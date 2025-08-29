La histórica pastelería fundada en 1931 dice adiós: despide a 50 trabajadores tras meses sin cobrar, según denuncian los empleados

La mítica cadena madrileña no reabrirá sus seis locales tras no lograr financiación; los trabajadores denuncian impagos desde marzo y preparan acciones legales.

El cierre provisional de Embassy se convierte en definitivo. La empresa comunicó a sus 50 empleados las cartas de despido el 30 de julio, tras mantener clausurados, desde finales de marzo y sin previo aviso, los seis establecimientos que la firma abrió desde 1931 en Madrid. La dirección atribuye la decisión a problemas de liquidez por el aumento de costes laborales, materias primas y energía, además de no recuperar las ventas previas a la pandemia.

Cierre definitivo de las pastelerías Embassy en Madrid y despidos de 50 trabajadores

La compañía intentó negociar y explorar una reapertura, pero no encontró la financiación necesaria. Por este motivo, el cierre pasa a ser permanente y la bajada de persianas afecta a toda la red. ¿Habrá reapertura a corto plazo? La respuesta es no. En este sentido, la propia empresa admite que la búsqueda de fondos ha sido infructuosa.

La firma reconoce tensiones de caja y un encarecimiento sostenido de los costes, unido a unas ventas que no remontaron tras la pandemia. Con la financiación bloqueada, la compañía certifica el adiós de sus tiendas, incluidas las ubicadas en:

Núñez de Balboa.

O’ Donnell.

Santa Engracia.

Aravaca.

La Moraleja.

Chamberí.

La cadena ya arrastraba desgaste desde 2017, cuando cerró el histórico local del Paseo de la Castellana, un golpe del que nunca se recuperó del todo. Toca decir adiós también a clásicos como la tarta de limón con merengue y los emparedados de siempre.

Denuncias por impagos y un futuro sin alternativas

¿Cuántos trabajadores quedan afectados? Son 50. Los empleados denuncian retrasos salariales y falta de pagas extra, llegando a cobrar nóminas en varios pagos. “Llevamos sin cobrar desde marzo y lo estamos pasando muy mal”, lamenta una dependienta. Varios han llevado a la empresa a los tribunales por impagos y ahora lo harán por despido improcedente.

Fechas y datos clave del caso Embassy:

Fecha / periodo Hecho 1931 Fundación en Madrid por Margarita Kearney Taylor II Guerra Mundial Local con clientela diversa y ambiente histórico 2017 Cierre del mítico Embassy del Paseo de la Castellana Finales de marzo (año) Clausura sin previo aviso de los seis locales 30 de julio (año) Entrega de cartas de despido a 50 trabajadores

Dado lo anterior, la plantilla critica la gestión de los últimos herederos y del actual propietario, Manuel Canalejas, a quienes atribuyen abaratar costes, contratar personal sin formación y abrir locales sin respaldo suficiente de ventas.

Historia centenaria, desencuentro laboral y consecuencias para Madrid

Embassy nació como salón de té en 1931 y creció hasta convertirse en una referencia capitalina. Sin embargo, la caída de ventas, la subida de costes y la falta de financiación han llevado a un punto de no retorno. El impacto es claro: 50 empleos perdidos y seis persianas bajadas definitivamente.

Para los clientes, se esfuma un pedazo de memoria gastronómica; para la plantilla, comienza la batalla judicial. Triste final, sí, pero con datos que no dejan margen a la duda.