentes. Una técnica de laboratorio no resuelve automáticamente la exposición de animales silvestres, del mismo modo que una muestra positiva no identifica una fuente única.

Los investigadores plantean reforzar futuros estudios con muestras del ambiente tomadas junto a las de los animales. Eso ayudaría a conectar presencia, circulación y entrada en el organismo. El hallazgo amplía el mapa de la contaminación terrestre, mientras mantiene abierta la pregunta sobre las rutas exactas y las consecuencias de esa exposición.